كأس زايد للخيول العربية تنطلق غداً في فرنسا



يستضيف مضمار تولوز الفرنسي غداً فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،“طيب الله ثراه”، لتحدي "البريدرز الكلاسيكي" للفئة الأولى.

ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق كأس زايد لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزه 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، 6 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات أوروبا.

وتتصدر الترشيحات الفرس "إيلاف" لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة انتوني كراستوس.

وخاضت "إيلاف" البالغة من العمر 6 سنوات، والمنحدرة من نسل "رباح دو كارير" 16 سباقاً حققت خلالها الفوز 3 مرات متضمنة سباق "ليوا انترناشونال" للفئة الأولى، والمركز الثاني 4 مرات، والمركز الثالث 3 مرات.

كما ينافس على اللقب الجواد "دجعفر" لعبد الله فهد العطية، وقيادة مايكل بارزلونا، والمهرة "قرة عين" للشيخة ريم آل ثاني، بقيادة فالنتين سيجوي وكلاهما بإشراف فرانسوا روهات.

وهناك الجواد "متباهي عذبة" لعذبة للسباقات، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والجواد "هادي دو كارير" لخليفة بن شعيل الكواري، وقيادة اوليفيه بيلييه، والفرس "ياسمين الشام" ليونامي للاستثمار، وقيادة ايميلن ريفولت، وكلاهما بإشراف توماس فورسي.

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