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ميريل ستريب تنهي زواجها بعد 45 عاما

10/22/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انفصلت النجمة الأميركية المخضرمة، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر، عقب علاقة زواج استمرت نحو 45 عاما، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وأكدت مجلة "بيبول " الأميركية، أن النجمة البالغة من العمر 74 عاما، والفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، أعلنت بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عامًا) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام.

وقال ممثل عن ستريب في بيان للمجلة: "لقد انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الرغم من أنهما سيهتمان دائمًا ببعضهما البعض، فإنهما اختارا العيش منفصلين".

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يظهرا معًا علنًا منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، فإن ستريب شوهدت وهي ترتدي خاتم زفافها، الجمعة، في حفل توزيع جوائز "Princesa de Asturias" لعام 2023 في إسبانيا.

وفي 30 سبتمبر، احتفلت نجمة فيلم "المرأة الحديدية" مع غومر بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

وكانت ميريل قد تعرفت إلى غومر، هو نحات من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، عام 1978، عن طريق شقيقها، علما أنها كانت في ذلك الوقت في فترة حداد على وفاة زميلها، الممثل جون كازال، الذي رحل بسبب سرطان الرئة.

تعود الممثلة كاتي هولمز التي انفصلت مؤخرا عن النجم توم كروز للعمل في بروداوي لأول مرة منذ أربع سنوات من خلال مسرحية جديدة سيبدأ عرضها هذا الخريف.

وعلى مر السنين، لم يتحدث كل ستريب أو غومر كثيرا عن حياتهما العاطفية، لكن كان يجري تصويرهما جنبًا إلى جنب في بعض الأحيان.

وفي الوقت الذي كانت تحقق فيه ستريب نجاحات على الشاشة الكبيرة، كان غومر قد حقق أيضا بعض الإنجازات اللافتة في عالم الفن التشكيلي. كما حصل لاحقًا على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ييل العريقة، وظهرت أعماله في المعارض حول العالم منذ أوائل السبعينيات.

وخلال مقابلة مع مجلة "فوغ" عام 2002، أعطت ستريب لمحة نادرة عن علاقتها مع غومر، إذ أوضحت سر طول علاقتهما مرده إلى "حسن النية والاستعداد المتبادل للانحناء.. والصمت من حين لآخر".

وتابعت: "لا توجد خريطة طريق بشأن كيفية إنشاء وتربية الأسرة.. فهناك دائمًا مفاوضات شاقة".

وزادت: "لكن لدي حاجة شاملة للعمل ولإقامة روابط حب كبيرة في حياتي. فأنا لا أستطيع أن أتخيل تجنب أحدهما من أجل الآخر".

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ولدى ستريب وغومر 4 أبناء هم هنري ومامي وغريس ولويزا.

وفي عام 1998، قالت ستريب لصحيفة "واشنطن بوست" إن دور الأمومة "كان الأكثر تحديًا لها".

وعلى الرغم من أن حياة ستريب الخاصة نادرًا ما تظهر أمام الكاميرات، فإن غومر كان أول شخص شكرته عندما حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المرأة الحديدية" The Iron Lady عام 2012.

وقالت وقتها: "أولاً، سأشكر دون.. لأنني أريده أن يعرف أن كل شيء قيّم في حياتنا، كان هو من قدمه لي".

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