أحمد عز يعود بالزمن فى السينما للمرة الثالثة على التوالى بفيلم فرقة الموت

MENAFN - Youm7) يواصل النجم أحمد عز ، تصوير أحداث فيلمه الجديد "فرقة الموت" الذى انطلق تصويره الشهر الماضى ويشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حيث يجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى، ليسجل الفيلم العمل السينمائى الثالث على التوالي الذى يعود أحمد عز فيه الزمن إلى الوراء أو أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة وغير معاصرة.

وقدم أحمد عز العام الماضى فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد والذى دارت أحداثه في فترة الأحتلال الانجليزى لمصر، حيث رصد الفيلم حالة الشعب المصري قبل وأثناء اندلاع ثورة 1919 في القرن العشرين، وتسليط الضوء على المقاومة ضد الاستعمار البريطاني، مستوحاة من وقائع حدثت في الفترة من مذبحة دنشواي 1906، مرورًا بثورة 1919 وحتى منتصف العشرينيات، وبالتركيز على فريق من الفدائيين المصريين قادوا مغامرات بطولية ضد جيش الاستعمار.

أحمد عز من فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" جمع أحمد عز وكريم عبد العزيز وشارك في بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، رزان جمال، على قاسم، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وضيوف الشرف روبى، كريم محمود عبد العزيز، اياد نصار، رشدى الشامى، سلوى محمد على، سلوى عثمان، أحمد كمال، وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وفى نفس العام وتحديدًا بداية 2022 قدم أحمد عز فيلم "الجريمة" الذى عرض في شهر يناير والذى دارت أحداثه في أحداثه في فترة السبعينات، حيث عادل المتواجد في مصحة نفسية، ويلتقى بابنه سين، أو من يعتقد بداية أنه ابنه، ويبدأ الرجل العجوز عادل، المصاب بمرض نفسي، في استعادة ذكرياته عن تلك الفترة، كاشفًا خفايا جريمة ظلت لغزًا لسنوات طويلة، قبل أن يرمي هو نفسه بأحد خيوط القضية الذي سيقود إليه، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، نور محمود، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، الطفل آدم وهدان، الطفل عمر شريف

وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

احمد عز فى فيلم الجريمةفيلم الجريمة