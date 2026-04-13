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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From April 7 To 10, 2026


2026-04-13 12:01:29
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 13, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 7 to 10, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
07/04/2026 3,657 33.01 120,700 XPAR
08/04/2026 2,346 34.32 80,518 XPAR
09/04/2026 3,599 34.32 123,506 XPAR
10/04/2026 3,525 32.96 116,168 XPAR
TOTAL 13,127 33.59 440,891 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

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Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 –
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78–

Detailed disclosure of trading in own shares from April 7 to 10, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 09:00:42 FR0011040500 33.00 EUR 129 XPAR 1129743-9985b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 09:01:14 FR0011040500 33.00 EUR 15 XPAR 1129743-10241b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 09:38:15 FR0011040500 33.00 EUR 56 XPAR 1129743-11009b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:34:31 FR0011040500 33.20 EUR 200 XPAR 1129743-14849b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 33.10 EUR 200 XPAR 1129743-15361b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 33.10 EUR 200 XPAR 1129743-16129b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 33.00 EUR 200 XPAR 1129743-16641b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 32.90 EUR 200 XPAR 1129743-17409b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 32.90 EUR 196 XPAR 1129743-17665b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 32.90 EUR 4 XPAR 1129743-17921b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:37:15 FR0011040500 32.80 EUR 211 XPAR 1129743-18177b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 11:46:47 FR0011040500 32.80 EUR 46 XPAR 1129743-18433b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 12:26:16 FR0011040500 32.70 EUR 6 XPAR 1129743-19457b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 12:26:16 FR0011040500 32.70 EUR 194 XPAR 1129743-19713b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 12:34:24 FR0011040500 32.60 EUR 128 XPAR 1129743-21761b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 12:47:36 FR0011040500 32.60 EUR 17 XPAR 1129743-22017b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 13:29:30 FR0011040500 32.60 EUR 25 XPAR 1129743-22529b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 13:30:53 FR0011040500 32.60 EUR 30 XPAR 1129743-22785b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 15:23:24 FR0011040500 33.40 EUR 150 XPAR 1129743-27393b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 15:31:38 FR0011040500 33.30 EUR 150 XPAR 1129743-27905b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 16:05:19 FR0011040500 33.20 EUR 10 XPAR 1129743-29185b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 16:05:19 FR0011040500 33.20 EUR 15 XPAR 1129743-29441b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 16:06:54 FR0011040500 33.20 EUR 125 XPAR 1129743-29697b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 16:57:03 FR0011040500 33.10 EUR 150 XPAR 1129743-30209b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:08:57 FR0011040500 33.10 EUR 60 XPAR 1129743-30465b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:08:57 FR0011040500 33.10 EUR 140 XPAR 1129743-30721b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:09:07 FR0011040500 33.00 EUR 150 XPAR 1129743-30977b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:19:33 FR0011040500 33.00 EUR 200 XPAR 1129743-32001b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:29:38 FR0011040500 33.00 EUR 60 XPAR 1129743-32257b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 90 XPAR 1129743-37377b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 11 XPAR 1129743-37633b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 42 XPAR 1129743-37889b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 38 XPAR 1129743-38145b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 22 XPAR 1129743-38401b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 37 XPAR 1129743-38657b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 2 XPAR 1129743-38913b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 28 XPAR 1129743-39169b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/04/2026 17:35:12 FR0011040500 33.00 EUR 120 XPAR 1129743-39425b97 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 09:01:27 FR0011040500 33.50 EUR 16 XPAR 1129743-3841b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 09:01:27 FR0011040500 33.60 EUR 129 XPAR 1129743-4097b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 09:01:27 FR0011040500 33.60 EUR 32 XPAR 1129743-4353b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 09:01:27 FR0011040500 33.60 EUR 23 XPAR 1129743-4609b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 10:33:23 FR0011040500 34.30 EUR 120 XPAR 1129743-11265b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 10:33:23 FR0011040500 34.30 EUR 115 XPAR 1129743-11521b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 11:01:13 FR0011040500 34.40 EUR 130 XPAR 1129743-13313b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 11:01:13 FR0011040500 34.40 EUR 3 XPAR 1129743-13569b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 11:01:13 FR0011040500 34.40 EUR 17 XPAR 1129743-13825b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 11:03:40 FR0011040500 34.20 EUR 2 XPAR 1129743-14849b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 12:12:07 FR0011040500 34.40 EUR 142 XPAR 1129743-15617b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 12:12:07 FR0011040500 34.40 EUR 8 XPAR 1129743-15873b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 12:37:48 FR0011040500 34.20 EUR 21 XPAR 1129743-17153b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 12:40:57 FR0011040500 34.20 EUR 9 XPAR 1129743-17409b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 13:16:47 FR0011040500 34.20 EUR 118 XPAR 1129743-17665b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 14:49:32 FR0011040500 34.30 EUR 46 XPAR 1129743-21249b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 14:51:47 FR0011040500 34.40 EUR 67 XPAR 1129743-21761b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 14:51:56 FR0011040500 34.40 EUR 3 XPAR 1129743-22273b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 14:51:56 FR0011040500 34.40 EUR 36 XPAR 1129743-22529b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:06:31 FR0011040500 34.40 EUR 21 XPAR 1129743-23041b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:17:13 FR0011040500 34.40 EUR 90 XPAR 1129743-23297b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:33:51 FR0011040500 34.50 EUR 14 XPAR 1129743-23809b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:33:51 FR0011040500 34.50 EUR 25 XPAR 1129743-24065b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:34:19 FR0011040500 34.50 EUR 15 XPAR 1129743-24321b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 15:47:35 FR0011040500 34.40 EUR 150 XPAR 1129743-25089b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 16:01:08 FR0011040500 34.30 EUR 21 XPAR 1129743-26113b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 16:08:55 FR0011040500 34.30 EUR 83 XPAR 1129743-26369b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 16:08:55 FR0011040500 34.30 EUR 87 XPAR 1129743-26625b98 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/04/2026 16:19:48 FR0011040500 34.40 EUR 67 XPAR 1129743-27649b98 Coverage
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