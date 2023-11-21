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تغطية اكتتاب «فينكس» الإماراتية لبيع معدات التشفير 33 مرة

11/21/2023 9:34:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت تغطية الاكتتاب العام الأولي لشركة «فينكس تكنولوجي» المتخصصة في بيع أجهزة تعدين العملات المشفرة بالتجزئة، ومقرها الإمارات، 33 مرة بحسب ما أوردته «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء.

وأغلقت الشركة عملية الاكتتاب في نحو 907 ملايين سهم من أسهمها يوم 18 نوفمبر الجاري، وبلغت تغطية المستثمرين الأفراد 180 مرة، فيما من المقرر إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 4 ديسمبر المقبل.

وتأسست «فينكس تكنولوجي» عام 2015، تمتلك مزارع تعدين تصل سعتها الإجمالية إلى 725 ميغاواط، وتمتد من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وكانت «بلومبرغ» قد أشارت في تقرير نشرته في يوليو الماضي إلى أن الشركة تدرس طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال العام الجاري، مضيفة: إن هذه الخطوة تتزامن مع الجهود التي تبذلها الإمارات لتشديد الرقابة على طالبي تراخيص العمل في قطاع التشفير، بهدف ضمان توفير الإطار التنظيمي المناسب للقطاع، الذي عانى من فضائح كبرى عديدة على مستوى العالم، خلال العام الماضي.

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