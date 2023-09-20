((العبار)) يسعى للاستحواذ على شركة عقارية حكومية من خلال ((إيجل هيلز)) - جريدة البورصة

((العبار)) يسعى للاستحواذ على شركة عقارية حكومية من خلال ((إيجل هيلز)) - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت مصادر مطلعة، عن أن شركة إيجل هيلز العقارية، إحدى شركات مجموعة إعمار المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، بدأت مفاوضات مع صندوق مصر السيادى حول الاستحواذ على شركة عقارية حكومية كبرى عاملة فى السوق المصرى.
وأضافت المصادر، التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة تدرس عدة فرص فى السوق العقارى المصرى فى قطاع التطوير على وجه الخصوص.
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات لا تزال فى البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات التى تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية.
ويضم صندوق ما قبل الطروحات الذى أسسه صندوق مصر السيادى لتسهيل عمليات طرح الشركات الحكومية للمستثمرين الاستراتيجيين 7 شركات فى قطاعات متنوعة من بينها شركة المستقبل للتنمية العمرانية“ميدار”.
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وتعتبر شركة إعمار مصر، إحدى شركات إعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقارى فى دبى، والتابعة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، الذى يرأس أيضا مجلس إدارة“إيجل هيلز” التى تعمل فى مجال تطوير التطوير العقارى، وتتخذ من أبوظبى مقرا لها، ولديها مشروعات فى عدة دول من بينها الإمارات والبحرين وعمان والأردن المغرب وصربيا وأثيوبيا، بحسب موقعها الإلكترونى.
وفى أغسطس الماضى، أطلقت شركة إعمار مصر للتنمية مشروعا جديدا بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع تحت اسم ( SOUL)، وجارى الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات البناء والتشييد على الفور.
وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدانا سيجرى إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات ووحدات تجارية وسياحية وفقا لمخطط المشروع الذى أعدته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.
وقال محمد العبار مؤسس إعمار مصر، ورئيس مجلس إدارة هيلز فى تصريح سابق إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز النشاط السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.
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