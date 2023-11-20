فوائد وأضرار مضغ اللبان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقا للدكتورة ناتاليا بيلوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، اللبان في حد ذاته ليس ضارا بالجسم، ولكن ينبغي أن تؤخذ عدة فروق دقيقة في الاعتبار.

وتقول الطبيبة في مقابلة مع Pravda: "يمكن أن يؤدي مضغ العلكة بشكل غير منضبط ، إلى عواقب سلبية. لأن المضغ المستمر والمكثف يمكن أن يسبب إجهادا زائدا للمفاصل الفكية الصدغية ويؤدي إلى ألم في الوجه والرأس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة السكرية يمكن أن يساهم في تطور التسوس و مشكلات أخرى في الأسنان".

وتنصح بيلوفا بمضغ اللبان "العلكة" الخالي من السكر لتقليل مخاطر تسوس الأسنان.



وتقول: "ينصح بمضغ العلكة لمدة لا تزيد عن 20- 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتجنب مضغها لمدة ساعة تقريبا للسماح لمفاصل الفك وعضلاته بالاسترخاء.

ولكن بشكل عام، مضغ العلكة دون انضباط أو لتجنب الضغط غير الضروري على الفكين ليس له قيود مؤقتة ولكن قد يكون له موانع".

روسيا اليوم

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