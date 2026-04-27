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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From April 20 To 24, 2026


2026-04-27 06:01:56
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 27, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 20 to 24, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
20/04/2026 2,809 35.37 99,349 XPAR
21/04/2026 2,765 35.23 97,415 XPAR
22/04/2026 2,764 35.20 97,304 XPAR
23/04/2026 31,692 34.71 1,099,996 XPAR
24/04/2026 3,112 34.66 107,877 XPAR
TOTAL 43,142 34.81 1,501,940 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

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Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 –
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78–

Detailed disclosure of trading in own shares from April 20 to 24, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 09:00:21 FR0011040500 35.90 EUR 250 XPAR 1129743-8193b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 09:39:32 FR0011040500 35.80 EUR 30 XPAR 1129743-9985b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 09:39:32 FR0011040500 35.80 EUR 3 XPAR 1129743-10241b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 09:43:29 FR0011040500 35.70 EUR 247 XPAR 1129743-10753b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 10:12:16 FR0011040500 35.70 EUR 17 XPAR 1129743-11777b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 10:12:16 FR0011040500 35.70 EUR 200 XPAR 1129743-12289b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 10:35:12 FR0011040500 35.60 EUR 66 XPAR 1129743-12801b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 10:35:12 FR0011040500 35.60 EUR 134 XPAR 1129743-13057b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 10:35:13 FR0011040500 35.50 EUR 200 XPAR 1129743-13569b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 12:42:48 FR0011040500 35.00 EUR 27 XPAR 1129743-18945b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 12:42:48 FR0011040500 35.00 EUR 85 XPAR 1129743-19201b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 14:11:09 FR0011040500 35.00 EUR 200 XPAR 1129743-22017b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 14:37:18 FR0011040500 34.90 EUR 1 XPAR 1129743-22785b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 15:56:08 FR0011040500 35.10 EUR 100 XPAR 1129743-24065b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 16:03:35 FR0011040500 35.10 EUR 100 XPAR 1129743-24833b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 16:55:06 FR0011040500 35.20 EUR 100 XPAR 1129743-25857b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:18:03 FR0011040500 35.20 EUR 150 XPAR 1129743-26113b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:18:03 FR0011040500 35.20 EUR 100 XPAR 1129743-26625b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:18:03 FR0011040500 35.20 EUR 149 XPAR 1129743-26881b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:18:03 FR0011040500 35.10 EUR 161 XPAR 1129743-27137b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:21:52 FR0011040500 35.30 EUR 39 XPAR 1129743-27649b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:21:52 FR0011040500 35.20 EUR 91 XPAR 1129743-27905b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:21:52 FR0011040500 35.20 EUR 159 XPAR 1129743-28161b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/04/2026 17:21:52 FR0011040500 35.20 EUR 200 XPAR 1129743-28417b110 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 09:01:55 FR0011040500 35.10 EUR 20 XPAR 1129743-1793b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 09:44:32 FR0011040500 35.10 EUR 180 XPAR 1129743-2049b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 11:29:32 FR0011040500 35.20 EUR 150 XPAR 1129743-4353b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 11:59:43 FR0011040500 35.20 EUR 63 XPAR 1129743-4865b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 11:59:43 FR0011040500 35.20 EUR 87 XPAR 1129743-5121b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 12:35:05 FR0011040500 35.20 EUR 200 XPAR 1129743-6913b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:03:08 FR0011040500 35.50 EUR 26 XPAR 1129743-10497b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:03:08 FR0011040500 35.50 EUR 24 XPAR 1129743-10753b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:03:27 FR0011040500 35.50 EUR 26 XPAR 1129743-11265b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:03:27 FR0011040500 35.50 EUR 24 XPAR 1129743-11521b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:15:22 FR0011040500 35.50 EUR 12 XPAR 1129743-12033b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:15:22 FR0011040500 35.50 EUR 38 XPAR 1129743-12289b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:15:46 FR0011040500 35.50 EUR 26 XPAR 1129743-12545b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:15:46 FR0011040500 35.50 EUR 24 XPAR 1129743-12801b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:31:30 FR0011040500 35.50 EUR 23 XPAR 1129743-13313b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:31:30 FR0011040500 35.50 EUR 17 XPAR 1129743-13569b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:35:53 FR0011040500 35.50 EUR 15 XPAR 1129743-14081b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 14:41:02 FR0011040500 35.50 EUR 45 XPAR 1129743-14337b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 15:09:21 FR0011040500 35.50 EUR 200 XPAR 1129743-15361b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 15:33:58 FR0011040500 35.40 EUR 200 XPAR 1129743-15873b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 15:34:37 FR0011040500 35.30 EUR 250 XPAR 1129743-16897b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 15:56:53 FR0011040500 35.20 EUR 150 XPAR 1129743-17409b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:11:00 FR0011040500 35.20 EUR 7 XPAR 1129743-17665b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:11:21 FR0011040500 35.20 EUR 27 XPAR 1129743-17921b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:14:20 FR0011040500 35.20 EUR 13 XPAR 1129743-18177b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:31:06 FR0011040500 35.20 EUR 103 XPAR 1129743-18433b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:52:53 FR0011040500 35.20 EUR 200 XPAR 1129743-20225b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 16:53:07 FR0011040500 35.10 EUR 150 XPAR 1129743-21249b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 17:02:04 FR0011040500 35.00 EUR 115 XPAR 1129743-22017b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 17:02:04 FR0011040500 35.00 EUR 150 XPAR 1129743-22273b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 17:20:12 FR0011040500 35.00 EUR 145 XPAR 1129743-22785b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 17:20:21 FR0011040500 35.00 EUR 27 XPAR 1129743-23041b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/04/2026 17:20:21 FR0011040500 35.00 EUR 28 XPAR 1129743-23297b111 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 09:27:33 FR0011040500 34.90 EUR 114 XPAR 1129743-2817b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:28:23 FR0011040500 35.00 EUR 100 XPAR 1129743-4097b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:28:54 FR0011040500 35.00 EUR 3 XPAR 1129743-4353b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:28:54 FR0011040500 35.00 EUR 31 XPAR 1129743-4609b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:28:54 FR0011040500 35.00 EUR 16 XPAR 1129743-4865b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:53:15 FR0011040500 35.00 EUR 25 XPAR 1129743-5377b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 11:53:15 FR0011040500 35.00 EUR 25 XPAR 1129743-5633b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 13:38:37 FR0011040500 35.00 EUR 6 XPAR 1129743-6913b112 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/04/2026 13:38:37 FR0011040500 35.00 EUR 41 XPAR 1129743-7169b112 Coverage
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