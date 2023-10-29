من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟

يترقب العالم العربي يوم 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للمرة الأولى ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات على مستوى الدول، واشترطت لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويأتي التتويج المرتقب الذي يستضيفه مسرح أوبرا دبي بعد إعلان أسماء أصحاب المراكز الأولى في فئة أصحاب الهمم على مستوى الدول المشاركة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

وتشتد المنافسة بين المتأهلين إلى التصفيات النهائية، بين أبطال الدول المشاركة، وكل منهم يطمح إلى حمل اللقب ونيل جائزة قدرها 200 ألف درهم، فلمن يا ترى سيكون اللقب، وهو الأول من نوعه خلال سبع دورات من تحدي القراءة العربي؟

- غريب محمد اليماحي – بطل دولة الإمارات العربية المتحدة..

توج غريب محمد اليماحي، بطلاً للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فئة أصحاب الهمم، من بين 190 طالباً وطالبة شاركوا في التحدي.

استطاع غريب، الذي يعاني إعاقة بصرية، من خلال نظرته الإيجابية المتفائلة وتعاونه اللامحدود وحبه الخير لكل المحيطين به، أن يحقق التفوق في دراسته منذ الصغر، على نحو أذهل الجميع دون أن يلتفت إلى التحديات التي وقفت حجر عثرة في طريقة، ولعل أبرزها تعلم طريقة برايل التي تتطلب وقتاً وجهداً لإتقانها.

تمكن من أن يبرز مواهبه ومهاراته خاصة في اللغة العربية، فقد كان شغوفاً بالقراءة، حيث قرأ العديد من الكتب في مختلف المجالات قاربت المئة والثلاثين كتاباً، معتمداً في ذلك على المزج بين طريقة القراءة السمعية وطريقة برايل، وقد أثمر ذلك عن حصوله على المركز الأول في العديد من المسابقات منها "قارئ الشهر"، و"الكاتب المبدع".

يقول: "قدمت العديد من الأعمال الكتابية الإبداعية من قصص قصيرة ومقالات، الأمر الذي جعلني مؤهلاً للمشاركة بكفاءة وتميز في مسابقة تحدي القراءة العربي لأصحاب الهمم. وقد ساعدتني والدتي على التفوق حيث كانت دوماً ما تحفزني وتشد من أزري".

ويضيف: "الشعور الأجمل كان عندما توجت بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات، وهذا الإنجاز يدفعني للأمام، وسأعمل على بذل قصارى جهدي للفوز بالتحدي على مستوى العالم العربي".

وعن مثله الأعلى يقول غريب:“مثلي الأعلى هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”رعاه الله"، فسموه قائد ملهم لنا جميعاً بأفكاره الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي ترى دائماً أن الإنسان هو أغلى ثروة في حياة الشعوب، والذي يحفزني في الحياة هو حب وعشق وطني، لأنه أحاطني بكل أنواع الرعاية والاهتمام".

ويتابع: "قصتي بدأت عندما فقدت بصري، حيث انهارت نفسي وتحطمت أحلامي وأصابني اليأس من هذه الحياة، لدرجة أنني كنت رافضاً لكل شيء، لكن أسرتي وقفت إلى جانبي وأخذت بيدي حتى تيقنت أن هذا ابتلاء من الله تعالى وعلي أن أرضى بقضائه وقدره، لذلك تسلحت بالإيمان والإرادة القوية وجعلت من إعاقتي مصدر قوة وحافزاً يدفعني للأمام، فانطلقت لإثبات الذات وحصلت على أعلى الدرجات في الصف الثاني عشر".

ويتحدث غريب عن تجربته مع القراءة: "بدأت تجربتي مع القراءة منذ الصغر عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي، حيث نصحتني معلمتي بأن أجعل الكتاب صديقاً لي، وكنت أحب القراءة كثيراً لدرجة أنني قرأت ما يزيد على 130 كتاباً. أسرتي كانت تحفزني دائماً وتوفر لي الكتب المسموعة وكذلك مدرستي التي أشركتني في العديد من المسابقات خاصة تحدي القراءة العربي الذي غير الكثير في شخصيتي وزاد من ثقتي في نفسي وقدرتي على تحمل المسؤولية، فالاختلاف عن الآخرين قد يكون نعمة".

ويقول: "إذا أتيحت لي الفرصة لتغيير شيء في هذا العالم، فإنني سأسعى جاهداً إلى وضع القوانين التي تحد من ظاهرة إدمان الألعاب الإلكترونية خاصة في مرحلة الطفولة حفاظاً على صحة الطفل من مختلف النواحي.. مصدر قوتي هو الله عز وجل، ثم والداي، ثم الكتاب الذي يعد خير جليس في هذا الزمان، ونصيحتي لأصحاب الهمم أن يشكروا الله تعالى على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن الله تعالى أذا أخذ شيئاً من شخص أبدله بنعم كثيرة، كما أنصحهم بأن يجعلوا هذه الإعاقة مصدر قوة وحافزاً لهم يدفعهم إلى الأمام".

- مريم محمود أحمد – بطلة الأزهر الشريف..

حققت مريم محمود أحمد التي تعاني من إعاقة بصرية، المركز الأول من بين 5100 طالب وطالبة من فئة أصحاب الهمم لتتوج بلقب تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم" في دورته السابعة على مستوى الأزهر الشريف.

لم تقف همتها عائقاً يعترض طريقها، حيث واجهت حالتها الخاصة من خلال التحدي والإصرار وصممت على تحقيق أهدافها وأحلامها، والدتها هي المصدر الرئيس لقوتها وإلهامها والدافع وراء تحقيق طموحاتها، فهي دائماً ما تشجعها وتقدم لها النصيحة.

عميد الأدب العربي الأديب الراحل طه حسين مثلها الأعلى، أما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تكون مثلها فهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

تأمل مريم التي تطمح إلى أن تكون معلمة للقرآن الكريم وأستاذه جامعية، في أن تكلل جهودها بالتتويج بطلة لتحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم" على مستوى العالم العربي.

تقول مريم: "أحمد الله عز وجل على ما أنا فيه، أخذ مني نعمة البصر وعوضني بخير منها، وهي نعمة البصيرة. واجهت حالتي الخاصة وقررت أن أكون بطلة حياتي وبطلة أسرتي وبطلة الأزهر الشريف.. بدأت تجربة تحدي القراءة العربي من مكتبة المدرسة، وواجهت صعوبات كثيرة في أثناء القراءة والكتابة والتلخيص، لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل أسرتي التي وقفت بجانبي استطعت التغلب على التحديات حتى وصلت إلى ما أنا فيه".

وتضيف: "لقد ساهم تحدي القراءة العربي في زيادة معرفتي من خلال تعرفي على كتب كثيرة ومعلومات مفيدة، ومررت بتجربة جديدة أكسبتني خبرات عديدة وكله بفضل القرآن، والنصيحة التي أتوجه بها لأصحاب الهمم هي بالإصرار والتحدي وعدم اليأس ستحققون أحلامكم فلكل مجتهد نصيب، وأن تكون مختلفاً عن الآخرين هي بالطبع نعمة وليست عقبة، وكل شيء قدر من الله عز وجل".

- مريم قوادرية – بطلة الجمهورية الجزائرية..

تطمح مريم قوادرية المتوجة بلقب تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم" في دورته السابعة على مستوى الجمهورية الجزائرية، إلى إعادة لقب تحدي القراءة العربي إلى الجزائر كونها أول دولة تحصد اللقب وذلك من بوابة فئة أصحاب الهمم.

تعاني مريم إعاقة بصرية، ورغم ذلك لم تيأس، وبدأت حلمها الجميل بالدعاء أملا في الظفر بلقب تحدي القراءة العربي، تمكنت بالفعل من تحقيق النصف الأول من حلمها وتسعى جاهدة لتحقيق اللقب الأكبر.

تقول مريم: "عشت تجربة قاسية عندما كنت في الخامسة من عمري، أجريت عملية جراحية في عيني اليسرى وطمأن الأطباء أسرتي بأن العملية ناجحة وسأرى وأعيش كبقية الأطفال، ولكن تدهورت الأمور ولم أرَ، وبعد ذلك قضيت وقتاً طويلاً في العزلة بعيداً حتى عن أسرتي، ولكن بفضل دعم الأسرة استطعت بصعوبة أن أخرج من تلك المحنة، خرجت إلى العالم مرة أخرى، والحمد لله شاركت في هذه التجربة لأثبت أن أصحاب الهمم وإن مروا بتجارب صعبة فإن هذه التجارب ليست إلا تجارب تثبت المعدن الأساسي، لابد أن يرفع الإنسان سقف دعائه وأن يكون مثابراً حتى يحقق مراده".

وتضيف: "قصتي لا تخلو من التحديات، وبدأت منذ عدة سنوات، حينما وضعت في رأسي مخطط مشاركتي في تحدي القراءة العربي، ولكن واجهت العديد من الصعوبات المتمثلة في إيجاد كتب مكتوبة بطريقة برايل، فلجأت إلى الكتب السمعية، تخطيت الصعاب ومضيت قدماً نحو تحقيق حلمي، فاشتركت في التصفيات الوطنية وحصلت على مراتب عليا، وأطمح إلى أن أكمل هذه القصة، وأجعل هذا الحلم الجميل الذي بدأ بالدعاء يتحقق، من خلال الظفر باللقب والتتويج بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى العالم العربي.. وسأسعى لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع".

وتتابع مريم: "تجربتي في تحدي القراءة العربي هي تجربة متميزة وفريدة من نوعها، ولا أعتقد أنني سأخوض تجربة تشابهها أو أفضل منها، فهذه التجربة صنعتني وجعلت مني إنسانة أقوى، فقارئ اليوم هو كاتب الغد، القراءة تصنع الأمجاد وتبني الحضارات.. وهذه التجربة صنعت مني إنسانة قوية لها شخصية لا تتزعزع أبداً، ولها معتقدات لا يمكن أن يغيرها أحد".

وتوجه مريم نصيحة لأصحاب الهمم: "باستطاعتكم أن تثقوا في أنفسكم وفي قدراتكم وأن ترفعوا سقف أحلامكم.. باستطاعتكم أن تكونوا أناساً مبدعين ومؤثرين ومساهمين في حضارة ورقي أمتنا العربية والعالم أجمع.. ولا تكون نظرتكم للحياة سلبية، كونوا دائماً إيجابيين.. اصنعوا من العقبات التي تواجهكم سلماً تصعدون به نحو القمم.. أصحاب الهمم قادرون على تحقيق كل شيء ويتمتعون بإرادة حديدية".

- زينب إبراهيم المؤمن – بطلة مملكة البحرين ..

أحرزت زينب ابراهيم المؤمن المركز الأول في فئة أصحاب الهمم ضمن الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى مملكة البحرين، من بين 63 طالباً وطالبة.

تعاني زينب إعاقة بصرية منذ الولادة، ومع ذلك لم تعتبرها عائقاً في حياتها، بل على العكس منحتها مميزات عدة، فبفضلها قويت حواسها الأخرى خاصة السمع، الذي بات معينها في الاستزادة من بطون الكتب، حيث اعتادت والدتها أن تقرأ لها كتباً بقلم مختلف المفكرين، حيث عاشت وتربت محبة للقراءة والاطلاع، وتم دمجها في المدارس الحكومية واكتشفت مواهبها المختلفة خاصة في الكتابة، فواجهت حياة جديدة مليئة بالحب والعطاء.

تجربتها في تحدي القراءة العربي كانت مختلفة ومتميزة وملهمة، موضحة أنه بفضلها وجدت مكاناً لها لمناقشة كل ما قرأته وتعلمته، وكانت أول مشاركة لها في التحدي عام 2016، وشاركت في التحدي لعدة مرات لاحقة، وفي كل مرة تكتشف شيئاً جديداً عن نفسها وعن الكتب والمجالات التي تحبها وتبرع فيها.

تحفزها في الحياة الكثير من الأشياء مثل الحب الذي تتلقاه ممن حولها، ورؤية جهودها وهي تثمر، الأمر الذي يدعوها للاستمرار في العطاء، كذلك يحفزها أن تلمس تطوراً في شخصيتها نحو الأفضل، لكن أكثر ما يحفزها أنها لا تزال على قيد الحياة، وأنها تمتلك الفرصة والقدرة والوقت لتنجز رسالتها في الحياة قبل أن تنتهي، ومثلها الأعلى في الحياة، هو نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتضيف: "يقول جان جاك روسو (القوة الحقيقية هي القدرة على التعايش مع الآخرين والتفاهم معهم)، وأنا مؤمنةٌ بهذه العبارة، وأتعجب من أن الآخرين يبحثون عن القوة العاتية لتحطيم الأشياء والقلوب، لذا لو امتلكت القوة، أي قوة التصالح والتعايش لما فرضتها على أحد، بل كنت سأسعى لمشاركة الآخرين بها، فتحل كافة المشاكل من جذورها".

- عبدالله ياسين عمر – بطل جمهورية جيبوتي..

حصد عبدالله ياسين عمر المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية جيبوتي، ويطمح عبد الله الذي يعاني من إعاقة حركية إلى أن يكون جراحاً محترفاً، وأن يؤسس أكبر مستشفى في العالم.

ينصح عبدالله أصحاب الهمم بألا يستسلموا.. لديه تجربة فريدة مع الطبخ، يحب الحيوانات الأليفة والعناية بها، كما يهوى الاستماع إلى الأخبار في وقت فراغه أكثر من أي شيء آخر.

يقول عبدالله: "أقسى تجربة مررت بها في حياتي، هي حرماني من نعمة المشي، لكن ما ساعدني على تخطيها هي نظرتي المتفائلة، لأن من كانت له نظرة متفائلة نحو مستقبله لا يعرف المستحيل.. والذي يحفزني في الحياة أن أثبت لنفسي أنني لست أقل ممن لم يصاب بشيء، وأنني أستطيع فعل كل ما يستطيع تحقيقه وفعله وربما أكثر.. فأنا أؤمن بأن الله إذا أخذ من عبده شيئاً عوضه بما هو أفضل منه".

يتحدث عبد الله بكثير من الفخر عن تجربته: "قصة بطولتي كان وراءها الإصرار والعزيمة والإرادة، وبسبب هذه الصفات التي تتحلى بها شخصيتي لم أستسلم للعقبات التي كانت تمنعي من أن أحقق أهدافي وأحلامي، بل جعلت كل هذه التحديات مصدر قوة لي لا مصدر إحباط، وتمكنت من تحقيق النجاحات بعون الله تعالى.. تجربتي في تحدي القراءة العربي كانت متميزة.. فعندما هممت أن أكون من المشاركين فيها قرأت الكثير من الكتب، وبالفعل تمكنت من الفوز على مستوى وطني ونجحت، وبسبب تلك الكتب التي قرأتها تغير مسار حياتي وبدأت أحب القراءة بدرجة أكبر بكثير عما قبل".

- عبدالله عمار محمد السيد – بطل جمهورية مصر العربية (المستوى الوزاري).

ظفر عبدالله عمار محمد السيد الذي يعاني من إعاقة سمعية بلقب بطل تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم" في دورته السابعة على مستوى جمهورية مصر العربية (المستوى الوزاري)، بعد تصفيات شارك فيها 12546 طالباً وطالبة.

حصل عبدالله على العديد من الجوائز، وأحب اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في عمر الـ 13 عاماً.

هوايته الأولى والأخيرة هي القراءة والاطلاع ومتابعه الأحداث الجارية في العالم من حوله وحلمه أن يصبح بطلاً للتحدي هذا العام على مستوى العالم العربي.. يعشق الكتب والمكتبات منذ الطفولة. ويتمنى أن يكون صاحب فكر مثل الراحل الدكتور مصطفى محمود.

الشخصية التاريخية التي يتمنى أن يكون مثلها، هي شخصية عبد الرحمن الناصر، ومثله الأعلى في الحياة، هو كل إنسان بدأ من الصفر ووصل إلى القمة.

يقول عبد الله: "حصلت على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى مصر في 2017، والمركز الأول في فئة أصحاب الهمم 2023، وحصلت على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2018، والمركز الأول في مسابقة ليله القدر المحلية 2016 وفي وزاره التربية والتعليم 2017، ووزارة الشباب والرياضة 2017، ومسابقه شيخ الأزهر 2016، هذا كله في القرآن الكريم".

قرأ خلال مشاركته في تحدي القراءة العربي لهذا العام 25 كتاباً، أما خارج المسابقة فقد قرأ كتباً كثيرة في مجالات شتى تقترب من 500 كتاب.

ويضيف عبد الله: "اشتركت في تحدي القراءة العربي هذا العام لازداد ثقافة ومعرفة ولأتنافس مع أشقائي فمن خلال المنافسة تستطيع أن تحدد نقاط قوتك ونقاط ضعفك.. ويمثل لي تحدي القراءة العربي فرصه رائعة لألتقي بأشقائي العرب وإثبات ذاتي".

صابرين حسين عودة – بطلة جمهورية العراق

حققت صابرين حسين عودة التي تعاني من إعاقة حركية المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية العراق، من بين 168 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

مصدر إلهامها وقدوتها في الصبر والمثابرة هو كل إنسان ناجح كافح كي يصل إلى ما هو عليه، طموحاتها كثيرة، أولها مواصلة الكتابة لكي تكون أديبة في المستقبل وإكمال سلسلة قصص للأطفال، بدأتها بقصة بعنوان "ألوان بلا فرشاة"، والتي تتحدث عن مجموعة أطفال من بلدها العراق رسموا لوحة حياتهم بآمالهم الصغيرة ولونوها بتفاؤلهم وأملهم بغد مشرق، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على إكمال هذه السلسلة.

تقول صابرين: "قصة طموحي بدأت عند التحاقي بالمدرسة، وفي كل مرة أغوص فيها في عالم الكتب، كان ينتابني الفضول بالعمل على معرفة كاتب تلك الحروف، ومن هنا بدأت مسيرتي مع عالم المعرفة.. تحدي القراءة قصة بطولة ودافع آخر يقودني إلى الأمام، متجاوزة الصعوبات، هو سلاحي ووسام شجاعة أتفاخر به طوال حياتي.. الآن لا شيء يعيقني بفضل الله عما أحب، فمن الإنسانية أن يجد أصحاب الهمم فرصتهم في الحياة، وها أنا ذا فسحت لي الحياة حيزها وفتحت أبوابها لتستقبلني من جديد".

وتضيف: "لطالما قلت إن تجاربنا في الحياة كثيرة فلكل يوم حكاية، ولكل حكاية نهاية تكلل إما بالنجاح أو الفشل، فاذا نجحنا فهو توفيق من عند الله، وإذا فشلنا فالإيمان بالله يقودنا إلى تخطي ذلك الفشل، فلا شيء يعيقنا، فنحن سنصنع طريقاً من أخطائنا.. أفضل ذكرى في حياتي هي وصول رسالة بأنني تأهلت لأمثل بلدي في تحدي القراءة العربي، وسأعمل لأترك بصمةً إبداعية أخرى في دولة الإمارات لأمثل بها بلدي وبأجمل صورة".

- نوال محمد خضر – بطلة المملكة الأردنية الهاشمية..

حصدت نوال محمد خضر لقب بطل تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم" على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة السابعة، بعد منافسة مع على 200 طالب وطالبة.

تحدت نوال الإعاقة، حيث كان الكتاب ملجأها، أحبت القراءة دائماً ووجدت نفسها بها، رغم صعوبة قدرتها على حمل الكتاب ووقوعه منها وصعوبة تقليب صفحاته، نتيجة إصابتها بضعف الأعصاب في يديها وجسدها كاملاً، ولكنها لم تستسلم.

تقول نوال: "تحدي القراءة العربي ساعدني على التغلب على التحديات والصعوبات، وبعد الفوز بالمركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، استطعت أن أحول نظرات التعجب إلى نظرات إعجاب وانبهار، ومن الصعاب تبدأ قصص النجاح وتصنع الأبطال.. شعرت أنني اقتربت من تحقيق حلمي، فإعاقتي لم تكن حائلاً للنجاح، بل هي الحافز للنجاح".

والدتها مصدر إلهامها وقوتها، حيث لم تمل من اصطحابها إلى المدرسة أو في المسابقات والأنشطة، مرت سنوات عديدة على ذلك، وواجهت والدتها الكثير من المشاكل لأجلها، وعلمتها كيف تواجه ضعف جسدها، كما لا تنسى نوال والدها الذي لطالما وقف إلى جوارها لتصل إلى ما هي عليه الآن.

وتضيف: "نعم للاستمرار وألف لا للاستسلام.. واجهت صعوبة شديدة في كتابة تأشيرات جوازات تحدي القراءة العربي، حيث أذكر أنني سهرت عدداً من الليالي لإنجازها في الوقت المحدد، وشعرت في هذه الفترة بألم وتعب شديدين وتراكمت واجباتي المدرسية... ولكن تجاوزت تلك المرحلة واستطعت أن أنظم وقتي بين مستقبلي وحلمي.. فقد شاركت خمس مرات لنيل البطولة، ولكن في مشاركتي الرابعة في الموسم السادس كان من الممكن أن أفقد الأمل، حيث تمكن التعب من التسلل إليَّ، ولكنني التزمت الصمت، وعندما علمت بإضافة فئة أصحاب الهمم في هذه الدورة، شعرت في تلك اللحظة بخفقان شديد في قلبي، حيث عاد حلمي وتجددت لديَّ مشاعر التحدي.. فأسرعت إلى غرفتي وأخرجت جوازات التحدي واخترت كتباً لأقرأها وآمنت بنفسي وبالبطولة وبدأت من جديد".

وتتابع نوال: "أشعر بأنني أحمل عالماً وليس كتاباً، فهذا الكتاب هو من أخرج نوال للعالم، تلك الطفلة الجادة التي تجلس على مقعد متحرك طالبة في مدرسة حكومية تعيش في بيت متواضع، رغم الظروف تبتسم لك الحياة، وأصبحت بطلة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وحان الوقت للفوز على مستوى العالم العربي".

- ريما عويد السلمي – بطلة المملكة العربية السعودية..

أحرزت ريما عويد السلمي المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 647 طالباً وطالبة، وتؤكد أن والدتها كانت ومازالت مصدر إلهامها وقوتها، حيث أخذت بيدها حتى تخطت جميع المصاعب، وعلى رأسها فقدانها لبصرها ووالدها، إذ قدمت لها العون حتى أصبحت بطلة تحدي القراءة على مستوى المملكة.

تقول ريما: "أصعب موقف مر علي في حياتي هو فقداني لبصري وفقداني لأبي، حيث جعلني أضعف من ذي قبل، ولكن إيماني بالله ساعدني على تخطي هذه المرحلة بإيمان وقلب مطمئن.. أمنيتي أن أصل للفوز في تحدي القراءة العربي على مستوى العالم العربي، لأثبت لكل من حولي بأنني قادرة على خوص هذا التحدي، وأن أرفع اسم وطني المملكة العربية السعودية".

وتضيف: "أنا بطلة السعودية، فتاة كانت شغوفة بالقراءة من ربيعها الخامس إلى ربيعها الثامن، وحينما وصلت إلى ربيعها الثامن شاء الله أن تفقد بصرها، فظنت أن رحلتها مع القراءة قد انتهت، ولكن لم تعلم مع تطور التكنولوجيا بأنها ستجد في القراءة عيناً أخرى لها ستبصر بها العالم.. كنت أسمع كثيراً عن تحدي القراءة وكنت أرغب في المشاركة فيه بشدة كوني شغوفة بالقراءة، وسعدت عندما أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في الدورة السابعة، لأنني واثقة تمام الثقة بأننا قادرون على المشاركة وخوض هذا التحدي والوصول إلى منصة التتويج بإذن الله".

وتتابع: "قد تكون إعاقتي عقبة للآخرين، ولكن بإيماني بالله وعزيمتي وإرادتي تحولت من نقمة إلى نعمة فتحت لي آفاق المعرفة ونوافذ الأمل، لقد حرمت من البصر، ولكني رزقت البصيرة وفصاحة اللسان ونور القلب وذكاء العقل".

وتخاطب ريما أصحاب الهمم: "ثقوا في قدراتكم وتقدموا للمشاركة في تحدي القراءة العربي، وحتى إن لم تفوزوا، لأن المشاركة في حد ذاتها ستجعلكم تشعرون بثقة أكبر".

- ود نواف عبد المجيد الظفيري – بطلة دولة الكويت..

فازت ود نواف عبد المجيد الظفيري التي تعاني من إعاقة بصرية، بالمركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الكويت، وتتمنى أن تصبح عالمة كبيرة تمتلك اختراعات تساهم في خدمة العالم، كما تسعى لأن تكون حافظة لكتاب الله الكريم ومحفظة له.

تحب ود الاعتناء بالأسماك الصغيرة، وشاركت في مسابقة الإلقاء الشعري باللغة العربية الفصحى وشاركت أيضاً في رياضة الماراثون في دولة الكويت، تعتبر الحياة نوراً إذا أتى بها نجاح، مؤكدة أنها تسعى لأجل طموحها وتحقيق أهدافها، مستمدة القوة من والدتها.

تقول ود: "بدأت قصتي مع عالم القراءة عند دخولي المرحلة الابتدائية، بالطبع واجهت صعوبات كبيرة منها تعلم طريقة برايل الخاصة بحالتي، وفي الصف الثالث أتقنت القراءة، نعم بدأت متأخرة، ولكنني اجتزت من سبقوني في التعلم وحققت المركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الكويت. وكانت تجربة مميزة بنوعها زادت من حبي للقراءة وثقتي بنفسي، ومن خلالها استطعت أن أفهم ما يدور حولي".

وعن نصيحتها لأقرانها من أصحاب الهمم تخاطبهم ود: "لا تيأسوا فالمستقبل أمامكم واجعلوا الإعاقة مصدر قوة ودافعاً لتحقيق أحلامكم. فأن أكون مختلفاً عن الآخرين بالتأكيد هي نعمة عظيمة وقد ميزنا الله بها وأحمد الله عليها كثيراً.. وإذا أتيحت لي الفرصة أن أغير شيئاً في العالم فأريد أن أغير نظرة المجتمع لأصحاب الهمم فهم ليسوا عاجزين عن فعل شيء. فلا يوجد أقسى من نظرة بعض الناس لاعتقادهم أني عاجزة عن ممارسة حياتي الطبيعية وقد تخطيتها بفضل الله وتشجيع أسرتي".

- علي محمد سليمان – بطل الجمهورية اللبنانية..

أحرز علي محمد سليمان المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية اللبنانية، في ختام تصفيات شارك فيها 350 طالباً وطالبة.

يؤكد علي الذي يعاني من إعاقة حركية، أنه قرأ خلال التحدي كتاب "رؤيتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و35 قصة و5 روايات عالمية مثل "الخيميائي" للبرازيلي باولو كويلو، و"الفرسان الثلاثة" للكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس، وكتاب "لو أبصرت ثلاثة أيام" للكاتبة الأمريكية هيلين كيلر، كما قرأ خمس قصص عن الأنبياء.

تتعدد هواياته لتشمل لعبة كرة السلة ومشاهدة الأخبار ومباريات كرة القدم والتعليق عليها إلى جانب القراءة، ويقول: "اعتبر نفسي بطلاً حقيقياً لأنني وبالرغم من عدم قدرتي على المشي، إلا أنني حققت شيئاً عظيماً لم يحققه أحد من رفاقي، وهو أنني أصبحت بطل تحدي القراءة العربي عن فئة أصحاب الهمم في لبنان، وهذا يؤكد أنه لا شيء مستحيل في الحياة وبإمكاني تجاوز الصعاب".

ويضيف: "قصتي الملهمة هي (لو أبصرت ثلاثة أيام) لهيلين كيلر، لأنها حرمت من نعمتي البصر والسمع، لكنها لم تستسلم، بل تحدت الصعوبات ولم تيأس وقد تعلمت على يد معلمتها آن سوليفان وأكملت دراستها حتى وصلت إلى الجامعة وتخرجت، وأتمنى أن أكون شجاعاً مثلها وأن أكون دائماً من الأوائل في المدرسة وأتخرج من الجامعة وأحقق أحلامي".

وحول مشاركته في تحدي القراءة العربي يقول علي: "شاركت في التحدي، لأن القراءة غذاء للعقل والروح تجعلنا ننتقل من عصر إلى آخر ونتعرف إلى أدباء وشعراء مثل جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، وطه حسين وغيرهم.. وتحدي القراءة العربي جعلني اكتشف أن بإمكاني النجاح ومواصلة التحدي حتى النهاية، وبإمكاني أن أكون ناجحاً ومهماً في المستقبل".

- عثمان أوبريك – بطل المملكة المغربية..

فاز عثمان أوبريك الذي يعاني من مرض "التوحد" بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية.

شخصيات تاريخية كثيرة يطمح عثمان أن يكون مثلها وعلى رأس القائمة نلسون مانديلا، ونجيب محفوظ، وجبران خليل جبران، وألبرت اينشتاين، وسقراط، وجان جاك روسو، وطه حسين.

يقول عثمان: "كان لدي ميول وطموحات ثقافية وفكرية في فترة مبكرة، وهو ما اكتشفه أحد أساتذتي بعد أن لاحظ اهتمامي بالكتب، ليقترح علي المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي. ومن هنا بدأت المغامرة فشاركت في تحدي العام الماضي ثم جاءت مشاركتي الثانية لأزيد وأضيف على ما بدأته.. لم تمثل الإعاقة بالنسبة لي أي صعوبة أو هاجساً خلال المسابقة، فالتوحد جزء من شخصيتي الإنسانية ولا أعتبره إعاقة أعاني منها.. تجربتي في تحدي القراءة العربي رائعة، حيث زادت نهمي إلى القراءة، وهي مسابقة بات لها دور كبير في تحويل القراءة إلى ثقافة ليس بين الطلبة فقط، بل وأولياء الأمور أيضاً".

ويضيف: "أنصح أصحاب الهمم عامة وذوي التوحد والتأخر الذهني بصفة خاصة بأن يتمسكوا بالأمل وأن يبحثوا دائماً عن مخرج لوضعيتهم بالجد والعمل الدؤوب وعدم الاستسلام تحت أي طرف كان، وأن يعملوا على فرض وجودهم في المجتمع الذي يتوجب عليه مراعاة خصوصيتهم لنساهم جميعاً في بناء المجتمع.. كما أن عليهم ألا يتخلوا عن أحلامهم وطموحاتهم، لأنها المتنفس الوحيد والغاية السامية لكل إنسان في الحياة".

يطمح عثمان إلى العمل في ميادين مختلفة كالرياضة والهندسة والسينما والتأليف والفن والمشاركة في مختلف الملتقيات الثقافية والفنية محلياً وقارياً ودولياً، وأن يكون سفيراً دولياً للسلام، ويساهم في تطوير الفكر الإنساني.

- أدهم بسام العارضة – بطل فلسطين..

انتزع أدهم بسام العارضة المركز الأول في فئة أصحاب الهمم في تحدي القراءة العربي بدورته السابعة على مستوى دولة فلسطين من بين 850 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

يقول أدهم الذي يعاني من إعاقة بصرية: "بدأت قصتي من رحم المعاناة، كنت فاقداً للشغف والتعلم، ولكن مع مرور الوقت أدركت أن حالتي لا يجب أن تكون حجة لنفسي حتى أبقى مكاني، فقد كانت دافعاً لأثبت أنني قادر على تخطي الصعاب. ومن هنا بدأت أحلامي وبدأ مشواري مع تحدي القراءة العربي، حيث كان حلمي أن أفتح آفاقاً جديدة في شتى مجالات العلوم.. وضعت خطة وفق جدول زمني محدد واستثمرت كل ما هو متاح لتحقيق الأهداف، وقررت أن أعتبر المحنة منحة وأن أتخطى كل الصعاب".

ويضيف: "عمري 16 عاماً، وقد كتبت قصة بعنوان (بيده يرى الحياة)، وخلال مشواري مع التحدي قرأت ضعف ما طلب مني عبر الكتب المسموعة والكتب المدونة بلغة برايل.. أمضيت 3 سنوات من الإصرار والتحدي وواجهت الصعوبات بعزيمتي وارادتي وبفضل الله حققت أهدافي وعلى طريق العلم ستبقى خطواتي.. عميد الأدب العربي طه حسين اتخذته مصدر إلهامي، أما مصدر قوتي فهو والدي".

وينصح أدهم أصحاب الهمم بجعل آمالهم مبنية على الكتاب ويقول: "الفرص متاحة أمامكم فلا تيأسوا ولا تستسلموا، بل اقرءوا.. كثيرة الأحلام التي أريد أن أحققها.. أتمنى أن أكمل الدراسات العليا في مجال الإعلام.. وطموحاتي أن أصبح تلك الشخصية الملهمة والمؤثرة التي تقود الأمة إلى طريق الخير والنجاح، إلى جانب ذلك أطمح إلى أن أكون كاتباً وشاعراً وأن أكون عضواً في لجنة تحكيم تحدي القراءة العربي في المواسم المقبلة".

ويتابع: "يملأ النور قلبي لأشق طريقي بالإرادة والعزيمة، متسلحاً بما أمتلكه من مهارات وقدرات، وأجمل شعور كان عندما تم الإعلان عن فوزي بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، فهي فرحة يعجز لساني عن وصفها".

- هيفاء خلدون عدواني – بطلة الجمهورية العربية السورية..

تمكنت هيفاء خلدون عدواني من انتزاع المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية العربية السورية، من بين 150 طالباً وطالبة.

ورغم أن هيفاء التي تعاني من "إعاقة بصرية" تؤمن بأن التألق هدف صعب المنال، إلا أنها قررت أن تثبت كفاءتها فبدأت مسيرتها الإبداعية بإرادة وإصرار، وهي الآن في عمر الـ15 عاماً وتدرس في الصف التاسع في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين في حلب.

بدأت معاناتها من يوم ولادتها، حيث ولدت كفيفة من أبٍ كفيف، تعلمت منه معنى الصبر والإرادة، وأحبت الحياة.. بدأت تكافح سعياً للتميز، وكانت شغوفة منذ طفولتها بالأدب، الذي أخذته عن والدها الذي درس اللغة العربية.

كتبت هيفاء الشعر في سن مبكرة، وامتازت بفصاحة اللسان، ساعدها على ذلك حفظها لكتاب الله عزّ وجلّ، حيث بدأت الحفظ منذ طفولتها المبكرة، وحصلت على شهادة بدرجة ممتاز في أول جزءٍ حفظته وهي ابنة خمس سنوات، ولم تعتبر هيفاء ما حققته في حياتها إنجازاً، فبدأت كفاحاً مليئاً بالتحديات لتترك بصمةً في مجتمعها.

قررت المشاركة في تحدي القراءة العربي خلال الموسم السابع، وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها كصعوبة تأمين الكتب الصوتية وضغوط التحضير لامتحانات الشهادة الإعدادية، إلا أنها وبدعم من مشرفتها التي عملت بتفانٍ على تذليل تلك العقبات، أصرّت على قرارها، حيث إنها لم تتحدَ فقط منافسيها من القراء، بل تحدت ذاتها لتثبت أنّ الأحلام لا تتحقق إلّا بالإرادة، وقد قرأت 30 كتاباً.

تقول هيفاء: " صدمت بالواقع في بداية مشاركتي فلم يكن سهلاً ايجاد كتب بلغة برايل.. وكان علي تأمين الكتب الصوتية، وبعد أن تجاوزت هذا العائق بالجهد والاجتهاد جاء الزلزال الذي ضرب حلب وأوقف كل أشكال الحياة.. نفضت الغبار واستمعت للكتب الصوتية، وحقيقة علمتني هذه التجربة معنى الأمل والصبر والإصرار، ونصيحتي لأصحاب الهمم: أرِ الناس قدراتك وأثبت وجودك بينهم لأنك واحد منهم".

- يوسف بن داوود – بطل الجمهورية التونسية..

أحرز الطالب يوسف بن داوود المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية التونسية بعد منافسة شارك فيها 2021 طالباً وطالبة.

يؤكد يوسف الذي يعاني من التوحد وضعف شديد بالبصر، أنه كان يتابع المواسم السابقة من تحدي القراءة بألم لعدم قدرته على المشاركة، لكن عندما أتيحت له فرصة المشاركة في الدورة السابعة بعد إضافة فئة أصحاب الهمم، لم يتردد، وقرأ 25 كتاباً منها قصص واقعيّة وأخرى خياليّة وثالثة علميّة، كما قرأ أيضاً كتباً تاريخيّة ودينيّة.

يرى أن أقسى تجربة مر بها هي تجربة ظلّت تؤلمه كلّما تذكرها عندما أجرى عمليّة جراحيّة في عينيه أملاً في أن يعود النّور إليهما، ولكن لم يقدر له الشفاء ولم تتكلّل عمليته بالنجاح، فمضى يعدّد نعم الله عليه راجياً منه العوض.

يقول يوسف: "قصّتي عاديّة كقصّة أيّ طفل في عمري.. يحلم بالنّجاح والتفوّق.. يحلم بالبطولات والطّيران فوق السّحاب فقط مع اختلاف بسيط.. فأترابي يبصرون الدّنيا بأعين خلقها الله وأنا أبصر الحياة بنور بصيرة وهبني إياها الرّحمن.. قصّتي قصّة طفل مبتلى في حبيبتيه فجعل من ضعفه قوّة واستمدّ من عجزه أجنحة ليحلّق بها عالياً، قصّتي قد تبدو للبعض مؤلمة، ولكنّها كانت لي ملهمة.. كان صوتاً بداخلي يردّد: يوسف أيّها الصّبور الشّكور سيكون لك شأن كبير فابحث عن نقاط قوّتك لتتميّز".

ويضيف: "تجربتي في تحدّي القراءة رائعة كانت حلماً لطالما راودني في يقظتي ومنامي، فقد كنت رغم إعاقتي البصريّة من المولعين بالمطالعة والشّغوفين بالقراءة، كانت المطالعة بمثابة طاقة نور تضيء العتمة الّتي أقبع فيها، حلمي أن أكون بطلاً من أبطال تحدّي القراءة لم يخب يوماً ولم يضمحل، بل زدت تشبّثاً به مع كلّ دورة من دوراته كنت أتخيّلني البطل المتوّج، كنت أسمع اسمي يتردد عالياً لأستيقظ من حلاوة الحلم إلى مرارة واقع يحول دون مشاركتي لتحقيق حلمي وخوض التّجربة إلى أن فتح باب الأمل على مصراعيه خلال هذه الدّورة فوجدتني أتشبّث بكل ما أملك من عزيمة بتلابيب حلمي الّذي لطالما راودني وها أنا أخوض أروع تجربة خلتها لن تتحقق".

وتابع: "الشخص الذي أعتبره مصدر إلهامي وقوّتي أمّي.. ثم أمّي.. ثم أمّي وهل لأمّي مثيل؟! أمّي قدوتي ومثلي الأعلى، أمّي منارة بها اهتدي، أمّي عيني الّتي أبصر من خلالها العالم وكينونتي الجميلة من الدّاخل.. أمّي مصدر قوّتي وسبب ثقتي في نفسي لطالما سردت على مسامعي قصص عظماء لم تمنعهم إعاقتهم من تحويل حياتهم إلى قصص نجاح. فلمعت أسماؤهم وتحوّلوا الى مؤثرين يُحتذى بهم مثل الأديب طه حسين والموسيقار عمار الشريعي".

وعن طموحاته يقول يوسف: "طموحاتي المستقبلية هي بلا شكّ كثيرة وكبيرة أوّلها السّلام والفرحة لقلب أمّي وآخرها أن أترك بصمتي في الإنسان ومن حوله، بصمة يذكرني بها العالم ولأنّي أحبّ الكتب والكتابة جمّاً وأبوح لهما بأفراحي وأتراحي، أطمح أن أصدر كتاباً يحمل اسمي يحكي عن تجربتي في مسابقة تحدي القراءة العربيّ وقد اخترت له عنوان" التحديات الـ 7 ليوسف بطل تحدّي القراءة 7.. أحسب أنّ أهم المصادر الأساسيّة للنجاح والسّعادة هو أن تكون راضياً عمّا أنت عليه ولم يكن الاختلاف يوماً عائقاً ولا عقبة بالنسبة لي بل كان حافزاً لإثبات وجودي بين العالمين وأنا المختلف عنهم.

- زياد بن طارق العادي – بطل سلطنة عمان..

توج زياد بن طارق العادي، بطلاً للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى سلطنة عمان في فئة أصحاب الهمم، متفوقاً على أقرانه ممن شاركوا في التحدي.

وتمكن زياد الذي يعاني من شلل دماغي، من التغلب على كافة التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحاته، حيث لم يعرف اليأس له طريقاً، ولم يتسرب له يوماً شيءٌ من الكسل أو التراخي، متسلحاً في حياته بالقراءة التي اتخذ منها منهاجاً في الحياة.

يؤكد زياد أنه لم يكتفِ بقراءة الـ25 كتاباً المطلوبة منه للمشاركة في التحدي عن فئة أصحاب الهمم، بل قرأ هذا العام أكثر من 60 كتاباً منوعاً في كافة العلوم، ليصل إجمالي عدد الكتب التي قرأها إلى أكثر من 300 كتاب على مدار السنوات الأربع الماضية.

وعن الدافع الذي حفزه للمشاركة في تحدي القراءة العربي يقول: "وجدت في التحدي باباً من أبواب التعبير عن النفس وباباً للتحدي والمثابرة في اكتساب العلوم والمعارف، باباً عبرت من خلاله إلى آفاق أرحب، وعرفت منه كثيراً من أسرار الكون لم تكن لتُعرف إلا بالقراءة".

وعن مصدر قوته يشير بطل عمان عن فئة أصحاب الهمم إلى أن والديه ومعلميه هم مصدر قوته، بالإضافة إلى حبه لإثبات الذات وتحطيم القيود التي قد تقف أمام طريق تحقيق أحلامه وسعيه إلى تمثيل وطنه في المحافل الدولية.

تتعدد هوايات زياد لتشمل القراءة وإلقاء الشعر والكتابة الأدبية القصصية، ويعتبر والده مثلاً أعلى له في الحياة.

- علي محمد الصويص – بطل دولة قطر

فاز الطالب علي محمد الصويص، بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة عن "فئة أصحاب الهمم" على مستوى دولة قطر، متفوقا على 52 طالباً وطالبة في فئة أصحاب الهمم.

يقول الذي يعاني من إعاقة سمعية: "لم تقف إعاقتي حائلاً دون تحقيق أحلامي، حيث حصلت على المركز الأول في قطر، شغفي بالقراءة دفعني إلى العمل على الاستزادة من المعارف في مختلف المجالات، وقد تغلبت على ضعف البصر بتكبير الخط والكتب الصوتية، وهو ما ساهم في تحفيزي على الاستمرار في القراءة، حيث أيقنت أن بها تهون كافة الصعاب".

ويضيف: "شعرت عند انتهائي من قراءة نحو 28 كتاباً تشمل قصصاً وروايات وكتباً في الشريعة وعلوم اللغة العربية، بأنني أنجزت عملاً كبيراً، لكنني أعتبر البطولة الحقيقية في الاستمرار والمواظبة على القراءة وتحصيل المعارف وظهور ثمار قراءاتي على المجتمع وسأعمل على ذلك في المرحلة المقبلة".

ويصف البطل القطري مشاركته في تحدي القراءة العربي بالتجربة المثمرة التي قادته إلى حب القراءة والانتفاع منها ويقول: "جاءت مشاركتي في تحدي القراءة في وقت كان مزدحماً بالمشاركات، حيث جاءت المسابقة في وقت الاختبارات المدرسية والمشاركة في مسابقة للخطابة التي نلت فيها المركز الأول، لكن عبر تنظيم الوقت استطعت تجاوز هذه التحديات، حيث بدأت في القراءة فبحثت عن كتب توافق قناعاتي وكان البحث طويلاً واستغرق مني وقتاً فقرأت عشرة كتب على مدار شهرين، ومع اقتراب التحدي كثفت قراءاتي حتى أنني كنت أنهي كتاباً كل يومين حتى أكملت تعبئة الجوازات بقراءة 28 كتاباً.

يسعى علي إلى تعزيز أدواته في اللغة العربية وخصوصاً علم النحو، كما يسعى إلى إتقان فنون الخط العربي، وحلمه أن يكون معلماً للغة العربية ينشر حب لغة الضاد بين الطلبة.

- رقية محمد سراج الدين محمد - بطلة جمهورية السودان..

حصدت رقية محمد سراج الدين محمد، المركز الأول في النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية السودان، بعد منافسة مع 144طالباً وطالبة.

تعتبر رقية التي تنتمي إلى فئة الصم والبكم، نفسها بطلة لأنها لم تستسلم يوماً لإعاقتها، بل شقت طريقاً طويلاً وصعباً، واستطاعت في النهاية التغلب على كل التحديات، متسلحة بالإيمان والإصرار حتى وصلت إلى نهائيات تحدي القراءة العربي.

صمت رقية وسط أشقائها وأصدقائها، وإحساسها بأن الكثير يفوتها وهي تعيش في هذا السكون؛ كان سبباً لإلهامها، بأن تفكر في صنع صديق تفهمه ويفهمها، وتقول: "كانت الكتابة والقراءة الصديق البديل، فأحسنت استخدامهما، وكان أهلي ومشرفتي خير سند لي، وأهديهم فوزي بهذا التحدي على مستوى السودان، وأتمنى أن أتوج باللقب على المستوى العربي".

ترى البطلة السودانية على مستوى أصحاب الهمم، أن تحدي القراءة العربي بوابتها التي ستوصلها إلى قمة المجد العلمي والمعرفي، وتضيف: "قرأت 25 كتاباً خلال رحلتي مع تحدي القراءة العربي في مختلف المجالات، أفادتني بالكثير من المعلومات والمعارف، وعلمتني أشياء جديدة لم أكن أعرف عنها شيئاً، الأمر الذي زاد ثقتي في نفسي، وجعلني أقبل بنهم على القراءة التي قال عنها الأديب الراحل عباس العقاد: (القراءة تُضيف حيوات إلى حياة الإنسان)".

تعتبر البطلة السودانية والدتها مصدر قوتها في الحياة، فهي من زرعت في قلبها التعلق بالقراءة وحب العلم والمعرفة، حتى غدت القراءة والكتابة هوايتها المفضلة التي تجد فيها نفسها.

- تعزيز أهمية القراءة المعرفية..

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

كما يهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.





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