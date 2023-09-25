ريال سوسيداد يفوز على خيتافي في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال سوسيداد على ضيفه خيتافي 4 / 3 خلال المباراة ،التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل رايو فاييكانو مع فياريال 1/1، وريال بيتيس مع قادش 1/1، وفوز لاس بالماس على غرناطة 1 / صفر.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف أحرزه تاكيفوسا كوبو في الدقيقة الثانية، وتعادل خيتافي عن طريق كارليس ألينيا في الدقيقة 39 ثم أضاف بورخا مايورال الهدف الثاني لخيتافي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم خيتافي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سوسيداد ثلاثة أهداف عن طريق ميكيل اويارزابال (هدفين) في الدقيقتين 61 من ركلة جزاء و89 وبرايس مينديز في الدقيقة 67، قبل أن يسجل خيتافي هدفه الثالث عن طريق خوانمي لاتسا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل رايو فاييكانو مع فياريال 1/1.

وتقدم فياريال بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة 15 وتعادل رايو فاييكانو بعدها بدقيقة عن طريق كيكي بيريز.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ألبيرتو مورينو في الدقيقة 78.

ورفع رايو فاييكانو رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس ،كما رفع فياريال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ريال بيتيس مع ضيفه قادش 1/1.

وتقدم قادش بهدف سجله كريستوفر راموس في الدقيقة، 41 وتعادل ريال بيتيس عن طريق جويدو رودريجيز في الدقيقة 60.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف قادش صاحب المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز لاس بالماس على غرناطة بهدف نظيف أحرزه كيريان رودريجيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ميكا مارمول، لاعب لاس بالماس، في الدقيقة 58.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.





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