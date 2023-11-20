Saudi Aramco GIITS 2023: بمشاركة شركات إنترنت الأشياء الصناعي والحلول الرقمية الكورية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Korea Software Industry Association (KOSA) (الرئيس: Junhee Cho) وMEGAZONECLOUD (المدير التنفيذي: Max Joowan Lee)، عن مشاركتهما في القمة العالمية لإنترنت الأشياء GIITS 2023 ، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 21 من نوفمبر في معرض الظهران بالدمام في المملكة العربية السعودية.
تعد MEGAZONECLOUD شركة مبتكرة في مجال نظم السحابة كما أنها أول شركة Unicorn في صناعة السحابة الكورية.
تتضمن الشركات الكورية المشاركة في GIITS 2023، MEGAZONECLOUD وMobilio وBizData وSpacebank وFutureMain . هذا، وتقوم KOSA وMEGAZONECLOUD حاليًا على تنفيذ مشروع تحت إشراف وزارة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا لدعم اختراق البرمجيات الكورية لسوق الشرق الأوسط، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التوسع العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستفادة من الشبكة العالمية والبنية التحتية للشركات الصناعية الرائدة في كوريا الجنوبية، علمًا بأن GIITS ستلعب دورًا فاعلاً في هذه المبادرة.
تعد GIITS (القمة العالمية لإنترنت الأشياء الصناعي)، حدثًا بارزًا تنظمه Saudi Aramco بغية تعزيز إنترنت الأشياء الصناعي وتسريع وتيرة تفعيله من أجل توليد قيمة جديدة في الصناعات الرئيسية في الشرق الأوسط. ويستقطب هذا الحدث الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية وشركات صناعة النفط والغاز وغيرها، من ستة بلدان رئيسية في الشرق الأوسط، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. إضافةً إلى ذلك، يعد هذا الحدث حدثًا عالميًا لإنترنت الأشياء الصناعي تشارك فيه الشركات من مختلف الصناعات ومؤسسات إنترنت الأشياء الصناعي على مستوى العالم.
اختارت MEGAZONECLOUD وKOSA الشركات الكورية المشاركة في GIITS 2023 بناءً على المشورة المهنية المقدمة من خبراء في مجال إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية وصناعة البرمجيات، والتي ستغتنم فرصة المشاركة في GIITS 2023 للتحقق من إمكانية اختراق سوق الشرق الأوسط وتسريع وتيرة جهود التوسع.
أعرب Junhee Cho، رئيس KOSA، عن التزامه الراسخ بدعم اختراق سوق الشرق الأوسط، قائلاً: "يعد هذا الحدث، الذي تشارك فيه الشركات من مختلف الصناعات العالمية، مناسبة مهمة ترسي سبل تعاون شركات البرمجيات الكورية والشركاء المحتملين في الشرق الأوسط."
صرح Max Lee، المدير التنفيذي في MEGAZONECLOUD، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة دعم الشركات الكورية في مهمتها الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها ليشمل الشرق الأوسط وتحقيق نتائج ملموسة عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا السحابية، عاقدين الأمل بأن تصبح هذه الفرصة بداية لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط."
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