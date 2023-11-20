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رأس الخيمة وأبوظبي بين أفضل 5 مدن في العالم للعيش والعمل للمغتربين

11/20/2023 11:04:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت «مالقة» الإسبانية قائمة أفضل المدن للعيش والعمل بها بالنسبة للمغتربين لعام 2023، وذلك بفضل ثقافتها الغنية ومناخها اللطيف ومأكولاتها المتميزة، وإمكانية تحقيق التوازن بين العمل والحياة بها، وتوافر وسائل النقل العام بأسعار معقولة.
ويصدر «إنترناشينز» - أكبر مجتمع عالمي للذين يعيشون ويعملون بالخارج - قائمة أفضل المدن بالنسبة للمغتربين سنويا، وتم رصد التصنيف بناء على استطلاع آراء أكثر من 12 ألف مغترب من 177 جنسية يقيمون في 181 دولة حول العالم، وأخذ في الاعتبار عوامل مثل جودة الحياة وسهولة الاستقرار وغيرها.
وظهرت خمس مدن إسبانية بين أفضل 20 وجهة حول العالم بفضل سمات منها جودة الحياة العالمية وتوفيرها حياة ممتعة وبتكلفة معقولة.
وظهرت رأس الخيمة وأبوظبي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بين مدن العالم، وجاءت دبي في المرتبة الحادية عشرة، والرياض في الترتيب الحادي والعشرين.
بينما حققت المدن الأميركية أداء مخيبا للآمال إذ لم تصل أي منها إلى قائمة أفضل 20 مدينة هذا العام، وتراجع تصنيف نيويورك من المركز السادس عشر إلى التاسع والثلاثين وهو ما يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ومشكلات تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
وحصلت مدينة ميلانو الإيطالية على لقب أسوأ المدن للعيش بها هذا العام مع ظهورها في المركز الأخير التاسع والأربعين، تلتها روما وفانكوفر في المركزين 48 و47 على الترتيب.

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