أغلى 10 علامات تجارية لشركات الطيران العالمية

أغلى 10 علامات تجارية لشركات الطيران العالمية
التاريخ
9/27/2023 7:28:39 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حلت ))طيران الإمارات ((، في المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لشركات الطيران في العالم، والأول على مستوى الناقلات الجوية خارج السوق الأمريكية، وفقاً ل ))براند فاينانس ((.وتربعت شركة دلتا للطيران في المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لشركات الطيران في العالم ب 8.9 مليارات دولار، تليها الخطوط الجوية الأمريكية ب 8.4 مليارات دولار، وشركة يونايتد في المركز الثالث ب 5.4 مليارات دولار، وجميعها شركات طيران تعمل في أمريكا التي تعتبر أكبر سوق للنقل الجوي في العالم.
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