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أغلى 10 علامات تجارية لشركات الطيران العالمية

9/27/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلت ))طيران الإمارات ((، في المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لشركات الطيران في العالم، والأول على مستوى الناقلات الجوية خارج السوق الأمريكية، وفقاً ل ))براند فاينانس ((.وتربعت شركة دلتا للطيران في المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لشركات الطيران في العالم ب 8.9 مليارات دولار، تليها الخطوط الجوية الأمريكية ب 8.4 مليارات دولار، وشركة يونايتد في المركز الثالث ب 5.4 مليارات دولار، وجميعها شركات طيران تعمل في أمريكا التي تعتبر أكبر سوق للنقل الجوي في العالم.

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