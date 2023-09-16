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الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (Usa For Unfpa )

9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفدا أميركيا من منظمة (for UNFPA ).
و اطلع الوفد، على برامح ومبادرات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، في قضايا السكان والمرأة والشباب.
وأكدت سموها، خلال اللقاء، أن جهد يولي ضمن برامجه أهمية كبيرة وخاصة لقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب اجتماعيا واقتصاديا، انطلاقا من رؤيته ورسالته المرتكزة على أهمية دور هذه الفئات في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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