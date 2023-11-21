40 عاما من مايكروسوفت وورد.. تطور ثورة الكتابة

MENAFN - Youm7) قام مايكروسوفت وورد، وهو برنامج معالجة النصوص الشهير بتغيير الطريقة التي ننشئ بها المستندات وتحريرها وتنسيقها، منذ إنشائه في عام 1983، كونه عنصرًا أساسيًا في المكاتب والمدارس والمنازل منذ أربعة عقود.ومع مرور 40 عاماً على تأسيسه، يجدر بنا إلقاء نظرة على تطور هذا البرنامج الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.بداية مايكروسوفت وورد

كشفت شركة مايكروسوفت في أكتوبر 1983، عن الإصدار الأول من برنامج مايكروسوفت وورد، حيث كان منتجًا رائدًا يمثل الانتقال من الآلات الكاتبة إلى أجهزة الكمبيوتر لإنشاء المستندات.

تم تشغيل Word 1.0 على نظام التشغيل MS-DOS ويتميز بمحرر نص أساسي، على الرغم من أنه بدائي وفقًا لمعايير اليوم، إلا أنه يوفر طريقة فعالة لإنشاء المستندات وتحريرها رقميًا.صعود ويندوز

تم إصدار Word 2.0 في عام 1985 وكان جزءًا من الإصدار الأول على الإطلاق من مايكروسوفت ويندوز، حيث كان هذا بمثابة تحول كبير، حيث مهد الطريق لواجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى ويندوز والتي نعرفها اليوم، حيث بدأ وورد يكتسب شعبية مع تزايد شهرة ويندوز.

حتى واجهة الشريط

خضع مايكروسوفت وورد، على مر السنين لسلسلة من التحولات والتحسينات. قدم كل إصدار جديد من Word ميزات وقدرات محسنة، تتضمن بعض معالمه البارزة Word 95 بواجهته سهلة الاستخدام، وWord 97 مع أدوات التعاون المحسنة، وWord 2007، الذي جلب واجهة الشريط.

كلمة الثورة الرقمية

أدى ظهور الإنترنت والاتصالات الرقمية إلى خلق مطالب جديدة، حيث تم تكييف مايكروسوفت وورد من خلال دمج الميزات المتعلقة بالويب، مثل تمكين النشر السهل على الويب وتحسين التعاون.



وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح البرنامج جزءًا من مجموعة Office 365، التي تتضمن التعاون المستند إلى السحابة والتأليف المشترك في الوقت الفعلي.أدخل عصر المحمول

مع انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تطور برنامج مايكروسوفت وورد، ليصبح تطبيقًا متعدد الاستخدامات للهواتف المحمولة، ويمكن الوصول إليه

على مجموعة واسعة من الأجهزة، مما يسهل على المستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها أثناء التنقل أكثر من أي وقت مضى.

ويقدم مايكروسوفت وورد عددًا كبيرًا من الميزات، بدءًا من التدقيق الإملائي والاقتراحات النحوية وحتى خيارات التنسيق والتصميم المتقدمة. كما لا يقتصر الأمر على المستندات التقليدية فحسب؛ يمكن استخدامه لإنشاء النشرات والسير الذاتية والرسائل الإخبارية وغيرها، كما أن تعدد استخدامات البرنامج هو السبب في بقائه ملائمًا حتى بعد مرور 40 عامًا.الكلمة المقبلة

وفي مذكرة تحتفل بالمدى الطويل لبرنامج مايكروسوفت وورد، قامت الشركة أيضًا بصياغة خارطة الطريق المستقبلية للبرنامج.

كما يؤكد منشور المدونة، التزام الشركة بتكامل الذكاء الاصطناعي عبر منصتها، حيث تنص المذكرة على أن تكامل Copilot – أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية – لن يكون إلا أعمق في البرنامج، مما يجعل التعاون والإبداع أسهل.وقطع برنامج Microsoft Word شوطًا طويلاً منذ إصداره الأولي في عام 1983، وعلى مدى أربعة عقود، أصبح أداة أساسية لملايين المستخدمين، حيث تكيف مع التقنيات المتغيرة واحتياجات المستخدمين.