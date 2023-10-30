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شباك الحسين عصية.. أبو عاقولة هداف مراهق.. ومدرجات شبه خاوية

10/30/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- بقيت الأوضاع على ما هي عليه في دوري المحترفين للموسم 2023-2024، من حيث استقرار فرق المقدمة بمراكزها، عقب تحقيقها الفوز في مبارياتها، بعد عودة المنافسات إثر توقف استمر قرابة 40 يوما.
وأسفرت الجولة السادسة من بطولة الدوري عن اكتساح الرمثا نظيره سحاب (5-1)، وتفوق الحسين إربد على شباب العقبة (4-0)، وتعادل معان مع السلط (2-2)، وتغلب الجليل على مستضيفه مغير السرحان (2-1)، وتخطي الوحدات نظيره شباب الأردن (2-0)، وفوز الفيصلي على الأهلي (1-0).
وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السادسة، التي شهدت تواجد 3 مدربين أجانب للمرة الأولى في البطولة الحالية بجولة واحدة، وهم البرتغالي جواو موتا مع الحسين إربد، العماني رشيد جابر مع الوحدات، والسوري عماد خانكان برفقة السلط.
من يوقف الحسين؟
 ما يزال الحسين إربد فريقا لا يقهر منذ بداية دوري المحترفين، نظير انتصاراته المتتالية بأداء مقنع، في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين على الملعب، إلى جانب لاعبين لا يقلون قيمة على دكة البدلاء.
ويقدم الحسين نفسه، جولة تلو أخرى، منافسا حقيقيا على اللقب تحت قيادة موتا، الذي يحاول في كل مباراة الاستقرار على الأسماء الأساسية، مع إجراء بعض التعديلات البسيطة الاضطرارية، وعدم اعتماده على اللاعبين الأجانب بشكل كبير.
ويواصل الوحدات حضوره المميز في الفترة الحالية بعد عودته للمسار الصحيح آسيويا، ومواصلة مطاردته للحسين على الصدارة، مع فارق نقطتين ووجود مباراة مؤجلة بينهما، فيما كان الحدث الأبرز غياب نجم الفريق أنس العوضات لأسباب فنية، مع احتمالية كبيرة لعدم استمراره مع الفريق في المرحلة المقبلة.
واستعاد الفيصلي حضوره بفوز خجول على الأهلي، بعد نكسات محلية وقارية مؤخرا، فيما أثبت الرمثا قوته بالاعتماد على فئاته العمرية بخماسية عززت من حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة لاحقا.
غزارة تهديفية
 أسفرت الجولة المنقضية عن تسجيل 20 هدفا، كأكثر الجولات تهديفا حتى الآن، علما أن أكثر جولة شهدت أهدافا في الموسم الماضي كانت الجولة 15 برصيد 22 هدفا.
وشهدت الجولة الأولى من الدوري تسجيل 17 هدفا، مقابل 14 هدفا في الجولة الثانية، والعدد ذاته في الجولة الثالثة، فيما تم تسجيل 18 هدفا في الجولة الرابعة، مقابل تسجيل 7 أهداف فقط في الجولة الخامسة التي تم تأجيل مباراتين فيها، ليبلغ عدد الأهداف المسجلة في البطولة 90 هدفا من 34 مباراة بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة.
وتسبب التوقف الطويل في تعطش اللاعبين للعودة وإبراز قدراتهم، مقابل تفكك خطوط الدفاع عند بعض الفرق، فيما كان الهدف الأجمل هو ذلك الذي أحرزه مدافع مغير السرحان زيد أبو الريش، الذي جاء من تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى الجليل، بعد 38 ثانية فقط على انطلاق الشوط الثاني.
تضامن مع غزة
 تضامنت غالبية فرق المحترفين مع الأهل في قطاع غزة والشعب الفلسطيني، جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 24 يوما، من خلال رفع لافتات نصرة لغزة، أو التعبير عن التضامن بعد تسجيل الأهداف.
ورفع لاعب معان إبراهيم الرواد قميصه، بعد تسجيله هدفا في مرمى السلط، ووجه رسالة مكتوبة على قميصه الداخلي "أنقذوا غزة"، مع إجهاشه بالبكاء على ما يحدث حاليا في القطاع، مقابل حضور غالبية جماهير الفرق باللباس الأسود حدادا على أرواح الشهداء.
الأحداث الحالية في غزة لم تشجع الجماهير على الحضور للمدرجات ومؤازرة فرقها، إذ حضر المباريات الست 535 مشجعا فقط، في مشهد يدل على التعاطف الكبير من قبل الجماهير المحلية مع فلسطين، علما أن الجولة الخامسة الماضية شهدت حضور 406 مشجعين فقط من 4 مباريات، بسبب تأجيل مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة.
شذرات وكواليس
- سجل مهاجم الرمثا الشاب عز الدين أبو عاقولة هدفين، فور دخوله بديلا في لقاء سحاب عند الدقيقة 72، أبو عاقولة أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد أن سجل الثنائية وعمره 16 عاما و11 شهرا و7 أيام.
- لم تشهد الجولة الحالية حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، ليتوقف عدد البطاقات عند الرقم 7، كانت من نصيب زيد جابر، عصام سميري (السلط)، حمزة الصيفي (سحاب)، عامر أبو هضيب، إبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).
- يعد الحسين إربد الفريق الأقوى دفاعيا بعدم تلقيه أي هدف، وهجوميا بتسجيله 14 هدفا، وتحقيق 15 نقطة من أول 5 مباريات، هو حدث تاريخي لم يسبق للفريق أن حققه في مشاركاته السابقة بدوري المحترفين.
- سجل فريق الجليل الفوز الأول له في بطولة الدوري على حساب مغير السرحان خارج الديار، أبناء المدرب محمد العبابنة تقدموا 5 مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب من العاشر وحتى الخامس.
صدارة الهدافين
 احتل محمود مرضي صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، بعد تسجيله هدفين مع نهاية الجولة السادسة، فيما تشارك 5 لاعبين في الوصافة بتسجيلهم 3 أهداف، وهم أحمد أبو كبير (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، خالد زكريا (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان)، وسجل أكثر من لاعب هدفين وهم: حمزة الدردور، مصعب اللحام ومحمود مرضي (الحسين)، مهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، مقابل هدف لكل من وسيم ريالات، فيرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله، رزق بني هاني ومحمد العكش (الفيصلي)، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، خالد الردايدة، حمزة الصيفي وأحمد العيساوي (سحاب)، أمية المعايطة وعبد المالك مفتاحي (معان)، محمد العدوان (الجليل)، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، وكان هناك هدف ذاتي عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، ولاعب الأهلي علي حجبي.
مباريات الجولة السابعة
الأربعاء: السلط × الوحدات 19:30 (ستاد عمان)
الخميس: شباب الأردن × شباب العقبة 17:00 (ملعب السلط)
الفيصلي × الجليل 19:30 (ستاد عمان)
الجمعة: سحاب × مغير السرحان 17:00 (ملعب السلط)
الرمثا × مغير السرحان 19:30 (ستاد الحسن)
الحسين × الأهلي 19:30 (ستاد الحسن)









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