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خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رامي خليل خريسات






قمة العشرين قررت وفي اعلان مفاجئ عن طريق تجاري يبدأ من الهند عبر السفن، الى الامارات فالسعودية فالأردن فإسرائيل من خلال سكك حديدية سيتم انشاؤها، ومن هناك بحر بالسفن عبر المتوسط وصولاً الى دول أوروبا التي تجوبها الحافلات البرية ناقلة للبضائع المتنوعة.
الطريق المعلن استثنى الصين وتركيا ويرغب في تقويه الهند على حساب الصين، وربما الناظر لخريطة المنطقة بعيداً عن السياسة سيجد ان مرور الطريق بتركيا مكلف وطويل وربما خطير بسبب دول تجاورها، ومعناه السير براً فوق سكك حديدية نحتاج المليارات لإنشائها فوق أراضي هذا البلد الشاسع وجيرانه.
من ناحية ثانية كلفة المشروع ستكون باهظة بسبب الحاجة لمروره من العراق او سورية وفي ذلك اطالة، وضمن دول لا تجمعها تفاهمات سياسية مع إسرائيل وهي غير مستقرة، حيث كلاهما محفوفان بالمخاطر السياسية ويصعب فيهما انشاء البنية التحتية للقطارات، بينما البحر بنيته التحتية جاهزة وما يحتاجه النقل هو سفن تجوبه تنقل البضائع والمسافرين، بجانب وكما يعلم المختصون ان الشحن بالسفن هو الأقل كلفة.
الطريق مهم للأردن فمنه يشحن البضائع أسرع وأرخص ودون الاضطرار للبقاء تحت رحمة الظروف السياسية للبلدان المجاورة التي نحتاج باستمرار لاسترضائها، كما يتقاضى رسوم بدل عبور البضائع، ويمكن استغلال القطارات والسفن التي ستخدم المشروع في استقطاب المزيد من السياحة الإقليمية والخليجية والأوروبية التي ما نزال بحاجه للمزيد منها.
كما يمكن الاستفادة من ميزة الشحن الجوي مستفيدين من وجود مطار لوجستي على طريق القطار، لأنه ليس بالضرورة ان يكون المسار كله بريا، بل تتنوع الخيارات عندنا لنكون مركز نقل بري بحري جوي.
الإعلان الأكثر طموحاً جاء من حيث التغير المناخي الذي أصبحت معظم دول العالم تؤمن به بشكل أساسي وعن قناعه بعد ان كان شأناً ترفياً يخض الاقتصاديات والدول الغربية المترفة، حيث أصبح يمس الحياة اليومية لمواطني العالم كافة من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي أصبحنا نشهدها ونقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لذلك جاء المخرج الأول وهو الالتزام بزيادة الطاقة المتجددة 3 مرات على مستوى العالم بحلول عام 2030، وذلك بتمويل ما يقترب من 6 تريليونات دولار. وفي هذا السياق لدينا قوه نستطيع استغلالها حيث تتوفر الشمس وقوة الرياح على امتداد العام في الأردن، وما علينا سوى الاستعداد الجيد للمشروع
وتعظيم الفوائد.



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