أغلى 10 علامات تجارية لشركات الطيران العالمية

حلت ))طيران الإمارات ((، في المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لشركات الطيران في العالم، والأول على مستوى الناقلات الجوية خارج السوق الأمريكية، وفقاً ل ))براند فاينانس ((.وتربعت شركة دلتا للطيران في المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لشركات الطيران في العالم ب 8.9 مليارات دولار، تليها الخطوط الجوية الأمريكية ب 8.4 مليارات دولار، وشركة يونايتد في المركز الثالث ب 5.4 مليارات دولار، وجميعها شركات طيران تعمل في أمريكا التي تعتبر أكبر سوق للنقل الجوي في العالم.

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