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غدير السبتي في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

9/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة غدير السبتي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، وهذا الظهور الأول لها بعد وفاة والدها، حيث تحدثت لأول مرة عن تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها.
بعد غياب عن السوشيال ميديا منذ وفاة والدها ظهرت الفنان الكويتية غدير السبتي عبر حسابها الشخصي، تتحدث عن المشاعر التي اختبرتها، والمرحلة الصعبة التي ما زالت تعيشها، ومدى اشتياقها للجميع، وشكرت كل من قدم لها واجب العزاء بوالدها.


حيث عبرت غدير السبتي عن مشاعرها قائلة: "اشتقتلكم وايد وغبت عنكم وأيد بسبب وفاة والدي الله يرحمه، شكرا من قلبي حق كل من عزانا وأتي للعزاء ويدري أنني لست موجودة بالعزاء، هذا الموقف لا أنساه عمري كلّه أردّ له لكم بالأفراح".


واختتمت: "أمانة هذا الموقف لا أنساه وأرد له بالأفراح يا رب العالمين، شكرا حق كل شخص عزاني سواء بالتواصل الاجتماعي أو الواتس آب أو الاتصال ..شكرا وايد وهذا ما جعلني أغيب عنكم هذه الفترة وانشالله راجعة".




ليالينا


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