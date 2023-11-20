«فتى البرج العجيب والكواكب السبعة».. حكم وفوائد

تسرد رواية ((فتى البرج العجيب والكواكب السبعة))، لمؤلفها د.شاكر نوري، والتي أدرجت ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بدورتها الـ18، العديد من الأحداث المثيرة المليئة بالحكم والفوائد، حيث يعيش الفتى أفنان في بلد عريق، يحتوي على برج قديم، لكنه يعاني من الفقر والخراب.

يكلفهم معلم اللغة بكتابة موضوع إنشائي عن هذا البرج، فيطلق خياله في درس الإنشاء، متصوراً أن البرج القديم كان في الأزمان الغابرة مليء بكنوز المعرفة.

أثناء زيارته لهذا البرج مع والديه يخبره بائع قناني العقاقير أن بلداً مجاوراً يقوم ببناء برج حديث، يستعيد فيه أمجاد البرج القديم، فيشد الرحال إليه بدافع حب الاطلاع، وهناك يلتقي بفتاة اسمها دانا، ويصبحان صديقين، ثم يتعرف على أحد صاغة الذهب، فيأويه في بيته، ويتعلم منه الحكمة.

البلد الذي يأتي لزيارته اسمه ((الزهراء)) يتكون من سبعة أحياء، وهي مثل كواكب مستقلة بمواردها، التي تأتي من الطبيعة والعمل، وكل حي يحمل أيقونته: الشمس والذهب والبحر والبذور والصحراء والبرج والحكمة، وهذه عبارة عن كنوز موجودة على الأرض وليس في باطنها.