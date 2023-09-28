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مصور يكشف تفاصيل شجرة البرق فوق ساعة مكة (صورة)

9/28/2023 4:26:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف المصور عبد العزيز الحربي تفاصيل الفيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة في منظر لافت للأنظار.

وقال الحربي لصحيفة "سبق": "رصدت الفيديو من منطقة مرتفعة، بالتحديد في حي الزاهر من أعلى قمة، حيث كانت الصواعق تتوالى على قمة برج الساعة".

وأضاف الحربي: "بعد التقاط المقطع استخدمت نمط التصوير البطيء (سلو موشن)؛ لأخرج بلقطة الصورة الجميلة، التي بدت فيها الصاعقة كما لو كانت شجرة بفروع وأغصان من البرق".

ولفت المصور المكي إلى أنه اعتاد التقاط الصور المختلفة، والتفاصيل الجميلة لمكة والمسجد الحرام يوميًّا، ومتابعة الظواهر الجوية في سمائها؛ لالتقاط أفضل الصور، وتوثيق اللحظات الاستثنائية، ومشاركة المتابعين هذه الروائع.. إلا إنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلاً"، على حد قوله.

ولقي مقطع فيديو قصير، يوثق لحظة اصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. RT

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