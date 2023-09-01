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على طريقة أدهم النابلسي.. فنان شهير يعتزل الفن ويطلق اللحية - صورة

9/1/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - على طريقة النجم الأردني المعتزل أدهم نابلسي، قرر الفنان المغربي محمد الريفي الاعتزال والسير في طريق جديدة.
ونشر الريفي صورة له عبر حسابه في فيسبوك، ظهر فيها بالجلباب والذقن الطويلة، وتحدث عن تفكيره بترك الفن، وقال: "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال أخلص تعاقداتي أخيرة و سأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير".
وانهالت تعليقات المتابعين على منشور الفنان المغربي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.






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