غدير السبتي في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

غدير السبتي في أول ظهور لها بعد وفاة والدها
التاريخ
9/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة غدير السبتي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، وهذا الظهور الأول لها بعد وفاة والدها، حيث تحدثت لأول مرة عن تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها.
بعد غياب عن السوشيال ميديا منذ وفاة والدها ظهرت الفنان الكويتية غدير السبتي عبر حسابها الشخصي، تتحدث عن المشاعر التي اختبرتها، والمرحلة الصعبة التي ما زالت تعيشها، ومدى اشتياقها للجميع، وشكرت كل من قدم لها واجب العزاء بوالدها.
حيث عبرت غدير السبتي عن مشاعرها قائلة: "اشتقتلكم وايد وغبت عنكم وأيد بسبب وفاة والدي الله يرحمه، شكرا من قلبي حق كل من عزانا وأتي للعزاء ويدري أنني لست موجودة بالعزاء، هذا الموقف لا أنساه عمري كلّه أردّ له لكم بالأفراح".
واختتمت: "أمانة هذا الموقف لا أنساه وأرد له بالأفراح يا رب العالمين، شكرا حق كل شخص عزاني سواء بالتواصل الاجتماعي أو الواتس آب أو الاتصال ..شكرا وايد وهذا ما جعلني أغيب عنكم هذه الفترة وانشالله راجعة".
ليالينا
MENAFN13092023000208011052ID1107060331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.