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جرح اللسان

11/9/2023 4:39:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اللسان بضعة من الإنسان، إذا صلح صلح سائر الجسد، وهو مع ذلك المهلكة إن لم نحفظه، فجرح اللسان جرح لا يندمل ولا علاج له، وما شيء أولى بطول سجن من اللسان، فالبلاء موكل بالمنطق، والتقي ملجم، ففلتة اللسان لا تستقال، يقول حكيم العرب أكثم بن صيفي التميمي: عيوب الإنسان أكثر من أن تعد، ولكن هناك خصلة واحدة إن استعملها الإنسان سترت عيوبه كلها وهي حفظ اللسان، وقد قال الإمام الشافعي، رحمه الله:
احفظ لسانك أيها الإنسان
لا يلدغنك أنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه
كانت تهاب لقاءه الأقران
وكان الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
واللسان على صغر حجمه عظيم الخطر، شديد الضرر، وما أجمل تهذيب أنفسنا على القول السائر: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والمسلم من سلم الناس من لسانه، ومن صمت نجا. وللأسف، فهناك أناس لا يمتثلون لهذه الأقوال المفيدة المؤثرة، وكأن آذانهم صمت عنه، علما بأن كل كلام لا منفعة فيه فهو فضول، والاشتغال به تضييع للوقت، وتضييع الوقت عين الخيبة والخسران، وكثرة الكلام تذهب بوقار المرء وبهاء وجهه.
وكان عمر بن عبدالعزيز يوصي أصحابه فيقول لهم: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة، وعلى المسلم أن يتدبر قول المولى عز وجل (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين) سورة الانفطار: آية 11، وقوله أيضا: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) سورة ق: آية 18، فعلينا ألا نتحدث إلا بخير وأن نبتعد عن قبيح الكلام الذي يغضب الله تعالى، فحفظ اللسان من تمام الإيمان وسلامة الإنسان، ويقول الشاعر العباسي يعقوب الحمداني:
وقد يرجى لجرح السيف برء
ولا برء لما جرح اللسان
جراحات السنان لها التئام
ولا يلتام ما جرح اللسان
ودمتم سالمين.

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