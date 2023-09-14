حققت مجموعة «سوفت بنك» طموحاتها الخاصة باكتتاب شركة «أرم هولدينغز» من خلال جمعها 4.87 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام، دون أن تطمع في جمع مزيد من الأموال.

ويبدأ التداول العام لأول مرة على أسهم «أرم» اليوم الخميس، والذي سيكشف ما إذا كانت شركة تصميم الرقائق ستحافظ على زخمها أو لا، كما قد يمهد ذلك الطريق لطرح شركات أخرى للاكتتاب العام. واعتماداً على سعر الطرح الأولي، تبلغ قيمة «أرم» حوالي 54.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات «بلومبرغ نيوز».

وذكرت «بلومبرغ نيوز» أنه بسبب جاذبية شركة «آرم» جرى تغطية الاكتتاب العام بأكثر من 10 مرات قيمة الطرح. وهذا يعني أن إقبال المستثمرين على المشاركة تجاوز كمية الأسهم المعروضة عند تحديد النطاق السعري ليتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم، وقد يعطي ذلك دفعة لسعر السهم بمجرد بدء التداول.

وعند تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي، أشار ماسايوشي سون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، إلى أنه لا يرغب في تقويض هذا الطلب، حتى لو عنى ذلك تضحية المجموعة ببعض المكاسب الإضافية المحتملة.

وفي الاجتماع الأخير لتحديد أسعار الأسهم في الاكتتاب، يوم الأربعاء، طالب بعض المصرفيين والمديرين التنفيذيين بفرض سعر أعلى، كما جادل البعض بأن سعر 52 دولاراً للسهم لا يبدو منطقياً، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طالبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الاجتماع كان خاصاً.

وانضم سون للاجتماع وحدد أعلى سعر عند 51 دولاراً للسهم، قائلاً إن جني عائدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار أو نحو ذلك لا يستحق المخاطرة.

ورغم أن «أرم» استهدفت سابقاً جمع 8 إلى 10 مليارات دولار في الإدراج، إلا أنها خفضت هذا الهدف جزئياً لأن «سوفت بنك» قررت شراء حصة صندوق «رؤية» في الشركة البالغة 25%، وقدرت الصفقة قيمة «أرم» بأكثر من 64 مليار دولار. استناداً إلى إفصاحات «أرم».

وقررت «سوفت بنك» أيضاً الاحتفاظ بجزء أكبر من أسهم «أرم»، وتركت 10% منها فقط لبعض المستثمرين الذين يشملون مجموعة من أكبر عملاء «أرم». وكجزء من الاكتتاب العام، خصصت الشركة أسهماً بمبلغ يزيد عن 700 مليون دولار لشركات: «إنتل»، و«أبل»، و«إنفيديا»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، «تايوان سيمي كونداكتدور مانوفكتشورينغ». كما سمحت لضامني تغطية الاكتتاب بخيار شراء ما يصل إلى 7 ملايين سهم إضافي.

ويعد هذا الاكتتاب العام الأولي الأكبر عالمياً هذا العام، حيث تفوق على إدراج شركة «كينفو» المتخصصة في المنتجات الصحية الاستهلاكية وتتبع لـ«جونسون آند جونسون»، والتي جمعت فيه 4.37 مليارات دولار. وقد يشجع طرح «أرم» أيضاً مزيداً من الاكتتابات العامة الأولية في عشرات الشركات الناشئة داخل وخارج قطاع التكنولوجيا، بعدما أوقفت طرحها في الولايات المتحدة خلال أعمق وأطول فترة تباطؤ للإدراجات منذ الأزمة المالية في عام 2009.