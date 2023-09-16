الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (Usa For Unfpa )

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (Usa For Unfpa )
التاريخ
9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفدا أميركيا من منظمة (for UNFPA ).
و اطلع الوفد، على برامح ومبادرات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، في قضايا السكان والمرأة والشباب.
وأكدت سموها، خلال اللقاء، أن جهد يولي ضمن برامجه أهمية كبيرة وخاصة لقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب اجتماعيا واقتصاديا، انطلاقا من رؤيته ورسالته المرتكزة على أهمية دور هذه الفئات في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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