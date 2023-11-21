سعود بن صقر وعمار النعيمي وسيف بن زايد يعزون في وفاة والدة صقر غباش

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته، المغفور لها، حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في زيارته مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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