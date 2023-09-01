على طريقة أدهم النابلسي.. فنان شهير يعتزل الفن ويطلق اللحية - صورة
التاريخ
9/1/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - على طريقة النجم الأردني المعتزل أدهم نابلسي، قرر الفنان المغربي محمد الريفي الاعتزال والسير في طريق جديدة.
ونشر الريفي صورة له عبر حسابه في فيسبوك، ظهر فيها بالجلباب والذقن الطويلة، وتحدث عن تفكيره بترك الفن، وقال: "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال أخلص تعاقداتي أخيرة و سأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير".
وانهالت تعليقات المتابعين على منشور الفنان المغربي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.
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