جمعة العبدولي: الوجوه الشابة وعودة الروح أهم مكاسب «الأبيض»

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، أن أهم مكاسب منتخب الإمارات ((الأبيض)) من الوديات الأخيرة أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، والتي حقق خلالها الفوز، هو عودة الروح العالية، التي أدى بها الفريق المباريات، إلى جانب التنظيم الجيد والانتشار السليم داخل الملعب، والتكتيك العالي للاعبين، وهو ما كان يفتقده ((الأبيض)) في المباريات السابقة.

وأضاف العبدولي لـ ((البيان)): البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، وضع يده على موطن الخلل، وأعتقد أن الجمهور موعود بنتائج مشرفة خلال بطولة آسيا في قطر يناير المقبل، إلى جانب تصفيات مونديال 2026 أمريكا وكندا. وأضاف: من المكاسب الإيجابية، اكتشاف الوجوه الجديدة، التي قدمت مستوى جيداً، خاصة عبد الله إدريس المدافع الأيسر، وسلطان عادل في الهجوم، وطحنون الزعابي، وزايد سلطان، وغيرهم من لاعبي الفريق، وتابع: لاحظنا في مباريات المنتخب الأخيرة، انخفاض معدل الأعمار، ووجود وجوه جديدة، باستثناء علي مبخوت وكايو.

وواصل العبدولي: شاهدنا الفرق في الأداء، كثيرون يؤكدون أن المدرب ((بينتو)) هو رجل المرحلة، بسبب رغبته الجادة في التغيير، وهذا ما ظهر من خلال إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب، نشعر بوجود حيوية ورغبة في التطور، بخلاف الأداء الذي تعودنا عليه من قبل. يذكر أن، منتخبنا الوطني يخوض مبارياته ضمن بطولة آسيا، والتي تقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً، ضمن المجموعة الثالثة.

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