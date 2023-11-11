المطابخ السحابية تزيد مبيعات الدراجات النارية

(MENAFN
- Al Watan) مع التوسع في أعمال توصيل الطلبات من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة، والشروع في افتتاح متاجر مغلقة، ومطابخ سحابية في الأحساء، التي أساس نموذج العمل فيها ((الطلبات الخارجية))، و((البيع بالتجزئة))، أكد عاملون في متاجر لبيع ((الدراجات النارية)) لـ((الوطن))، زيادة مبيعات الدراجات النارية، وتحديدًا فئة (CG)، الملائمة للأعمال اللوجستية ((توصيل الطلبات))، وهي مناسبة للكميات المحدودة، وتجهيزها بـ3 أدوات، رئيسية، وهي: حقيبة ((حافظة))، قاعدة وشاحن للهاتف المحمول، ودعامات حماية، لافتين إلى أن هناك محاولات لتقليص استخدام السيارات الصغيرة في توصيل الطلبات، واستبدالها بالدراجات النارية. 4 آلاف ريال
ووفقًا لعاملين في المتاجر، الذين أوضحوا لـ((الوطن))، أن هذه الفئة هي الأفضل لعدة اعتبارات، سعة الخزان 11 لتر بنزين، يقطع لمسافة 75 كيلومترًا، ويبلغ متوسط سعر الدراجة الجديدة بـ4 آلاف ريال، والمستعمل ((النظيف)) يتراوح بين 1500 ريال إلى 3000 ريال، وتجهيزها بالأدوات 300 ريال، واستكمال التأمين وإصدار اللوحة ورخصة السير بمتوسط 1200 ريال.
مبينين أن من بين مزايا الدراجات النارية في الأعمال اللوجستية ((التوصيل))، السرعة في توصيل الطلبات مقارنة بالسيارات، سهولة الوصول إلى مختلف المواقع بما فيها الحارات الضيقة، انخفاض تكلفة المحروقات والصيانة، وانخفاض سعر الدراجة النارية مقارنة بسعر السيارة، فسعر 20 دراجة نارية مساويًا لسعر سيارة واحدة، علاوة على أن الطلبات المنقولة ((محدودة)) جدًا، ولا تستدعي توصيلها بالسيارات. أمطار وغبار
أشاروا إلى أن معظم أعمال توصيل الطلبات بالدراجات النارية في الفترات المسائية، وهي فترات اعتدال الأجواء طوال أيام السنة، وتنشط الحركة التجارية للأعمال اللوجستية من الساعة الـ 4 عصرًا حتى ساعة متأخرة من الليل، والبعض يوقف نشاط توصيل الطلبات في ساعات الظهيرة في فصل الصيف مع اشتداد الحرارة، وفي الأيام التي تشهد تقلبات جوية من أمطار أو غبار لسلامة قائدي الدراجات، وأضافوا أن هذه الخدمة وفرت فرصًا وظيفية عديدة للشباب السعودي، كمندوبين توصيل برواتب تصل إلى 4500 ريال خلال فترة المساء. رخصة قيادة
أبان مهدي القنبر ((مالك متجر للدراجات النارية في مدينة المبرز))، أن يشترط الحصول على رخصة قيادة للانضمام إلى التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الطلبات، وهناك مجموعة من السعوديين يزاولون هذه الأعمال بواسطة دراجات نارية، مضيفًا أن من بين مواصفات الدراجات النارية الملائمة للأعمال اللوجستية: تشغيل يدوي، أو المفتاح ((سلف))، سعة المحرك (200 CC)، أسطوانة واحدة، 5 سرعات، وهناك طلبات من الشركات والمطاعم والمتاجر التموينية بالجملة، وهناك شركات ومطاعم طلبت شراء 30 دراجة نارية دفعة واحدة، لافتًا إلى أن نمو التجارة الإلكترونية أنعش مبيعات الدراجات النارية في وقتنا الحالي.
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