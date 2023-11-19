المناطق الآمنة لحماية المدنيين في مناطق النزاع.. ماهي وماشروط إقامتها؟



اقترحت إسرائيل

إقامة "مناطق آمنة" للنازحين في جنوب غزة خلال توسيع عملياتها، وهو الأمر الذي رفضته الوكالات الأممية،مؤكدة في بيان مشترك انعدام الشروط اللازمة لإقامة تلك المناطق، محذرة من

أن عدم مواكبة تلك المعايير قد يعد انتهاكا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

وأكدت

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها".



وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء "مناطق آمنة" في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.

وعرفت الوكالات الأممية في بيانها "المنطقة الآمنة" على أنها منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال العدائية.

ويجب أن تتوفر الشروط التالية لجميع النازحين في "المنطقة الآمنة":



اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني.

توفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية. السماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.



وأكدت اللجنة أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ما هي "المناطق الآمنة"؟

"المناطق الآمنة"

هي مناطق محددة باتفاق لا يقوم بموجبه أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها. كما يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. و

يمكن أن تشمل مناطق "حظر الطيران"، والتي تحظر على بعض أو كل أطراف النزاع إجراء طلعات جوية فوقها.



وتهدف هذه المناطق إلى حماية المدنيين الفارين من القتال، وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية، وقد يتطلب أحيانا أن تقوم قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات أخرى بالدفاع عنها وحمايتها.

ورغم أن

اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لم تحدد المناطق الآمنة، لكنها تشير إليها بترتيبات مماثلة تسميها "مناطق محمية" و"مناطق منزوعة السلاح" وهي مبان أو مناطق صغيرة يتفق أطراف النزاع على حصول المدنيين داخلها على الحماية، بالإضافة إلى المناطق التي سبق تقديمها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب.



وتسمح اتفاقيات جنيف أيضا لأطراف النزاع بإبرام "اتفاقات خاصة" لتحسين حماية المدنيين.

وبحسب القانون الدولي، لا يؤثر إنشاء "مناطق آمنة" على حظر الهجمات على المدنيين المفروض بموجب القانون الإنساني الدولي سواء أكان هؤلاء المدنيون داخل المنطقة الآمنة المحددة أم خارجها.



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