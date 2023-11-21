الاتحاد للطيران تحتفل بمرور 20 عاماً من النمو المستدام والإنجازات

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها المستقبلية للنمو خلال معرض دبي للطيران.

وتحدث أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في كلمة خلال المعرض عن خطة النمو الطموحة لشركة الطيران للسنوات السبع المقبلة، والتي تحمل عنوان «خطة 2030».

وتمثِّل هذه الاستراتيجية التي تدعمها أبوظبي القابضة، نقطة تحوُّل محورية في رحلة الاتحاد للطيران، وتمهِّد الطريق لمستقبل يتميَّز بالنمو المستدام وتعزيز تجارب العملاء والإسهام بفاعلية في نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.



وقال أنتونوالدو نيفيس: «ونحن نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد للطيران، نتطلَّع إلى المستقبل. خطة 2030 هي مسارنا نحو المستقبل، بعد أن رسَّخت الاتحاد للطيران حضورها على الساحة العالمية، وتخطَّت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح. واليوم وبفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة استراتيجية قوية، تستعد شركة الطيران لتحقيق نمو مستدام ومربح».

وعلى مدى العام الماضي، نقلت الاتحاد للطيران 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022. ومن المقرَّر أن يستمر مسار النمو هذا في خطة 2030، مع توقُّع تحقيق الذروة التي شهدها عام 2017 من ناحية عدد المسافرين بحلول أواخر عام 2024، أو أوائل عام 2025، لبلوغ هدف الخطة بالوصول إلى 33 مليون مسافر بحلول عام 2030.



وفي إطار خطة 2030، ستمتد شبكة الاتحاد للطيران إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتضاعف الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.



وقال نيفيس: «إنَّ مهمتنا واضحة وهي: تقديم خدمة عملاء استثنائية وتحقيق ربحية مستدامة، وهذا أساس إسهام الاتحاد للطيران في تحقيق تطلُّعات إمارة أبوظبي».



ولا تكتفي خطة 2030 بأنها نقطة انعطاف استراتيجية للتوسُّع فحسب، بل تَعِدُ أيضاً بفوائد اقتصادية كبيرة لأبوظبي. وتهدف الخطة إلى جذب 10 ملايين مسافر من نقطة إلى نقطة إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، ما يعزِّز النمو الاقتصادي وخَلْق فرص العمل، ويرسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رئيساً للسفر.

وأضاف نيفيس: «يعدُّ افتتاح مبنى مطارنا الجديد، المبنى A، نقطة انطلاق مثالية لنمونا، وسيوفِّر القدرة الاستيعابية والجودة التي نحتاجها لتلبية احتياجات ضيوفنا».



وأثبت فعلاً عام 2023 نجاحه للاتحاد للطيران، حيث أضافت 12 وجهة جديدة، مع مزيدٍ من الوجهات إلى الهند، إضافة إلى بوسطن ونيروبي التي ستنطلق قريباً. ووسَّعت الشركة أيضاً عملياتها في العديد من الأسواق الرئيسية، بزيادة عدد الرحلات والشراكات بالرمز، وإضافة 16 طائرة جديدة إلى أسطولها.



وقال نيفيس: «قبل عشرين عاماً، أطلق قادة دولة الإمارات العربية المتحدة شركة طيران مميزة، اكتسبت سمعة عالمية. إنَّ ماضينا العريق هو نقطة البداية المثالية للفصل التالي من رحلتنا. ستضمن خطة 2030 استمرارنا في إسعاد ضيوفنا وشعبنا في السنوات المقبلة، لنبقى شركة الطيران التي يفضِّل الجميع السفر على متن طائراتها».

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