بالفيديو دار الشفاء نظم وقفة تضامنية لضحايا القصف الصهيوني للمستشفى المعمداني في غزة



د. خالد جراق: قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب وتجاهل للقوانين والأعراف الدولية

ندعو الله أن ينصر الشعب الفلسطيني ويحرره من الكيان الصهيوني المغتصب

د. أحمد نصرالله: جرائم الكيان الصهيوني ضد المستشفيات والطاقم الطبي تتواصل في ظل صمت عالمي

فلسطين بحاجة للتدخل والمساعدة فهناك مليونا إنسان يواجهون الإبادة الجماعية د. محمد إسماعيل: الوقفة التضامنية تعبير بسيط لأهالينا في فلسطين وقطاع غزة

في رسالة دعم وتأييد لأبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الشكر للقيادة السياسية في الكويت ولشعبها، نظم مستشفى دار الشفاء، أمس، وقفة تضامنية لضحايا القصف الوحشي المتواصل على أهالينا في قطاع غزة وارتكاب الكيان الصهيوني المجزرة الوحشية ضد المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى. وتأتي الوقفة، تلبية لدعوة وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي لكل المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في الكويت، بتنظيم وقفة تضامنية لهذا الحدث الأليم ونصرة لأبناء الشعب الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة. وتقدم الوقفة التضامنية، نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفى، وكذلك الإدارة التنفيذية والكادر الطبي والتمريضي والإداري والفني للمستشفى وقوفا ضد الممارسات اللإنسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المواطنين العزل من النساء والأطفال والشيوخ والكوادر والمؤسسات الطبية العاملة في القطاع لأكثر من 12 يوما، في ظل صمت دولي مريب تجاه تلك الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل وفي تجاهل تام ضد الأعراف والقوانين الدولية.

جرائم حرب

وبهذه المناسبة، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء د. خالد جراق، أن الوقفة تأتي تلبية لدعوة وزير الصحة د.أحمد العوضي، تضامنا مع شهداء وجرحى المستشفى المعمداني وما يعانيه أهالينا في فلسطين عموما من استهداف وغطرسة من الكيان الصهيوني.

وبين أن تلك الوقفة تتزامن مع الاستهجان الرسمي لدولة الكويت، لممارسات الكيان الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم على وجه العموم، والمدنيين العزل في قطاع غزة على وجه الخصوص. وأضاف د.جراق أن استهداف الكادر الطبي والمرضى في المستشفى المعمداني وسقوط أكثر من 500 شهيد بينهم أطباء ومرضى في مستشفى المعمداني، يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد د.جراق تضامن مستشفى دار الشفاء مع أبناء الشعب الفلسطيني، محييا صموده ومقاومته للعدوان الصهيوني الغاشم، مختتما بالقول: نقدم القليل لأهالينا في قطاع غزة، وندعو الله لهم بالنصر والتمكين.

التدخل والمساعدة

وبين الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د. أحمد نصرالله، أن تلك الوقفة التضامنية بناء على دعوة كريمة من وزير الصحة د. أحمد العوضي، مضيفا أن تلك الدعوة ليست بغريبة عما جبل عليه أهل الكويت حكومة وشعبا، والذي لا ينام هذه الأيام بسبب التحدي الكبير والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة والتي تستدعي من كل إنسان حر وشريف التعبير عن تضامنه، وتقديم يد المساعدة والوقوف بجانب إخوانه في فلسطين. وقال نصرالله: ان الوقفة التضامنية اليوم هي تعبير رمزي وأقل ما يمكن أن يعبر عنه مستشفى دار الشفاء، حيث تتعرض مستشفيات تشبهه في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية يوميا لمجازر الاحتلال الصهيوني.

وبين أن ما يحدث في فلسطين ليس مفاجأة من عدو متغطرس مثل إسرائيل، داعيا كل شعوب العالم الحرة الى الوقوف مع فلسطين وتقديم يد المساعدة من أجل دعم قضية الشعب الفلسطيني. وقال نصرالله: هناك أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة لا يملكون نظاما طبيا يخدمهم ومستشفياته تتعرض للقصف وهذه المرحلة هي مرحلة تقديم العون. وأضاف أن ما نشهده من استهداف الكوادر الطبية والمستشفيات الطبية، يتجاوز أي عقل وأي منطق وأي قانون دولي وإبادة الكوادر الطبية والأطفال، مختتما بالقول: لم يعد هناك كلام يقال، فالمطلوب الآن التدخل والمساعدة.

مجازر صهيونية

من جانبه، أدان د.محمد إسماعيل رئيس الهيئة الطبية في مستشفى دار الشفاء د.محمد إسماعيل المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة، مبينا أن تلك الوقفة التضامنية تعبير بسيط لأهالينا في فلسطين وقطاع غزه، مضيفا أن تلك الوقفة تؤكد أننا مع أهالينا في فلسطين قلبا وقالبا. وقال إن استهداف مستشفى المعمداني هو أسوأ مراحل تهجير الشعوب والقضاء عليهم وهو جريمة حرب سكت عنها العالم الذي يدعي التحضر.

دعم وتأييد

بدورهم، شارك عدد من أطباء مستشفى دار الشفاء بالتنديد بجرائم الحرب التي تحدث ضد مدنيي غزة، حيث صرح رئيس قسم الباطنية والجهاز الهضمي في مستشفى دار الشفاء د. أسامة العرادي بأن الوقفة التضامنية هي وقفة دعم وتأييد كامل لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني جرائم الكيان الصهيوني، مبينا أن الإنسانية كلها تقف ضد استهداف المستشفيات والأطباء، والكل مستعد للتضحية بالمال والنفس والكفاءات الطبية للوقوف مع الشعب الفلسطيني. بدوره، أضاف استشاري الأمراض الباطنية والقلبية د. بدر المهدي أن ما يحدث لأهالي غزة يتعدى كل الأعراف والديانات السماوية ويهدم الانسانية كاملة، خاصة أن الكيان الصهيوني يريد أن يبيد شعبا كاملا ويمحي هويته. وأضاف المهدي كلنا مع أهالينا في غزة.

من جانبه، أوضح استشاري أمراض الباطنية والكلى في مستشفى دار الشفاء د.محمد العازمي أن الوقفة التضامنية تعد امتدادا لموقف أهل الكويت جميعا، حكومة وشعبا ضد جرائم الكيان الصهيوني التي لا تتوقف وخاصة على الأطفال والنساء والهيئات الطبية والتي كان أفظعها استشهاد 500 مدني في المستشفى المعمداني.

من أطفال الكويت الى فلسطين

ومما ميز الوقفة التضامنية وجود الطفل حمد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تقدم الصفوف في الوقفة التضامنية، حيث دعــــا للفلسطينيين وأهالي غزة بالنصر والتمكين وتحرير المسجد الأقصى من الكيان الصهيوني. كما شهدت الوقفة التضامنية في الختام، دعوات تأييد وتمكين من القلب، أطلقها المتضامنون جميعا لنصرة الشعب الفلسطيني وتمكينه وتحريره وكسر شوكة الكيان الصهيوني المحتل وأن تكون نهايتهم ضد هذا المغتصب.