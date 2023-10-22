الفيصلي يلتقي السد القطري بالدوحة غدا في مباراة مرتقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 تشرين الأول (بترا) - يخوض نادي الفيصلي غدًا الاثنين، مباراته المرتقبة أمام نادي السد القطري، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخاض الفيصلي مساء أمس السبت، تدريبه على ملاعب نادي السد، استعدادًا لمواجهة النادي القطري غدًا، وهو التدريب الثاني للفريق في الدوحة، بعد وصول بعثة الفيصلي للدوحة أمس الأول الجمعة، حيث أجرى تدريبه الأول.

وسيخوض النادي التدريب الأخير مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد.

وتضم بعثة الفيصلي 43 فردًا ما بين لاعبين وجهازين فني وإداري، ويرأس البعثة رئيس النادي المهندس نضال حديد، حيث وصلت البعثة مبكرًا لزيادة التركيز لدى اللاعبين والدخول في أجواء المباراة.

وتضم المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا بالإضافة إلى الفيصلي والسد، نادي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

وخاض السد تدريبه أمس من قبل جميع اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو ميجيل.

ويفتقد السد في مباراة الغد أحد أهم عناصره، اللاعب أكرم عفيف، بسبب الإيقاف لتعرّضه للطرد في مباراة نادي ناساف الأخيرة، حيث ركز الجهاز الفني للفريق على تجهيز البديل المُناسب للمباراة المُرتقبة.

وتحظى مباراة الفيصلي والسد، باهتمام كبير باعتبارها طوق النجاة الذي سيمنح أحد الفريقين الأمل للعودة من جديد بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من مباراتين.

ويعقد ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وذلك في مقر نادي السد، على أن يعقد المؤتمر الصحفي لنادي السد عند الساعة الخامسة مساءً اليوم، والمؤتمر الصحفي للفيصلي في الخامسة والنصف، وعقب ذلك، سيخوض الفريقان مرانهما الأخير.

ويحظى السد القطري بجماهيرية كبيرة في صفوف الجمهور القطري، كما يحظى الفيصلي بدعم وتشجيع شريحة كبيرة من الجماهير الأردنية والجالية الأردنية في قطر.

وقررت إدارة نادي السد تخصيص ريع تذاكر المباراة لدعم مشروعات حملة "فداكِ فلسطين" من خلال الهلال الأحمر القطري، والمخصصة لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

22/10/2023 09:02:09