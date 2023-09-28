الأنباء ترصد كواليس العرض الخاص لحفل فرقة ميامي فيكم طرب بأرينا الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة الجابرية الحرة علي النصف: فرقة ميامي جزء من ثقافتنا ولها ذكريات حلوة في حياتنا
تحدٍ كبير أن نقدم «فيكم طرب» على مدار 5 ليالٍ ونعتبره تكريماً لميامي
خالد الرندي: فكرة الحفل لم تقدَّم من قبل والجابرية الحرة بدعوا
تحضير وبروفات الحفل استغرقت وقتاً كبيراً
مشعل ليلي: اخترنا الأغاني لتكون متناسقة مع السيناريو الذي تحدثنا عنه في الحفل
لاما جبت العيد وبالفعل فكرنا بتغيير اسم الفرقة من ميامي إلى الأنوار
MENAFN28092023000130011022ID1107161610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.