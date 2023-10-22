الفيصلي يلتقي السد القطري بالدوحة غدا في مباراة مرتقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 تشرين الأول (بترا) - يخوض نادي الفيصلي غدًا الاثنين، مباراته المرتقبة أمام نادي السد القطري، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخاض الفيصلي مساء أمس السبت، تدريبه على ملاعب نادي السد، استعدادًا لمواجهة النادي القطري غدًا، وهو التدريب الثاني للفريق في الدوحة، بعد وصول بعثة الفيصلي للدوحة أمس الأول الجمعة، حيث أجرى تدريبه الأول.
وسيخوض النادي التدريب الأخير مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد.
وتضم بعثة الفيصلي 43 فردًا ما بين لاعبين وجهازين فني وإداري، ويرأس البعثة رئيس النادي المهندس نضال حديد، حيث وصلت البعثة مبكرًا لزيادة التركيز لدى اللاعبين والدخول في أجواء المباراة.
وتضم المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا بالإضافة إلى الفيصلي والسد، نادي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
وخاض السد تدريبه أمس من قبل جميع اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو ميجيل.
ويفتقد السد في مباراة الغد أحد أهم عناصره، اللاعب أكرم عفيف، بسبب الإيقاف لتعرّضه للطرد في مباراة نادي ناساف الأخيرة، حيث ركز الجهاز الفني للفريق على تجهيز البديل المُناسب للمباراة المُرتقبة.
وتحظى مباراة الفيصلي والسد، باهتمام كبير باعتبارها طوق النجاة الذي سيمنح أحد الفريقين الأمل للعودة من جديد بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من مباراتين.
ويعقد ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وذلك في مقر نادي السد، على أن يعقد المؤتمر الصحفي لنادي السد عند الساعة الخامسة مساءً اليوم، والمؤتمر الصحفي للفيصلي في الخامسة والنصف، وعقب ذلك، سيخوض الفريقان مرانهما الأخير.
ويحظى السد القطري بجماهيرية كبيرة في صفوف الجمهور القطري، كما يحظى الفيصلي بدعم وتشجيع شريحة كبيرة من الجماهير الأردنية والجالية الأردنية في قطر.
وقررت إدارة نادي السد تخصيص ريع تذاكر المباراة لدعم مشروعات حملة "فداكِ فلسطين" من خلال الهلال الأحمر القطري، والمخصصة لمساعدة الفلسطينيين في غزة.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
22/10/2023 09:02:09
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