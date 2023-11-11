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المطابخ السحابية تزيد مبيعات الدراجات النارية

11/11/2023 11:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) مع التوسع في أعمال توصيل الطلبات من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة، والشروع في افتتاح متاجر مغلقة، ومطابخ سحابية في الأحساء، التي أساس نموذج العمل فيها ((الطلبات الخارجية))، و((البيع بالتجزئة))، أكد عاملون في متاجر لبيع ((الدراجات النارية)) لـ((الوطن))، زيادة مبيعات الدراجات النارية، وتحديدًا فئة (CG)، الملائمة للأعمال اللوجستية ((توصيل الطلبات))، وهي مناسبة للكميات المحدودة، وتجهيزها بـ3 أدوات، رئيسية، وهي: حقيبة ((حافظة))، قاعدة وشاحن للهاتف المحمول، ودعامات حماية، لافتين إلى أن هناك محاولات لتقليص استخدام السيارات الصغيرة في توصيل الطلبات، واستبدالها بالدراجات النارية.
4 آلاف ريال
ووفقًا لعاملين في المتاجر، الذين أوضحوا لـ((الوطن))، أن هذه الفئة هي الأفضل لعدة اعتبارات، سعة الخزان 11 لتر بنزين، يقطع لمسافة 75 كيلومترًا، ويبلغ متوسط سعر الدراجة الجديدة بـ4 آلاف ريال، والمستعمل ((النظيف)) يتراوح بين 1500 ريال إلى 3000 ريال، وتجهيزها بالأدوات 300 ريال، واستكمال التأمين وإصدار اللوحة ورخصة السير بمتوسط 1200 ريال.
مبينين أن من بين مزايا الدراجات النارية في الأعمال اللوجستية ((التوصيل))، السرعة في توصيل الطلبات مقارنة بالسيارات، سهولة الوصول إلى مختلف المواقع بما فيها الحارات الضيقة، انخفاض تكلفة المحروقات والصيانة، وانخفاض سعر الدراجة النارية مقارنة بسعر السيارة، فسعر 20 دراجة نارية مساويًا لسعر سيارة واحدة، علاوة على أن الطلبات المنقولة ((محدودة)) جدًا، ولا تستدعي توصيلها بالسيارات.
أمطار وغبار
أشاروا إلى أن معظم أعمال توصيل الطلبات بالدراجات النارية في الفترات المسائية، وهي فترات اعتدال الأجواء طوال أيام السنة، وتنشط الحركة التجارية للأعمال اللوجستية من الساعة الـ 4 عصرًا حتى ساعة متأخرة من الليل، والبعض يوقف نشاط توصيل الطلبات في ساعات الظهيرة في فصل الصيف مع اشتداد الحرارة، وفي الأيام التي تشهد تقلبات جوية من أمطار أو غبار لسلامة قائدي الدراجات، وأضافوا أن هذه الخدمة وفرت فرصًا وظيفية عديدة للشباب السعودي، كمندوبين توصيل برواتب تصل إلى 4500 ريال خلال فترة المساء.
رخصة قيادة
أبان مهدي القنبر ((مالك متجر للدراجات النارية في مدينة المبرز))، أن يشترط الحصول على رخصة قيادة للانضمام إلى التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الطلبات، وهناك مجموعة من السعوديين يزاولون هذه الأعمال بواسطة دراجات نارية، مضيفًا أن من بين مواصفات الدراجات النارية الملائمة للأعمال اللوجستية: تشغيل يدوي، أو المفتاح ((سلف))، سعة المحرك (200 CC)، أسطوانة واحدة، 5 سرعات، وهناك طلبات من الشركات والمطاعم والمتاجر التموينية بالجملة، وهناك شركات ومطاعم طلبت شراء 30 دراجة نارية دفعة واحدة، لافتًا إلى أن نمو التجارة الإلكترونية أنعش مبيعات الدراجات النارية في وقتنا الحالي.

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