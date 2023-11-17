الإمارات تدشن إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم قبل أسبوعين من كوب 28

MENAFN - Al-Anbaa) دشّنت الإمارات الخميس إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم، في مشروع جديد تنفّذه الدولة النفطية لتخفيض بصمتها الكربونية، قبل أسبوعين من استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28".

وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2027، أعلنت في يوليو الماضي أنّها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجدّدة 3 مرّات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن نائب حاكم إمارة أبوظبي هزّاع بن زايد دشّن "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاوات، وتُعدّ أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم".

وتقع المحطة في الصحراء على بعد حوالى 30 كيلومترًا جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتمتدّ على مساحة 21 كيلومترًا مربعًا، ما يُعادل خُمس مساحة باريس. وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ160 ألف منزل، وفق الموقع الرسمي للمشروع.

وتملك شركتا "مصدر" و"طاقة" الإماراتيتان 60% من المشروع، بينما تملك شركة "جينكو باور تكنولوجي" الصينية وشركة كهرباء فرنسا "أو دي إف" 40% منه.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع الطاقات المتجددة في شركة كهرباء فرنسا برونو بانساسون لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع "سيساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 2 مليون طن سنويًا".

وأكد رئيس شركة "جينكو باور" الصينية تشالز باي أن هذه الكمية تعادل "إزالة 800 ألف سيارة عن الطريق".

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدّرة.

وبحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker، فإنّ التحرك المناخي في الإمارات "غير كافٍ". وتشير إلى الزيادة المرتقبة في الطاقة الإنتاجية من النفط في البلاد وعمليات التنقيب عن الغاز المستمرّة تزامنًا مع وضع هدف صافي الانبعاثات الصفري عام 2050 من خلال سياسات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة تفتقر إلى المصداقية، بحسب المجموعة.

وتتضمن المحطة 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه قادر على التقاط أشعة الشمس من الجانبين الأمامي والخلفي، فضلًا عن أنها متحرّكة لتبقى في مواجهة مباشرة للشمس في مختلف ساعات النهار. وقد تمّ تثبيت أجهزة تنظيف آلي عليها لإزالة الغبار عنها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر" عبدالعزيز العبيدلي لوكالة فرانس برس أن هذه التقنيات "ترفع الكفاءة بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بمحطات" الطاقة الشمسية التقليدية.

بدوره، أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن "تشغيل محطة الظفرة وافتتاحها قبل كوب28 هو عبارة عن دليل واضح وملموس على التزام الامارات في إزالة الكربون من أنظمة إنتاج الكهرباء في الدولة".

وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.

وتتعرّض الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط، لانتقادات بسبب مقاربتها لمسائل المناخ وكذلك لتعيينها الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية العملاقة سلطان أحمد الجابر، رئيسًا لكوب28، علمًا أنه أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" الشريكة في محطة الظفرة.