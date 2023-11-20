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وائل الفشنى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى.. 2 ديسمبر

11/20/2023 11:29:17 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم الفنان
وائل الفشني
حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيقدم وائل الفشنى خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.



وكان قدم الفنان وائل الفشنى عددًا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.








الفشنى




وكان المطرب وائل الفشني تحدث من قبل عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج "بحب الإذاعة" تقديم شافكي المنيري على نغم إف إم، قائلًا: "بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر إننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".



وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل (واحة الغروب) ينجح بالشكل ده، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا".



كما أشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كدة احنا أبونا باشا، وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش".












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