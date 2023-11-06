كيف تكون مدير تنفيذي ناجح ومؤثر في7 نصائح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في فسيفساء عالم الشركات و الأعمال الواسعة، غالباً ما يقود شخص واحد الطريق: الرئيس المدير التنفيذيChief Executive Officer(CEO)،إن لم يكن مجرد لقب، فإن دور الرئيس التنفيذي هو مزيج متناغم من الرؤية والاستراتيجية والتنفيذ.

هذا الدور مسؤول عن تحديد اتجاه الشركة ونبرة ووتيرة الشركة، وتؤثر قرارات وإجراءات الرئيس التنفيذي بشكل مباشر على نموها ونجاحها. ولكن ما هي الصفات والاستراتيجيات التي تساعد المديرين التنفيذيين على رفع الشركة من التحديات المطروحة إلى النجاح النهائي؟ وهل يجب الرئيس التنفيذي أن يكون غير إعتيادي في ظروف عالم اليوم؟

فيما يلي سبع نصائح مهمة لأي شخص يريد ترقي دور الرئيس التنفيذي الشهير:



اولاً، التحلي بالرؤية

كل رئيس تنفيذي مميز يفكر في المستقبل وله رؤية ثاقبة بعدية الأمد. عادة المدراء التنفيذيون غير راضين عن الوضع الراهن ويواصلون التفكير في الشيء الكبير التالي لشركتهم. يتطلب هذا التفكير الحالم رؤية ما وراء العقبات الحالية، والنظر في التغيرات في السوق وصورة واضحة عن المكان الذي يمكن أن تصل إليه الشركة خلال السنوات الخمس والعشر وحتى العشرين القادمة، وهو أمر صعب.

ثانياً، النزاهة التي لا هوادة فيها

عالم الأعمال مليء بقصص الرؤساء التنفيذيين الذين صعدوا بسرعة ليسقطوا من النعمة بسبب هفوات قانونية أو أخلاقية. الأصالة هي حجر الزاوية في الثقة، ولا يمكن للقائد أن يقود بدون ثقة. من المهم الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، والشفافية في التواصل والاعتراف عندما ترتكب خطأً.

ثالثاً، تحلى بالذكاء والاستثمار في فريقك

وراء كل رئيس تنفيذي ناجح فريق متخصص من الموظفين. اعلم أنه لا يمكنك فعل ذلك بمفردك. قم بالتوظيف بحكمة، وثق بفريقك، وامنحهم الأدوات والتدريب الذي يحتاجون إليه، واستمع دائماً إلى ملاحظاتهم. الفريق المدعوم جيداً هو فريق عالي الأداء.

رابعاً، التأقلم والقدرة على التكيف

إن بيئة الأعمال تشبه الرمال المتحركة، فهي تتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بها. لكي تنجح، عليك أن تتغير. وهذا يعني مواكبة اتجاهات الصناعة ْ وحركة الأسواق وفهم حتى العوامل الجيوسياسية المؤثرة، والانفتاح على التغيير، والتمتع بالحرية في التعافي من النكسات. تذكر أن الفشل ليس عكس النجاح؛ إنها جزء من الرحلة.



خامساً، التواصل الفعال

يتضمن دور الرئيس التنفيذي التواصل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، من الموظفين والمساهمين إلى العملاء ووسائل الإعلام. لذلك، من المهم إتقان التواصل الفعال. سواء كان الأمر يتعلق بتوضيح رؤية الشركة، أو معالجة المخاوف، أو الاحتفال بالمعالم الرئيسية، يجب أن تكون كلماتك وأفعالك مصدر إلهام وتحفيز.

سادساً، السفر الخاص

في الوقت الحاضر، قد يبدو هذا غير عادل، لكن السفر الشخصي يمكن أن يكون أداةلا تقدر بثمن بالنسبة للرؤساء التنفيذيين، مثل استخدام طائرة خاصة . بالإضافة إلى الرفاهية والراحة التي توفرها، فهي استراتيجية.

منها إدارة الوقت، مع السفر الخاص، لا تقضي ساعات في تأخير أو إلغاء الرحلات التجارية. كل لحظة مهمة، وكجولة خاصة فعالة تضمن لك قضاء وقت ممتع.كذلك السفر الخاص يمنحكالخصوصية، يمكن عقد مناقشات عمل مهمة على الطريق دون التخوف من تسريب معلومات عن شركتك.



سابعاً، التعلم المستمر والتطوير الذاتي

يفهم الرؤساء التنفيذيون الجيدون أن التعلم لا يتوقف أبداً. سواء كنت تحضر مؤتمرات صناعية، أو تقرأ أحدث الكتب مبيعاً في نظرية الأعمال، أو حتى تأخذ دروساً حول موضوعات خارج منطقة الراحة الخاصة بك في الاقتصاد الكلي والبرمجة، والذكاء الاصطناعي إلى علم النفس، فإن التطوير الشخصي والمهني المستمر أمر ضروري.



في الختام، فإن الرحلة لتصبح مديراً تنفيذياً ناجحاً ومؤثراً هي أيضاً مزيج من التفكير الاستراتيجي والنزاهة الشخصية والتواصل الفعال والمرونة والاستثمار في الفريق والسفر الشخصي وما إلى ذلك. اقبل أي نصيحة وستكون في طريقك لترك أثر لا يمحى علامة على تاريخ قيادة أعمال شركتك وموظفيك.