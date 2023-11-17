معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي).. تاريخ عريق يمتد من خمسينيات القرن الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تمضي مملكة البحرين وفق خططها الاستراتيجية في مسار تعزيز الابتكار والتطوير في الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره، وذلك في إطار حرصها الدؤوب على الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ مختلف المشاريع الريادية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويحقق أهدافها التنموية المستدامة.

وقد راكمت مملكة البحرين تجاربها في عقد وتنظيم الفعاليات على كافة الصُعد وفي شتّى المجالات، كما ويزخر تاريخ المملكة في تنظيم المعارض المتخصصة في مجال الأمن الغذائي على مستوى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تفضّل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه بافتتاح المعرض الزراعي الأول عام 1957، والذي أقيم في حديقة الأندلس.

واستكمالاً لسلسة الإنجازات المتميزة التي تحققت في النسخ السابقة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني، تنطلق في الـثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري النسخة الـسادسة من المعرض في ظلّ الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتوجيهات جلالته السامية للارتقاء بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية ذات العلاقة.

ويأتي معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني بنسخته الـسادسة هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه في دوراته السابقة، عبر استقطاب شركات عالمية وجذب الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاركة في مثل هذه المعارض النوعية المتخصصة على مستوى المنطقة والإقليم، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط المتعلّقة بتوفير منظومة عمل متكاملة للأمن الغذائي وتنويع مصادره، والتشجيع على الاستثمار فيه، وبما يرفد الاقتصاد الوطني.

كما ويبرز معرض "مراعي 6" البرامج والمشاريع المنبثقة من برنامج الحكومة والتي تستهدف مجالات التنمية الزراعية والبحرية والحيوانية، لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير صناعة الغذاء في مملكة البحرين من خلال ما توفّره المملكة من منظومة متكاملة تدعمها البنية التحتية واللوجستية والقوانين والتشريعات المحدّثة، إضافة لتمتين الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تكوين قاعدة تسويق قوية على مستوى عالمي وفق أحدث المقاييس والمعايير المتبّعة.

ويعزّز المعرض دور مملكة البحرين في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية، ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات، ورفع مستوى القدرات وفقًا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، حيث يعتبر معرض "مراعي" ركنًا مهمًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والمحافظة عليه.

وتتمحور أهداف معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني حول استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية لمملكة البحرين، ورفع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تُستخدم في تطوير صناعة الإنتاج الزراعي الحيواني، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب أصحاب المزارع والمربين في البحرين، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين، وزيادة التفاعل والتبادل التجاري بين العارضين والمستثمرين .

وتعزيزًا لمسؤوليتها في تعزيز الأمن الغذائي تحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة وهي الجهة المنظمة لهذا الحدث، على أن يكون المعرض نوعيًا تخصصيًا يعكس تراث مملكة البحرين وهويتها وينقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تسعى الوزارة من خلال هذ المعرض إلى جذب المستثمرين والمهتمين بالإنتاج والأمن الغذائي المتعلّق بالثروة الحيوانية، للمشاركة الفاعلة والحضور الواسع في هذا المعرض المتخصص.

ويمثّل معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني "مراعي 6" منصّة لعرض ما تمتلكه مملكة البحرين من بعض السلالات النادرة في الخيول العربية، وما يمتلكه المربين وأصحاب المزارع البحرينية من سلالات نادرة للحيوانات، الأمر الذي سيجعل من فرص الاستثمار في هذه الإمكانيات أكبر، خاصة في ظلّ ما سيشهده المعرض من إقبال كبير من الجمهور،

إذ تجاوز عدد الحضور في بعض النسخ السابقة 250 ألف زائرًا.



