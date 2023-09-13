غدير السبتي في أول ظهور لها بعد وفاة والدها



حيث عبرت غدير السبتي عن مشاعرها قائلة: "اشتقتلكم وايد وغبت عنكم وأيد بسبب وفاة والدي الله يرحمه، شكرا من قلبي حق كل من عزانا وأتي للعزاء ويدري أنني لست موجودة بالعزاء، هذا الموقف لا أنساه عمري كلّه أردّ له لكم بالأفراح".



واختتمت: "أمانة هذا الموقف لا أنساه وأرد له بالأفراح يا رب العالمين، شكرا حق كل شخص عزاني سواء بالتواصل الاجتماعي أو الواتس آب أو الاتصال ..شكرا وايد وهذا ما جعلني أغيب عنكم هذه الفترة وانشالله راجعة".









ليالينا