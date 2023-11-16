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البحر الميت.. شواطئ الملح الجديدة تهدد عذوبة الاستثمار السياحي

11/16/2023 5:08:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






عام بعد عام، يسجل منسوب المياه بالبحر الميت انخفاضا جديدا، محيلا مساحات كبيرة كانت مغمورة بالمياه إلى شواطئ بيضاء جرداء مكسوة بأكوام الملح، بينما بدأت تظهر تضاريس جديدة، كانت مستترة بالمياه، قد تغير من معالم المنطقة وتتركها بصورة جديدة لا تتناسب واعتمادها ضمن إحدى أهم الوجهات السياحية.
في رقم جديد يثير القلق، انخفض منسوب مياه البحر الميت إلى مستوى 440 مترا تحت سطح البحر -حسب تقديرات جمعية أصدقاء البحر الميت- في مؤشر اعتبره معنييون وخبراء "أن البحر يسير إلى المجهول".
ورغم أن الانخفاض التدريجي بمنسوب المياه وليس بجديد، إذ إن الظاهرة مستمرة منذ عقود، فإن بلوغ مستوى غير مسبوق، هو ما يثير القلق ويطلق التحذيرات، لا سيما وأن الانخفاض المستمر لا يقابله أي مبادارت للحد منه.
ووفق تقديرات جمعية الأصدقاء التي ترصد منسوب التراجع سنويا، فإن الأربع سنوات الماضية، شهدت معدل تراجع اعتبر بـ "كبير"، وبمقدار تقريبي بلغ 1.5 متر سنويا، بمجموع وصل إلى 6 أمتار، ما يعني أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي إلى انحسار متسارع للبحر، وسيفقد مسافات كبيرة باتجاه العمق، وسيكون هناك مساحات طويلة ممتدة من الشواطئ الجرداء وبتضاريس قد تكون غير منسجمة.
ويرجع انخفاض منسوب مياه البحر الميت، نتيجة ارتفاع نسب التبخر وشح الأمطار وانقطاع روافده سواء من نهر الأردن أو من الأودية والسيول.
ويحذر خبراء من خطورة الانخفاض المتسارع لمستوى مياه البحر الميت وآثاره الكارثية على البيئة والسياحة، موضحين أن معظم المنتجعات التي أقيمت على شواطئه أصبحت بعيدة عن المياه، الأمر الذي يؤثر في الحركة السياحية التي تستهدفه بسبب ملوحته العالية وطينه الغني بالأملاح المعدنية وخصائصهما العلاجية الفريدة.
ويؤكد رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة أن التقديرات تشير بأن منسوب مياه البحر الميت انخفض بشكل غير مسبوق ليصل إلى 440 مترا تحت سطح البحر تقريبا، مسجلا بذلك أدنى مستوى له حتى الآن، لافتا إلى أن العمل جار على تركيب وحدة قياس للوصول إلى أرقام دقيقة حول معدلات الانخفاض السنوية.
ويضيف أن انحسار مياه البحر الميت بشكل متسارع يشكل خطرا على وجوده ومحيطه الحيوي، مؤكدا ظهور مساحات شاسعة من الشواطئ غير المؤهلة وحدوث العديد من الظواهر التي تهدد المنطقة كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم.
ويشير إلى أن هذا الموقع النادر والمهم بات مهددا بالجفاف في ظل عدم وجود أي خطط لإنقاذه، خصوصا بعد الغاء فكرة ناقل البحرين ما سيكون له انعكاسات كارثية على البيئة والسياحة في المنطقة، لافتا إلى أن انخفاض مياه البحر الميت بمعدل يزيد على المتر سنويا، يبعث المخاوف من حدوث حفر انهدامية على طول الشاطئ الشرقي وهو أمر حدث سابقا، وسيكون له آثار كارثية على القطاع السياحي والاستثمار فيه بشكل عام نتيجة ابتعاد مياه البحر عن المنشآت السياحية وصعوبة وصول السياح إلى الساحل والاحتمالية المرتفعة لنشوء حفر هابطة.
ويعزو السوالقة انخفاض منسوب البحر الميت إلى عدة عوامل، أهمها التغيرات المناخية المتمثلة بشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من معدلات التبخر والتي تستنزف ما بين 700 إلى 900 مليون م3 سنويا، بالإضافة إلى تراجع كميات المياه التي ترفده سواء من نهر الأردن أو من الأودية التي تم إنشاء العديد من السدود عليها، ناهيك عن الكميات الكبيرة التي يتم استغلالها سنويا في الصناعات التعدينية المقامة على جانبيه والتي أسهمت باستنزاف حوالي 40 % من مياهه خصوصا وأنها تسهم بتناقص مياه البحر بمعدل يتراوح ما بين 350 إلى 400 مليون م3 سنويا.
وكان تقرير علمي دولي متخصص بالمياه وعلوم الأرض نشره الموقع العلمي المتخصص "Science Daily" قبل عامين، أظهر أن البحر الميت آخذ في الانكماش، عازيا ذلك إلى عدة عوامل أهمها، تغير المناخ، وسوء الاستخدام، مشيرا إلى أن من شأن هذه العوامل استهلاك المياه العذبة بسبب إذابة الأملاح في التربة، ما يؤدي إلى حدوث ثقوب وهبوط واسع النطاق لسطح الأرض المحيط به.
ويبين أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق المهندس سعد أبوحمور أن البحر الميت خسر ثلث مساحته السطحية في العقود الستة الماضية، لافتا إلى أن استمرار انحسار مياهه على هذا المنوال سيضعه في مواجهة خطر الجفاف، خاصة وأن الأردن يأتي بالمرتبة الثالثة بعد دولة الاحتلال وسورية بالحصص المائية العابرة من الحدود سواء كانت من نهر اليرموك أو من أعالي نهر الأردن.
ويقول، "لا شك أن انخفاض منسوب مياه البحر الميت بأكثر من متر سنويا سيكون له آثار كارثية على المحيط الحيوي والبيئي وعلى القطاع السياحي في المنطقة"، موضحا "أن انحسار المياه سيؤدي إلى تشويه وتدمير الشواطئ وظهور المزيد من الحفر الانهدامية والتكوينات الجغرافية الخارجة عن النمط الجغرافي والبيئي كظهور تجاويف وانحدارات كبيرة".
ويعزو أبوحمور الانخفاض التاريخي لمنسوب مياه البحر الميت إلى انحسار التدفقات التي تزوده بالمياه، سواء من نهر الأردن أو الأودية من كلا جانبيه، بالإضافة إلى زيادة معدلات التبخر السطحي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص كميات الهطل المطري، إلى جانب الاستغلال الجائر لمياهه في الصناعة.
ويبين أن روافد نهر الأردن التاريخية كانت تزيد على 1.3 مليار متر3، إذ إن رافده الرئيس هو نهر اليرموك حيث كان يغذي النهر في الماضي بـ 480 مليون متر مكعب سنويا في حين تصل الكميات التي ترفد النهر من جبل الشيخ في لبنان حتى بحر الجليل وطبريا الى حوالي 540 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الأودية الجانبية، موضحا أن نهر الأردن فقد منذ ستينيات القرن الماضي ما يقارب من 96 % من مياهه المتدفقة بعد قيام دولة الاحتلال بتدشين الخط الناقل لجر مياه النهر إلى منطقة بئر السبع.
وأشار إلى أن مشروع ناقل البحرين كان الأمل الوحيد للحفاظ على البحر الميت، إلا أن الغاءه فوت علينا فرصة ثمينة لإنقاذه وتقليل معدلات انحسار مياهه السنوية، محذرا من تسارع عمليات انخفاض منسوب البحر والتي قد تؤدي الى فقدان واحدة من النقاط البيئية النادرة على مستوى العالم كأخفض بقعة على كوكب الأرض.
ويؤكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن عدة مخاطر قد تعترض القطاع السياحي والمستثمرين نتيجة انحسار مياه البحر الميت تتمثل في تأثير التغير المناخي والتصحر الذي يمكن أن يتسبب في تقليل جاذبية المنطقة كوجهة سياحية وتدني مستوى المياه في البحر والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة ملوحة مياهه، ناهيك عن التغيرات البيئية التي قد تؤثر على جذب السياح.
ويضيف، "هناك مخاطر تتعلق بالبنية التحتية والمشروعات السياحية الموجودة في المنطقة، إذ إن انخفاض مستوى المياه في البحر الميت قد يؤدي إلى تلف وانهيار البنية التحتية التي تعتمد على مياه البحر كالفنادق والمنتجعات ما يعني تكاليف إصلاح وصيانة باهظة قد تكون العبء على المستثمرين، وقد يعرض استدامة الاستثمارات في القطاع السياحي في المنطقة للخطر".
ويقول "بشكل عام، انحسار مياه البحر الميت يشكل تحد بيئيا واقتصاديا كبيرا للقطاع السياحي والمستثمرين في المنطقة، ويتطلب إستراتيجيات مبتكرة لمعالجة هذه المخاطر والمحافظة على استدامة القطاع"، موضحا، "إضافة إلى المخاطر المذكورة، يمكن أن يؤدي انحسار مياه البحر الميت إلى تأثيرات سلبية أخرى على القطاع السياحي والمستثمرين فانخفاض مستوى المياه قد يتسبب في تغير المناظر الطبيعية والبيئية للمنطقة، مما يؤثر على جاذبيتها السياحية ويقلل من عدد السياح الراغبين في زيارتها، كما يمكن أن يؤثر انحسار المياه على الموارد المائية المحلية والزراعة في المنطقة، مما يزيد من توتر الموارد ويخلق تحديات اقتصادية إضافية ويمكن أن يؤدي إلى تقليل فرص الاستثمار والتنمية في المنطقة".
وتقدر مصادر مطلعة أن حجم الاستثمار القائم حاليا في البحر الميت تبلغ قيمته قرابة مليار دينار، فيما هناك العديد من المشاريع تحت الإنشاء ومشاريع أخرى بانتظار البدء بتنفيذها بعد أن تم توقيع اتفاقيات بخصوصها، ليرتفع حجم الاستثمار الكلي إلى 2 مليار دينار، يشمل على منتجعات سياحية وفنادق بتصنيفات مختلفة أغلبها فئة 5 نجوم، ومدن سياحية.

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