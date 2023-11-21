رانيا علواني: جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حافز الإنجازات

أكدت الدكتورة رانيا علواني، بطلة السباحة المصرية السابقة، أن الرياضة النسائية العربية تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادات في مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أن المرأة العربية نجحت في إثبات ذاتها في المنافسات الرياضية، وتستطيع مواصلة نجاحاتها بالطاقة الهائلة التي تملكها مع التركيز والإرادة والإصرار للوصول إلى أهدافها، وأشارت إلى أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حافز لكل رياضية ومدربة ولاعبة لتحقيق الإنجازات واعتبرتها أنها أهم جائزة تحتفي بالرياضة النسائية.

وقالت رانيا علواني لـ((البيان)): الرياضة النسائية في الوطن العربي وصلت إلى نجاحات كبيرة، خصوصاً مع الدعم من القيادات والجهات المعنية برياضة المرأة في معظم الدول العربية، وعلى مدار التاريخ أثبتت المرأة الرياضية العربية، أنها قادرة على تحقيق المستحيل والمنافسة على المراكز الأولى في مختلف الألعاب الرياضية بفضل رغبتها وإصرارها، وهناك الكثير من النماذج المشرفة طوال السنوات الماضية التي برهنت على أن الرياضية العربية بإمكانها التفوق، وحققت العديد من الميداليات والبطولات سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي.

وتوقعت علواني أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 تألقاً للرياضيين العرب، وقالت: أنا متفائلة بتحقيق ميداليات عربية في أولمبياد باريس 2024، خصوصاً على صعيد الرياضة النسائية، وأتوقع أن يظهر عدد من اللاعبات بقوة خلال الأولمبياد في السنوات المقبلة.

حافز

وتحدثت السباحة الأولمبية وبطلة مصر وأفريقيا السابقة عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التي أقيمت في نسختها السابعة، مشيرة إلى أن الجائزة تعد بمثابة إلهام وحافز لكل رياضية ومدربة ولاعبة لتحقيق إنجاز في أي محفل إقليمي وقاري ودولي، لافتة إلى أن الجائزة تعد أهم جائزة تحتفي بالرياضة النسائية وتمنح المتفوقات التقدير والدافع للوصول إلى منصات التتويج.

وقالت: سعدت بالمشاركة في النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والنسخة الأخيرة بالنسبة لي كانت في غاية الأهمية كونها المرة الثانية التي أشارك بها في لجنة التحكيم بجانب عدد من أساطير الرياضة العربية أمثال البطلة الجزائرية الأولمبية السابقة حسيبة بولمرقة.

وتابعت: شهدت الجائزة منافسة قوية بفضل العديد من الملفات الملهمة ليست فقط على صعيد الأرقام والإحصائيات ولكن من ناحية التأثير الذي قدمته كل البطلات المشاركات والمتوجات تجاه مجتمعها، كما شهدت الجائزة قصصاً ملهمة في فئة الأم الرياضية التي كانت الأبرز في النسخة الأخيرة وما قدمنه هؤلاء الأمهات من تضحيات تجاه بناتهن من أجل تألقهن الرياضي.

دعم كبير

وثمنت رانيا علواني الدور الملهم والدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة النسائية في الوطن العربي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، والتي كان لها أكبر الأثر في تطور رياضة المرأة في الوطن العربي، مشيدة في الوقت ذاته بتطور رياضة المرأة في الإمارات، وأن ما يتحقق على أرض الواقع مبشر.

وتعد رانيا علواني إحدى أبرز السباحات في تاريخ السباحة العربية، وشاركت في 3 دورات أولمبية 1992 و1996 و2000، وأول سباحة عربية تحصد ذهبيتين وفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز