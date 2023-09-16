سيد درويش: مئة عام على وفاة إمام الملحنين وملهم الكادحين والثائرين

تمثال نصفي لسيد درويش بالمركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى

"الركّ على حبة بولوتيكا .. وذِمة كاوتشوك خربانة ..... ما دام الأمير مِلّته أنتيكا .. لازم الرَعيّة تكون وحلانة"

استمعتُ إلى أغنية "الوالي أبو زعيزع" وأنا في طريقي إلى شارع هادئ بحي الزمالك العريق بمدينة القاهرة، قاصدة متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي يحتفظ بمقتنيات الموسيقار الراحل سيد درويش.

تلك الأغنية التي هاجم بها درويش الحاكم وحاشيته في ظل الاحتلال الإنجليزي، والتي يقول عنها حفيده الفنان إيمان البحر درويش، إنها كانت سببا في معاقبة كل من يردد أغنيات درويش، الذي أطلق عليه المصريون "فنان الشعب".

تجولت في ساحة المتحف الخارجية، ووجدت إلى يميني تمثالا نصفيا لدرويش، بشعره المجعد، وبدلته الرسمية وربطة عنقه الأنيقة، اللتين ارتداهما بعد أن خلع الشاب الأزهري الجبة والقفطان والعمامة.

هناك، استقبلتني هدير مزمّل، مديرة المتحف، وأخذتني في جولة بغرفة الموسيقى، حيث وجدتُ فيها عوده، الذي أكدت هدير أن "جمعية العوّادين العرب أقرت بأنه أقدم عود لسيد درويش"، كما عُثر بداخل العود على شهادة تؤكد إصلاحه عام 1917، أي قبل وفاة الفنان بستة أعوام.

هدير مزمّل، مديرة المركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى الشعبية

إلى جانب العود، وجدتُ طربوشه وعصاه، وعقد زواجه من جليلة بنت عبد الرحيم، إلى جانب بعض النوت الموسيقية والأسطوانات الأصلية، التي نقلتني من عالم "الديجيتال" إلى عالم "الغرامافون" والصوت العتيق الذي يصدر منه.

"قرّب شيلني شيّل .. عُمْر الشِّدة ما تطوّل

لا تقول لي كتير وقليّل .. بُكره نهيص زي الأول

هيلا هيلا هيلا هيلا .. هيلا هيلا هيلا هيصا"

تخيلت ابن مدينة الإسكندرية حين كان يحمل مواد البناء ويثير حماس زملائه، قبل أن يستلهم من هتافات الشيالين ومطارق البنائين ونداءات السقايين، ألحانا وأغنيات يرددها المصريون، لاسيما الطبقة الكادحة.

يحكي صديقه الممثل المصري الراحل نجيب الريحاني عن أول رواية استعراضية لحنها له درويش؛ كانت مسرحية بعنوان "ولو"، التي بمجرد عرضها "والشوارع مطرح ما تمشي ما تسمعشي إلا الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، ويهون الله ع السقايين"، في إشارة لاثنتين من أغنياته في المسرحية.

مقتنيات سيد درويش بالمركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى

يبدو أن سيد درويش، الذي تفتحت عيناه على احتلال واستغلال ومعاناة ومؤامرات، أدرك مدى تأثير ألحانه على الأسماع، فقرر أن يصبح ناشطا سياسيا موسيقيا، ترصد كلمات أصدقائه ما يحدث في الشارع المصري، فيحولها إلى منشورات مُلحنة تتناقلها الشفاه.

ولا شك في أن أغنية "بلح زغلول" أكبر دليل على ذلك، حين تحايل على القرارات السياسية للاحتلال الإنجليزي بمنع تداول اسم الزعيم الوطني سعد زغلول في الهتافات بعد نفيه.

يا بلح زغلول - يا حليوة يا بلح

يا بلح زغلول - يا زرع بلدي

عليك يا وعدي - يا بخت سعدي - زغلول يا بلح

سيد درويش: صوت ثورة 1919 الذي أشعل حماس الجماهير في مصر

لم يكن درويش مجرد ملحن مجدد، بل تحول إلى مؤرخ، خط بالموسيقى أحداث التاريخ، بل ووثق بعض المهن والألفاظ التي لم تعد موجودة في يومنا هذا. ولقد تجول درويش بعوده في شوارع مصر ليغني عن الوطن والكادحين، والفلاحات وبنات "البندر" أو المدن والأجنبيات، وغنى كذلك على لسان الصعايدة والسودانيين، والأروام والأعجام، بل وحتى عن الحشاشين.

ويقول ماجد سليمان، عازف العود ومدرب الغناء في فرقة "الورشة" التي تُعنى بالتراث الغنائي، إن تدريباته لا تخلو من أغنية لسيد درويش، وإن سر خلوده بعد مرور 100 عام على وفاته؛ هو أنه "ناقش القضايا التي تخص كل فئات الشعب، كالجرسونات والشيالين والصنايعية والموظفين والسقايين".

صورة لسيد درويش بالعمة والقفطان بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

"كأني غنوة من قلب سيد"، هكذا وصف الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم نفسه في حبه مدينة الإسكندرية، مسقط رأس سيد درويش، الذي صار أيقونة هذه المدينة.

ويقول حازم شاهين، عازف العود وقائد فرقة اسكندريلا: "سيد درويش في الDNA [الحمض النووي] للمصريين، فهو في وجدانهم حتى وإن لم يعرفوه أو يميزوا لحنا له".

حازم الذي عزفت أصابعه على عود قديم لدرويش في منزله بالقاهرة بحي شبرا، والذي رتبتُ معه لقاء في حضرة عود سيد درويش بالمركز القومي للمسرح والموسيقى، حكى لي عن الاستقبال الحافل للجماهير حين استمعتْ إلى مطلع أغنية غير معروفة بعنوان "الفول السوداني".

وقال حازم: "لم أكن أعرفها وأنا صغير، وأعتقد أن الجمهور أيضا لم يكن يعرفها، لكن حين قدمتْها اسكندريلا، ومن دون أن نخبر الجمهور بأنها لسيد درويش، فوجئنا بتصفيق حاد بعد ثلاث ثوان من عزف مطلع الأغنية".

وأضاف حازم أن فرقته الغنائية بدأت بتقديم تراث سيد درويش بهدف "التعلم من الأداء، ومن طريقة الغناء الجماعي التي كان يقصد بها درويش تطوير الموسيقى العربية"، موضحا أن درويش أحدث "طفرة في الموسيقى، بعدما هضم أعمال من سبقوه، وتعلم منهم وتعلم من كل الثقافات التي كانت موجودة في الإسكندرية آنذاك، وأخرجها في جملة مصرية غير مسبوقة".

الفنان حازم شاهين في حضرة عود سيد درويش

يقال إن درويش هو أول من استعمل توزيع آلات الأوركسترا الغربية في الموسيقى العربية، وأدخل إليها البوليفونية، أو تعدد النغمات في الوقت ذاته.

أطلق عليه الأديب عباس محمود العقاد "إمام الملحنين"، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: "يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن. إن سيد درويش فكر وتطور وثورة".

وصفه ماجد سليمان بأنه "رائد المدرسة التعبيرية، حيث كان يعبر عن الكلمة باللحن". أما حازم فيرى أن درويش قدم من خلال ألحانه "بُعدا لا يُمكن لأحد شرحه أو تحليله، وهو البعد الإنساني في الفن".

"سيد درويش قدم جانبا تمثيليا يجعلك تحب الأغنية".

يشرح ماجد ذلك على سبيل المثال، بأغنية "أهو دا اللي صار"؛ حيث نجده يمد الصوت في "واااادي اللي كااان" في دلالة على الماضي؛ لذا، "ملكش حق" مع سكتة بسيطة بعدها، تماما كالوقوف عليها في العامية المصرية، قبل أن يستطرد قائلا "ملكش حق تلوووم عليا" مع مد الواو تعبيرا عن الملامة.

أو كالمثل الدارج في "لحن الوصوليين" لدرويش في الجملة التي يقول فيها على لسانهم: "عشان ما نعلا ونعلا ونعلا، لازم نطاطي نطاطي نطاطي"، مع رفع الصوت تدريجيا للدلالة على تسلقهم للوصول إلى مبتغاهم، وأنهم في سبيل ذلك يحنون رؤوسهم ويتذللون، بأسلوب عبر عنه درويش بصوت ينخفض تدريجيا.

سيد درويش...أيقونة الفن المصري التي خلدها الشعب

الفنان ماجد سليمان، عازف العود ومدرب الغناء بفرقة الورشة

صبح الصباح، فتاح يا عليم - والجيب مفهشي ولا مليم

مين فى اليومين دول شاف تلطيـم - زى الصـنايعية المظاليـم؟!

الصبر أمره طـال - من بعد وقف الحال

تلقف الرحبانية أغنية "الحلوة دي"، لتغنيها فيروز مع حذف وتغيير بعض الكلمات التي لم تستسغ نطقها، أو وجدتها غريبة على الآذان غير المصرية، أو ربما فضلت تغييرها لأسباب تتعلق بالرقابة، مثل الشطر القائل "اضربها صرمة تعيش مرتاح"، والصرمة هي اللفظة العامية للحذاء، في كناية عن اللامبالاة.

هذا التصرف تكرر مع أغنية "زوروني كل سنة مرة"، التي لم تلتزم فيها فيروز سوى بالمذهب الأساسي أو البيت الأول، مع تغيير ما تبقى من كلمات، وكذلك فعلت مع أغنية "طلعت يا محلا نورها"؛ على عكس "أهو دا اللي صار" التي حافظت على كلماتها من دون تغيير يُذكر، والتي يقول عنها حازم شاهين حين قدمها مع زياد رحباني أمام الجمهور اللبناني، "لم أشعر أن الجمهور استقبلها على أنها أغنية سيد درويش المصري، بل استقبلوها وكأنها من تراثهم الخاص، وشعرت بأنه فنان يخص كل الناس".

نوتة موسيقية أصلية لسيد درويش، بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

في الحقيقة، لم تكن فيروز وحدها التي تصرفت في أغنيات سيد درويش، فبعض المطربين تصرفوا في بعض الكلمات حين غنوها، لأسباب تتعلق بغرابة الألفاظ أو بصور غنائية قد تراها الرقابة غير مقبولة.

على سبيل المثال، تصرف حفيده إيمان البحر في أغنية "الوارثين"، حين استخدم جملة "يا حبيبتي اهي ثروتي طارت .. ايه اللي جرالي معرفشي"، بدلا من "يا حبيبتي دي جتتي ساحت.. والحب اهوه نط ف وشي"، وأيضا حين قال "كل الأطيان لو ضاعت في نظرة ما نستخسرشي"، بدلا من "في بوسة ما نستخسرشي".

بل إن هناك أغنيات لا تُذاع من الأساس، لكن سيجدها الباحث على الإنترنت، مثل أغنية "على قد الليل ما يطول" والتي كان يتغزل فيها سيد درويش في حبيبته الفنانة "حياة صبري"، في سياق إحدى المسرحيات.

"استعجبوا يا أفندية .. اللتر الجاز بروبية"

منذ مئة عام، والمصريون يشتكون من غلاء المحروقات. لم تكن مشكلة جموع المصريين آنذاك وقود الـ "أوتوموبيل"، أو السيارة؛ كالتي كانت لعلية القوم، وإنما كانت شكواهم من غلاء "الجاز" الذي يستخدمونه لإنارة مصابيحهم.

إن المواضيع التي عالجها درويش في أغنياته ما زالت حديث الساعة، من غلاء الأسعار وفساد الحكام والسياسيين والغربة واستمرار معاناة المواطن، ومحاولات تغييب العقول وبث الفتنة بين الشعوب.

"مفيش حاجة اسمه مصري .. ولا حاجة اسمه سوداني

بحر النيل راسه في ناحية .. رجليه في الناحية التاني

فوقاني يروح في داهية .. إذا كان يسيبه التحتاني"

كلمات قرأها سيد درويش في إحدى الصحف ردا على محاولات فصل مصر عن السودان آنذاك، وحركت تلكم الكلمات ريشة عوده على السلم الخماسي، ليلحنها ويغنيها بلهجة سودانية، قبل أن يلتقي بصاحبها بديع خيري.

واليوم وبعد مرور 100 عام، أمست هذه الأغنية تأريخا لحقبة مهمة من تاريخ البلدين حتى بعد انفصالهما، وتحولت إلى جزء من التراث العربي، وصارت تتردد على المسارح في مصر والسودان، بل وخارجهما.

نموذج مصغر لمسرح سيد درويش، بالمركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى الشعبية بالقاهرة

خطأ شائع في تاريخ وفاته

حين تضع اسم سيد درويش على محرك البحث غوغل، ستجد معظم النتائج تخبرك بأنه رحل عن عالمنا في العاشر من سبتمبر/أيلول، لكنك ستجد أيضا بعض المواقع تقول إن وفاته كانت في الخامس عشر من سبتمبر.

كما أن "الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" التابع لوزارة الثقافة في مصر وضع على منزل درويش بالقاهرة لوحة معدنية، ضمن مشروع "عاش هنا" الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاشت فيها شخصيات مصرية بارزة، مكتوب فيها أن وفاته كانت في العاشر من سبتمبر.

لوحة على منزل درويش بالقاهرة، ضمن مشروع "عاش هنا"

هذا ما دفعني إلى التدقيق في الأمر، وخلال بحثي، أرسل إلي أحمد جمال، أحد المطربين المهتمين بتراث سيد درويش، صورة للشاهد الذي وُضع على قبر الموسيقار الراحل، والذي يؤكد وفاته في 4 صفر عام 1342 هجريا. وبمطابقة التقويم الهجري بالميلادي، يتأكد لنا أن هذا اليوم يوافق 15 سبتمبر/أيلول.

هذا بالإضافة إلى تقرير للباحث طاهر عبد الرحمن، كشف خلاله عن مقال كتبه الصحفي المشهور محمد التابعي عام 1965 بجريدة أخبار اليوم، نقلا عن الشيخ مفرح محمود، الذي كان ملازما لدرويش.

يقول الشيخ مفرح إنه زار سيد درويش 14 ديسمبر في منزل شقيقته، ووجده راقدا في الفراش، وفي اليوم التالي مات درويش، وهو ما يؤكد أن الوفاة لم تكن في العاشر من ذلك الشهر، بل الخامس عشر.

وزيادة في التأكيد، اتصلت بمحمد البحر درويش، حفيد سيد درويش، الذي كان له القول الفصل في هذا الشأن، مؤكدا أن وفاة جده كانت في 15 سبتمبر/أيلول. وأكد محمد أن كثيرا مما كُتب على الإنترنت في شأن تاريخ وفاة سيد درويش جانبه تحري الدقة.

شاهد قبر الفنان سيد درويش بالإسكندرية

تكاثرت الأقاويل حول وفاة سيد درويش، فهناك من يقول إنه مات جراء نزلة شعبية حادة، كما نقل "التابعي" في مقاله عن أصدقاء درويش أن السبب هو ذبحة صدرية حادة قضت عليه في ساعات.

وهناك من قال إن درويش مات بسبب جرعة مخدرات زائدة، وهي رواية تناقلها البعض وزاد في تأكيدها الفيلم السينمائي الذي أنتج عام 1966، وجسد دوره الفنان كرم مطاوع.

لكن عائلته تنفي نفيا قاطعا كل ما قيل حول هذا الأمر، مؤكدة على ذلك بخطاب بخط يده أرسله إلى صديقه قبل وفاته بعام أو أكثر، يؤكد فيه إقلاعه عن المخدرات ويدعو صديقه إلى فعل ذلك.

وكان درويش قد لحن أغنيات عن "المنزولجية"، والمنزول هو أحد أنواع المخدرات التي كانت متداولة آنذاك، وعن الكوكايين والحشاشين، لكن يبدو أن ذلك جاء في سياق شخصيات المسرحية، وتؤكد عائلته على أن رسالة درويش نفسه جاءت في نهاية الأغنية.

واقولك الحق يوم ما نلقى -- بلادنا طبّت في أي زنقة

يحرم علينا شُربك يا جوزة -- روحي وانتِ طالقة ملكيش عوزه

د ي مصر عاوزه جماعة فايقين

وهناك رواية ثالثة تفيد بأن درويش مات مسموما؛ وأفاد البعض بأن صديقا وضع له السم.

وبالعودة إلى مقالة التابعي، نجد أن هذه الرواية يؤكدها الشيخ "مفرح" الذي حكى أنه حين زار درويش على فراش الموت وسأله عن حاله، أجابه بكلمة واحدة "الشاي"، واستشف منها "مفرح" أن درويش يريد أن يقول له إن سما دُس له في قدح الشاي.

وتؤكد عائلة درويش رواية "السم"؛ فحفيده الفنان إيمان البحر، قال في أكثر من لقاء إن الاحتلال الإنجليزي هو الذي قتل جده، خوفا من تأثير أغنياته التي كانت تلهب حماس الشعب المصري ضد المحتل.

وبرهن إيمان البحر على ذلك، بأن أسرة سيد درويش طلبت تشريح جثته آنذاك لمعرفة سبب وفاته، إلا أن السلطات رفضت ذلك تماما، وهو ما رآه كثيرون تأكيدا على وجود شبهة جنائية.

أسطوانات أصلية للفنان سيد درويش بالمركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى

توفي سيد درويش وعمره 31 عاما، تاركا ميراثا تخطى 200 عمل غنائي، ما بين موشح وطقطوقة ودور وأوبريت.

يقول حازم شاهين: "ثلاثة أرباع ما قدمه سيد درويش مفقود، وجزء من تلك الأغاني المفقودة لم يوجد بصوته ولا بصوت أحد المعاصرين له، لكن الشعب حفظها".

ويوافقه في ذلك ماجد سليمان الذي قال إن سيد درويش "حُورب ومُنعت أغانيه من التداول. ومعظم أعماله إما سُرقت أو لم تُدوّن. والكثير من أعماله فُقد".

ورجح ماجد أن يكون الاحتلال الإنجليزي والإهمال سببين حالا دون الحفاظ على تراث سيد درويش، "الذي لم يعش طويلا بما يمكّنه من الحفاظ بنفسه على ما قدمه من أعمال".

وأضاف: "نحن معتمدون على التراث الشفهي، ومع الأسف هناك مسرحيات غنائية مفقودة بالكامل، نعلم أنه قدمها لكن لا نجد لها نصا ولا أغنيات ولا نوتة أو مصدرا لتلك الألحان"

أما حازم شاهين، فضرب مثلا بأغنية "ايه العبارة" قائلا إنها من الأغنيات المفقودة، ومع ذلك، "لحنُها موجود في مصر بطريقة تختلف عن طريقة غنائها في سوريا ولبنان وفلسطين، لكنها تحمل الروح ذاتها".

"مصرنا وطننا .. سعدها أملنا - - كلنا جميعا للوطن ضحية"

كانت هذه الأغنية الأخيرة لسيد درويش، التي لحنها ورحل قبل أن يستقبل بها الزعيم سعد زغلول وهو عائد من منفاه، ليموت على حب الوطن الذي غنى له "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، والذي أصبح نشيدا وطنيا لمصر يتردد حتى الآن في كل مناسبة وطنية، وفي كل محفل حول العالم.