رفض احتمالية وفاته غرقاً.. آخر تطورات التحقيق في وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل «فريندز»

يرفض محبو الفنان الأمريكي الشهير ماثيو بيري احتمالية وفاته غرقاً، بعد حالة الصدمة التي تلقوها إثر إعلان وفاته داخل منزله، وبالرغم من مرور قرابة 3 أيام إلا أن الحزن مازال يسيطر على الجميع بدءاً من عائلته التي طلبت مراعاة خصوصيتها إلى جمهوره ومحبيه الذين يطالبون بالتوسع في التحقيقات.

ويحاول أصدقاء الممثل الراحل، نجم مسلسل «الأصدقاء» -Friends، استبعاد كافة الاحتمالات الممكنة لأسباب وفاته غارقًا في حمام منزله، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية، حتى وإن كان أحد تلك الأسباب لجوئه إلى المخدرات أو عقاقير تم خلطها بالماء الدافئ أثناء تواجده في «جاكوزي» منزله، وأدت إلى وفاته بشكل ما وأفقدته الوعى بما جعله رهنًا للغرق والوفاة، رغم أن عائلة الراحل ماثيو بيري أكدت، في بيان رسمي لها، أن الراحل لم يتناول أي مواد مخدرة أو كحوليات ولم يعثر بحوزته عليها، وطالبت الإعلام باحترام خصوصيتها في هذه اللحظات.

وجاء في بيان عائلة ماثيو بيري المقتضب: «نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب، لقد جلب ماثيو الكثير من البهجة للعالم، كممثل وصديق».

وتابعت: «أنتم جميعًا تعنوا الكثير له، ونحن نقدر التدفق الهائل للحب».

لكن أصدقاء ماثيو بيري الذين يوجعهم رحيله، لايزالون لا يصدقون رحيله المفاجئ، ويعيشون حالة صدمة لا تنتهي، وقال مصدر مقرب من زميلته وصديقته ليزا كودرو لصحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن البعض يعتقد أن ماثيو بيري ربما يكون قد توفي بسبب تأثير أدويته أثناء وجوده في حوض الاستحمام الخاص به.

وأوضح مصدر مقرب من «كودرو» لموقع DailyMail: «على الرغم من أن لا أحد يريد أن يصدق أنه كان دواءً- سواء تم وصفه أم لا- إلا أن هذه فكرة في أذهانهم بالطبع، إنهم يعتقدون أنه ربما تناول شيئًا لم يختلط بالماء الدافئ».