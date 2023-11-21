السجن مدى الحياة لرجل قتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل (29 عاما) بعد إدانته بقتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ولاية بافاريا.

وثبت لدى محكمة ميونخ الإقليمية أن الرجل ضرب المرأة (21 عاما) على جمجمتها أربع مرات على الأقل بفأس يدوي.



وقالت المحكمة في حكمها الثلاثاء: "إذا ضربت شخصا بشدة بفأس، فإن هناك نية للقتل".

وقالت المحكمة إن الرجل الذي يحمله الجنسية الأردنية ضرب المرأة الأوكرانية عدة ضربات إضافية بنية القتل، رغم أنها كانت راقدة على الأرض. ويعد هذا الحكم غير نهائي.

وكان الرجل قد التقى بالمرأة في مركز للاجئين في جارميش-بارتنكيرشن، على بعد نحو (90 كيلومترا) جنوب غرب ميونخ.

ووفقا للمحكمة، رفضت المرأة محاولاته للتقرب منها عدة مرات قبل أن يوجه لها ضربات قاتلة في نوفمبر 2022. وخلصت المحكمة إلى أن قتل شخص لهذا السبب كان عملا حقيرا بشكل خاص.

وكشف تقرير الطب النفسي بأن الرجل يعاني من اضطراب في الشخصية. ومع ذلك، حكم القاضي الذي يرأس المحكمة بأن هذا الاضطراب ليس له أي تأثير على إدانته بارتكاب الجريمة.