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Saudi Aramco GIITS 2023: بمشاركة شركات إنترنت الأشياء الصناعي والحلول الرقمية الكورية

11/20/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Korea Software Industry Association (KOSA) (الرئيس: Junhee Cho) وMEGAZONECLOUD (المدير التنفيذي: Max Joowan Lee)، عن مشاركتهما في القمة العالمية لإنترنت الأشياء GIITS 2023 ، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 21 من نوفمبر في معرض الظهران بالدمام في المملكة العربية السعودية.

تعد MEGAZONECLOUD شركة مبتكرة في مجال نظم السحابة كما أنها أول شركة Unicorn في صناعة السحابة الكورية.

تتضمن الشركات الكورية المشاركة في GIITS 2023، MEGAZONECLOUD وMobilio وBizData وSpacebank وFutureMain . هذا، وتقوم KOSA وMEGAZONECLOUD حاليًا على تنفيذ مشروع تحت إشراف وزارة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا لدعم اختراق البرمجيات الكورية لسوق الشرق الأوسط، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التوسع العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستفادة من الشبكة العالمية والبنية التحتية للشركات الصناعية الرائدة في كوريا الجنوبية، علمًا بأن GIITS ستلعب دورًا فاعلاً في هذه المبادرة.

تعد GIITS (القمة العالمية لإنترنت الأشياء الصناعي)، حدثًا بارزًا تنظمه Saudi Aramco بغية تعزيز إنترنت الأشياء الصناعي وتسريع وتيرة تفعيله من أجل توليد قيمة جديدة في الصناعات الرئيسية في الشرق الأوسط. ويستقطب هذا الحدث الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية وشركات صناعة النفط والغاز وغيرها، من ستة بلدان رئيسية في الشرق الأوسط، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. إضافةً إلى ذلك، يعد هذا الحدث حدثًا عالميًا لإنترنت الأشياء الصناعي تشارك فيه الشركات من مختلف الصناعات ومؤسسات إنترنت الأشياء الصناعي على مستوى العالم.

اختارت MEGAZONECLOUD وKOSA الشركات الكورية المشاركة في GIITS 2023 بناءً على المشورة المهنية المقدمة من خبراء في مجال إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية وصناعة البرمجيات، والتي ستغتنم فرصة المشاركة في GIITS 2023 للتحقق من إمكانية اختراق سوق الشرق الأوسط وتسريع وتيرة جهود التوسع.

أعرب Junhee Cho، رئيس KOSA، عن التزامه الراسخ بدعم اختراق سوق الشرق الأوسط، قائلاً: "يعد هذا الحدث، الذي تشارك فيه الشركات من مختلف الصناعات العالمية، مناسبة مهمة ترسي سبل تعاون شركات البرمجيات الكورية والشركاء المحتملين في الشرق الأوسط."

صرح Max Lee، المدير التنفيذي في MEGAZONECLOUD، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة دعم الشركات الكورية في مهمتها الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها ليشمل الشرق الأوسط وتحقيق نتائج ملموسة عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا السحابية، عاقدين الأمل بأن تصبح هذه الفرصة بداية لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط."

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