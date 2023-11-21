«دبي للقرآن» تفتح الباب لاقتناء مسكوكات اليوبيل الفضي لتأسيسها

بمناسبة إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية لمرور 25 عاماً على تأسيس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واحتفالها باليوبيل الفضي لإنشائها، أعلنت الجائزة عن فتح الباب للراغبين في اقتناء مجموعة المسكوكات بدءاً من يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري.

وذلك بمقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي خلال فترة الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وقال المستشار إبراهيم محمد بو ملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: نحن سعداء بالتعاون مع إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإصدار هذه المسكوكات التي صدرت بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي مرور 25 عاماً على تأسيس هذه الجائزة المباركة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وبدأت بمسابقة قرآنية دولية وجائزة للشخصية الإسلامية وكانت تقام في شهر رمضان فقط، واليوم أصبحت مؤسسة قرآنية عالمية تتشرف بخدمة القرآن الكريم وحفظته طوال العام من خلال 14 فرعاً مختلفاً.

وقال محمد علي الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالجائزة رئيس وحدة المسابقات: نرحب بجميع الأخوة الراغبين في اقتناء المسكوكات من الهواة والجمهور الكريم، وبإمكانهم الاستفسار من خلال الاتصال بالرقم 04 261 0666.

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