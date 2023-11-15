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مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

11/15/2023 7:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، تجهيز مفاجأة للجمهور الذي يحضر لقاء مصر وجيبوتي مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم.
وقالت الشركة الراعية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم منح قميص موقع من جميع اللاعبين، من خلال سحب على من يحضر اللقاء لتشجيع الفراعنة.
وكان محمد غرابة مدير منتخب مصر، قد أكد اكتمال الصفوف بانضمام محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، مساء أمس، استعدادا لمواجهة جيبوتي الخميس المقبل على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وعقب مواجهة جيبوتي، يلتقي منتخب مصر نظيره السيراليوني يوم الأحد المقبل في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية للتصفيات.
ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، هم:
محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.




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