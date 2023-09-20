((العبار)) يسعى للاستحواذ على شركة عقارية حكومية من خلال ((إيجل هيلز)) - جريدة البورصة

وأضافت المصادر، التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة تدرس عدة فرص فى السوق العقارى المصرى فى قطاع التطوير على وجه الخصوص.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات لا تزال فى البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات التى تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية.

ويضم صندوق ما قبل الطروحات الذى أسسه صندوق مصر السيادى لتسهيل عمليات طرح الشركات الحكومية للمستثمرين الاستراتيجيين 7 شركات فى قطاعات متنوعة من بينها شركة المستقبل للتنمية العمرانية“ميدار”.

وتعتبر شركة إعمار مصر، إحدى شركات إعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقارى فى دبى، والتابعة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، الذى يرأس أيضا مجلس إدارة“إيجل هيلز” التى تعمل فى مجال تطوير التطوير العقارى، وتتخذ من أبوظبى مقرا لها، ولديها مشروعات فى عدة دول من بينها الإمارات والبحرين وعمان والأردن المغرب وصربيا وأثيوبيا، بحسب موقعها الإلكترونى.

وفى أغسطس الماضى، أطلقت شركة إعمار مصر للتنمية مشروعا جديدا بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع تحت اسم ( SOUL)، وجارى الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات البناء والتشييد على الفور.

وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدانا سيجرى إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات ووحدات تجارية وسياحية وفقا لمخطط المشروع الذى أعدته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.

وقال محمد العبار مؤسس إعمار مصر، ورئيس مجلس إدارة هيلز فى تصريح سابق إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز النشاط السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.