Pharmaceutical And Biotechnology Royalty Rates Agreements Report And Directory 2026: Insights Into 1,567 Licensing Transactions By Company A-Z, Therapeutic Area, Technology, Headline Value
Dublin, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Royalty Rates in Pharmaceutical and Biotechnology Deals 2015-2026" report has been added to ResearchAndMarkets's offering.
Royalty Rates in Pharmaceutical and Biotechnology Deals serves as a definitive guide, offering unparalleled insights into 1,567 licensing transactions in the pharmaceutical, biotechnology, and diagnostics sectors. It provides detailed information on royalty rates, license fees, upfront payments, milestone payments, and the licensed technologies themselves. This report provides an invaluable resource for professionals seeking a deeper understanding of the structure, trends, and financial terms associated with royalty-based agreements.
Key Insights
The report explores the dynamics of royalty-based partnerships, focusing on the financial and structural terms critical to commercialization. By reviewing actual agreements, it highlights how payments are structured, triggered, and negotiated - insights often unavailable in press releases or databases.
For smaller companies and dealmakers, this report sheds light on the intricacies of payment clauses and provides crucial guidance on navigating negotiations with potential partners.
What's Inside:
- Comprehensive review of royalty rate trends in pharmaceutical and biotechnology deals since 2015. An orientation on royalty clause structures and their integration into broader financial terms. Exploration of companies disclosing royalty rates and those securing the highest royalty terms. Insight into contract documents that detail payment structures, rights granted, and other key terms. A directory of royalty-disclosing deals organized by company, therapeutic area, stage of development, and technology type. Hyperlinked deal titles for quick access to contract details and, where available, the full agreement.
Why This Report Matters
- Clause Breakdown: Analyze royalty clauses with real-life examples. Deal Insights: Discover and benchmark collaboration and licensing agreements. Access to Contracts: Evaluate real agreements for detailed insights. Efficiency: Save valuable research time with consolidated, actionable data.
Report Scope
- This report provides an in-depth understanding of royalty rate trends and deal structures across leading life science companies globally. It includes: Analysis of royalty rate trends in biopharma since 2015. Case studies of licensing deals with disclosed royalty rates. Comprehensive listings of royalty-disclosing deals by company, therapeutic area, and technology type. Access to licensing contracts with detailed financial and legal terms.
Available Listings and Features
- Deals are organized by: Company A-Z Therapeutic area Technology type Headline value
Key Questions Addressed
- What are the agreed royalty rates and terms? How are rights, exclusivity, and payment structures negotiated? What are the terms for development, commercialization, and supply? How are audits, confidentiality, and disputes managed? What jurisdiction governs the agreement?
Who Should Use This Report?
This report is tailored for C-level executives, business development professionals, licensing managers, legal advisors, and anyone involved in pharmaceutical and biotechnology deal-making. It provides the tools needed to evaluate and negotiate royalty terms effectively while benchmarking against industry standards.
Conclusion
Royalty Rates in Pharmaceutical and Biotechnology Deals is a must-have resource for navigating the complexities of licensing agreements. By offering detailed insights, real-world case studies, and access to actual contracts, this report equips professionals with everything they need to succeed in the competitive biopharma industry.
Key Topics Covered:
Executive Summary
Chapter 1 - Introduction
1.1. What are royalties?
1.2. History of royalty rates
1.3. Royalties in pharmaceuticals and biotechnology
1.4. Royalties versus revenue share
1.5. Overview of the report
Chapter 2 - An overview of pharmaceutical and biotechnology royalty rates
2.1. Trends in royalty rates 2015 - 2026
2.2. How do revenue shares figure?
2.3. A review of recent literature
2.4. Royalty rates in the future
Chapter 3 - The royalty clause in pharmaceutical and biotechnology deals
3.1. Partnering agreement structure
3.2. Structure of a typical royalty clause
3.3. Example royalty clauses
3.3.1. Case study 1
3.3.2. Case study 2
3.3.3. Case study 3
3.3.4. Case study 4
Chapter 4 - Companies actively disclosing royalty rates
4.1. Most active companies in disclosing royalty rates
Chapter 5 - Royalty rate contract directory
Explore royalty rates within the deal contract document to gain greater insight
Deal Directory
Deal Directory - Royalty rates in deals - by company A-Z
Deal Directory - Royalty rates in deals - by therapy area
Deal Directory - Royalty rates in deals - by stage of development at signing
Deal Directory - Royalty rates in deals - by technology type
Royalty rate references
Example royalty rate deal contract document
List of Figures
Figure 1: Trends in pharma and biotech royalty rates, 2015 - 2026
Figure 2: Components of the partnering deal structure
Figure 3: Components of the partnering royalty clause
Figure 4: Most active companies disclosing royalty rate 2015 - 2026
Figure 5: Licensing agreement for rhAAT - rEVO Biologics, LFB Biotechnologies
Companies Featured
- 2seventy bio 3a-diagnostics 3B Pharmaceuticals 3D Medicines 3SBio 4D Molecular Therapeutics 4SC 9 Meters Biopharma 23andMe Aadi Bioscience Abbisko Therapeutics Abbvie AbCellera Biologics Abeona Therapeutics Abex Pharmaceutica ABL Bio Ablynx ABVC BioPharma ABX ACADIA Pharmaceuticals Acceleron Pharma Accent Therapeutics Accord Healthcare Accro Bioscience Acelrx Pharmaceuticals Acer Therapeutics Acerus AC Immune Aclaris Therapeutics Acorda Therapeutics Acrotech Biopharma Actinium Pharmaceuticals Acuitas Therapeutics Acumen Pharmaceuticals Acura Pharmaceuticals Adamis Pharmaceuticals Adaptimmune AdaptVac Adcendo ADC Therapeutics ADEL Adial Pharmaceuticals Adimab Aditx Therapeutics Adlai Nortye Adocia Adovate Aduro BioTech Advaccine Biotechnology Advanced Dosage Forms Advanz Pharma Advaxis Aegerion Pharmaceutical Aeglea BioTherapeutics Aelis Pharma Aerami Therapeutics Aerie Pharmaceuticals Aeromics Aerpio Pharmaceuticals AEterna Zentaris Aevi Genomic Medicine Aexon Labs Affibody Affimed Therapeutics AFFiRiS AFT Pharmaceuticals Agenus Bio Agios Pharmaceuticals AgNovos Healthcare Aguettant AiBtl BioPharma Aimmune Therapeutics AirNexis Therapeutics Aitia AIT Therapeutics Akamis Bio Akcea Therapeutics Akebia Therapeutics Akeso Biopharma Alaunos Therapeutics Albireo Alder Biopharmaceuticals Alector Alexion Pharmaceuticals Alfasigma ALK-Abello Alkem Laboratories Allecra Therapeutics Allergan Allist Pharma Allogene Therapeutics Almirall Alnylam Pharmaceuticals Alora Pharmaceuticals Alpha Biopharma Alphamab Biopharmaceuticals Alphamab Oncology Alpine Immune Sciences Altamira Pharma Alteogen Alternavida Altesa Biosciences Altum Pharmaceuticals Alumis Aluztra Bio Alvogen Amag Pharmaceuticals Amarantus BioSciences Amarin Ambrx Amgen Amherst Pharmaceuticals Amicus Therapeutics AMMTeK Amneal Pharmaceuticals Amphista Therapeutics Amplyx Pharmaceuticals Amryt Pharma Amylyx Pharmaceuticals AnaptysBio AnGes MG Angion Biomedica AnHeart Therapeutics Anima Biotech Anivive Lifesciences AnnJi Pharmaceutical Antares Pharma Antengene Anteris Bio Antibe Therapeutics Antigen Express Antion Biosciences Apellis Pharmaceuticals Apic Bio ApolloBio Apollo Therapeutics Applied Therapeutics AprilBio Aptamer Therapeutics Aptose Biosciences Aquestive Therapeutics Aravive Biologics Arbor Biotechnologies Arbormentis Arbutus ARCA Biopharma Arcellx Arch Pharmalabs Arctic Vision Arcturus Therapeutics Arcus Biosciences Arcutis Biotherapeutics Ardelyx Arena Pharmaceuticals argenx Ariad Pharmaceuticals Aridis Pharmaceuticals Arlington Scientific ArQule Arrakis Therapeutics Array Biopharma Arrowhead Pharmaceuticals ARScience Biotherapeutics ARS Pharmaceuticals Artios Pharma Artiva Biotherapeutics Arvinas Asahi Kasei Ascendis Pharma Asceneuron Ascentage Pharma Ascletis Ashvattha Therapeutics ASKA Pharmaceuticals Aslan Pharma Aspire Health Science Aspire Pharma Assembly Biosciences Assistance Publique-Hopitaux de Paris Astellas Pharma AstraZeneca Astria Therapeutics Atara Biotherapeutics Athenex Athersys Atlantic Healthcare Atossa Therapeutics Atreca Audentes Therapeutics Augmenta AUM Biosciences Auransa Aurealis Therapeutics Aurigene Discovery Technologies Aurinia Pharmaceuticals Authentic Brands Group Autolus Avacta Avadel Pharmaceuticals Avalo Therapeutics Avata Biosciences Avecho Biotechnology Avenue Therapeutics AVEO Oncology Avero Diagnostics Avid Bioservices Avidity Biosciences Avivagen Axovant Gene Therapies Axsome Therapeutics Aytu BioPharma Azaya Therapeutics Baker Brothers Investments BAKX Therapeutics Baliopharm Basilea Pharmaceutica Bausch Health Companies Bavarian Nordic Baxalta Bayer Beam Therapeutics BeiGene Beijing Defengrei Biotechnology Beijing InnoCare Pharma Beijing Mabworks Biotech Beijing Podconley Pharmaceutical Technology and Development Bellerophon Therapeutics Bellicum Pharmaceuticals Benitec Biopharma Benuvia Therapeutics BeOne Medicines Besins Healthcare Beta Bionics Betta Pharmaceuticals BetterLife Pharma Bharat Biotech BICO Bicycle Therapeutics Bio-Rad Laboratories Bio-Thera Solutions BioArctic AB biOasis Technologies BioAtla Biocodex Biocon BioCorRx BioCryst Pharmaceuticals Biocytogen BioDelivery Sciences Biodexa Pharmaceuticals Bioeq IP Biogen BioGenetics Biohaven Pharmaceuticals BioHEP Technologies BioInvent BiolineRX Biolojic Design BioMarin Pharmaceutical Biomerica Biond Biologics BioNexus Gene Lab BioNova Pharmaceuticals BioNovion BioNTech BioNxt Solutions Biopas Laboratories BiopharmX BioPhausia Biophytis Bioprocess Capital Ventures Bioprojet Biora Therapeutics BioSense Global Biosion Biosplice Biossil Biostem US BioTheryX Bioverativ Bixink Therapeutics Blackstone Blanver Bluebird Bio Blueprint Medicines BlueRock Therapeutics BMV Medica BNC Korea Boehringer Ingelheim Bone Therapeutics Boryung Pharmaceutical Botanix Pharmaceuticals Braeburn Pharmaceuticals Breathtec BioMedical BriaCell Therapeutics BriaPro Therapeutics Brickell Biotech BridgeBio Pharma Bridge Biotherapeutics BridGene Biosciences Brigham and Women's Hospital Brii Biosciences Bristol-Myers Squibb C4 Therapeutics Cabaletta Bio Calidi Biotherapeutics California Institute for Biomedical Research Calithera Biosciences Calliditas Therapeutics CAMP4 Therapeutics Camurus Can-Fite BioPharma CanAm Bioresearch CANbridge Pharmaceuticals Cancer Prevention Pharmaceuticals Candel Therapeutics Cannassure Therapeutics CanniMed Therapeutics Cann Pharmaceutical Australia Canntab Therapeutics Cannus Partners CanProbe Cantabria Pharma Cantargia Cantex Pharmaceuticals Capricor Therapeutics Capsida Biotherapeutics Cara Therapeutics Cardiff University Caribou Biosciences Carna BioSciences Carpegen CASI Pharmaceuticals Cassiopea Castle Biosciences Castle Creek Biosciences Catalyst Pharmaceuticals Catholic University Leuven CB2 Therapeutics CBC Group Cedars-Sinai Medical Center Celdara Medical Celgene CellAct Cell Cure Neurosciences Cellectis Cellenkos Cellerant Therapeutics Cellular Biomedicine Cellvera Celyad Cend Therapeutics Centessa Pharmaceuticals Centrexion Cereal Ingredients Cerus CGA 369 cGreen Checkpoint Therapeutics Chelexa Biosciences Chengdu Kanghua Biological Products Chi-Med Chiesi Farmaceutici Chimerix China Oncology Focus Chinese University of Hong Kong Chinook Therapeutics Chong Kun Dang Chongqing Jingdong Pharmaceutical Chugai Pharmaceutical Cidara Therapeutics Cilag AG Cipher Pharmaceuticals Cipla Circassia Citius Pharmaceuticals City of Hope City Therapeutics Clearmind Medicine Clearside Biomedical Cleave Therapeutics Clementia Pharmaceuticals Cleveland BioLabs Click Therapeutics Climb Bio Clinigen Clovis Oncology CMG Pharmaceutical CMS Medical CNS Pharmaceuticals Coave Therapeutics Cocrystal Pharma Codex DNA Codexis Codiak BioSciences Coeptis Pharmaceuticals Coherus Biosciences Collegium Pharmaceuticals Columbia Care Columbia University Common Sense Compugen Conatus Pharmaceuticals ConforMIS Consilient Health Context Therapeutics Contineum Therapeutics Copernicus Therapeutics Corbus Pharmaceuticals CorMatrix Cardiovascular Cortice Biosciences CORXEL Pharmaceuticals Cosmofix Cosmo Pharmaceuticals COUR Pharmaceutical Coya Therapeutics Crescita Therapeutics Crestovo CRISPR Therapeutics Crossject Crosswalk Therapeutics CRT Pioneer Fund CrystalGenomics CSL CSL Behring CSPC Pharmaceutical Group CS Pharmaceuticals CStone Pharmaceuticals CTI BioPharma CTT Pharmaceutical Cue Biopharma Cullinan Oncology Cullinan Therapeutics Cumberland Pharmaceuticals Cumulus Oncology Curadev Pharma Curasight Cures Within Reach Curetis CureVac Curis Curium Curon Biopharmaceutical Currax Pharmaceuticals Cybin Cyclerion Therapeutics CymaBay Therapeutics Cyprium Therapeutics Cytodyn Cytokinetics CytoLynx Therapeutics CytomX Therapeutics Cytori Therapeutics Cytovant Sciences CYTOVIA Therapeutics CytRx D&D Pharmatech D. E. Shaw Research Daewoong Pharmaceutical Daiichi Sankyo Dare Bioscience DAS Therapeutics Day One Biopharmaceuticals DCx Biotherapeutics Debiopharm Decibel Therapeutics Deciphera Pharmaceuticals Deimos Biosciences DelSiTech Denali Therapeutics Department of Health and Human Services DepoMed Dermavant Sciences Dermelix Biotherapeutics Dermira DeuteRx DiaMedica Dianomi Therapeutics Dianthus Therapeutics Dicerna Pharmaceuticals Dimerix Biosciences Diurnal Dong-A ST Dr. Falk Pharma Dr. Reddy's Laboratories Dragonfly Therapeutics Dren Bio DRI Capital DRI Healthcare DualityBio Duke University Durect Dyadic International Dynavax Technologies Eagle Pharmaceuticals EA Pharma Earendil Labs Easton Pharmaceuticals Eberhard Karls University Tubingen Eczacibasi Pharmaceuticals Egalet Eidos Therapeutics Eiger BioPharmaceuticals EirGen Pharma Eirion Therapeutics Eisai Elanco Elektrofi Elencee Elevar Therapeutics Eli Lilly Elpiscience Emerald Organic Growth Emergent BioSolutions Emmaus Life Sciences Emory University Emtora Biosciences Enable Injections Enalare Therapeutics EndoCeutics Endocyte Endo International EndoLogic Endo Ventures EnGeneIC Enochian Biosciences Ensho Therapeutics Ensoma Entera Bio Enteris Biopharma Entrada Therapeutics Enumeral Biomedical Enveric Biosciences Enzymotec EPI Health Epitopea Epizyme EQRx Equillium Erasca Ergomed Esperion Therapeutics Eterna Therapeutics Ethypharm Eton Pharmaceuticals Euratom Eurofarma Evecxia Evelo Biosciences Everest Medicines Everest Pharma Eversana Evoke Pharma Evotec Evox Therapeutics Ewopharma Exacis Biotherapeutics Exact Sciences Exavir Therapeutics Exelixis Exeltis Exicure ExpreS2ion Biotechnologies Exscientia EyeCRO Eyenovia Eyevance F-Star Therapeutics F1 Oncology Famy Life Sciences Fate Therapeutics Fennec Pharmaceuticals Ferozsons Laboratories Ferrer Ferring Pharmaceuticals Fibrocell Science Fidelion Diagnostics Filament Health First Wave Bio Five Prime Therapeutics Flexion Therapeutics Foghorn Therapeutics Forcefield Therapeutics Foresee Pharmaceuticals FORMA Therapeutics Formation Bio Formycon ForSeeCon Eye Corporation Fortify Therapeutics Forty Seven FORUS Therapeutics Fosun Pharmaceutical Fox Chase Chemical Diversity Center Freeline Therapeutics Freenome Frequency Therapeutics Fresenius Kabi Pharmaceuticals Fresh Tracks Therapeutics Frontier Biotech FSD Pharma FUJIFILM Cellular Dynamics Fulcrum Therapeutics Fusion Pharmaceuticals FutureGen Biopharm G1 Therapeutics Gaelan Medical Galapagos Galderma Galenica Galera Therapeutics Galmed Pharmaceuticals Gamida Cell GC Pharma GE Healthcare GEMMA Biotherapeutics GenEdit Genelux Genentech GeneQuantum Healthcare GeneQuine Biotherapeutics Generate Biomedicines Generex Biotechnology Generian Pharmaceuticals Genevant Sciences Genexine Genfit GenFleet Therapeutics Genhouse Bio GenKOre Genmab Genor Biopharma Genovis Genrix Bio Gensci GenScript ProBio Genzyme German Cancer Research Center Germfree Gicell Gilead Sciences Gilgamesh Pharmaceuticals Glaukos Glenmark Pharmaceuticals Glenmark Pharmaceuticals S.A. Global Blood Therapeutics Goldfinch Bio Gossamer Bio GO Therapeutics GPCR Therapeutics Gracell Biotechnologies Grail Gravitas Therapeutics Graviton Bioscience Gravocore Grifols Gritstone Bio GSK GT Biopharma Guangzhou Xiangxue Pharmaceutical Gurnet Point Capital Hai Kang Life Haisco Pharmaceutical Halo Labs Halozyme Therapeutics HanAll Pharmaceuticals Handa Therapeutics Handok Pharmaceuticals Hangzhou Chance Pharmaceuticals Hangzhou Highlightll Pharmaceutical Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical HanX Biopharmaceuticals Harbour Biomed Harmony Biosciences Harvard University HCW Biologics Healios K.K. Health Canada Healthcare Royalty Partners Health Hope Pharma Hebrew University of Jerusalem Hefei Life Science Hefei Tianhui Incubation of Technologies Heidelberg Pharma HekaBio Helmholtz Zentrum Munchen Helsinn Therapeutics Hemogenyx Hemostemix HemPup Henlius Biotech Hepalys Pharma Hetero Labs HIBio HilleVax HLS Therapeutics Hoffmann La Roche Hollister Biosciences Hookipa Pharma Horizon Therapeutics Hoth Therapeutics Huadong Medicine Humanigen Huons Hutchmed Hyloris Pharmaceuticals I-mab IASO Biotherapeutics Icahn School of Medicine at Mount Sinai Ice + Jam iCeutica Ichnos Glenmark Innovation Ichnos Sciences IconOVir Bio Iconovo Icosavax IDEAYA Biosciences Idera Pharmaceuticals Idorsia IGM Biosciences ImaginAb Imbrium Therapeutics iMetabolic Biopharma Immatics Biotechnologies Immedica Immugenyx ImmuneCyte Life Sciences ImmuneOncia Therapeutics ImmuneOnco Biopharmaceuticals Immune System Regulation ImmuNext ImmunGene Immunic ImmunityBio ImmunoGen Immunome Immunomedics Immunomic Therapeutics ImmunoScape Immunovia Immutep ImmVira Imprimis Pharmaceuticals Imugene In4Derm Incannex Healthcare Incuron Incyte InDex Pharmaceuticals Indivior Inexia InfectoPharm Infinity Pharmaceuticals InflaRx Inhibrx Initiator Pharma Inmagene Biopharmaceuticals InMed Pharmaceuticals Innate Pharma Innocoll Innovate Biopharmaceuticals Innovation Pharmaceuticals Innovative Cellular Therapeutics Innovent Biologics Innovet Innoviva Innoviva Specialty Therapeutics INO Therapeutics Inovio Inovio Pharmaceuticals Insilico Medicine Insitro Insmed Inc Inspirna Instil Bio Intact Therapeutics Intarcia Therapeutics Intas Pharmaceuticals IntelGenx Intellia Therapeutics Intract Pharma Intrexon iNtRON Biotechnology Invekra InveniAI Invenra Inventiva Iolyx Therapeutics Ion Channel Innovations Ionis Pharmaceuticals Iovance Biotherapeutics IOVaxis Therapeutics Ipsen IRLAB Iroko Pharmaceuticals Ironwood Pharmaceuticals Isofol Medical Isomorphic Labs Itrom Pharmaceutical Group Ivantis Iveric Bio iX Biopharma Jacobio Pharmaceuticals Jacobus Pharmaceutical Jadeite Medicines Janssen Biotech Janssen Pharmaceuticals Janssen Pharmaceutica NV Japan Tobacco Jazz Pharmaceuticals JCR Pharmaceuticals Jiangsu Alphamab Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Jiangsu Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Jiangsu NHWA Pharmaceutical Jinzhou Ahon Pharma Ji Xing Pharmaceuticals Johannes Gutenberg University John Morley Foods Joincare Pharmaceutical Jolt Health Jounce Therapeutics Journey Medical Joyo Pharmatech JT Pharmaceuticals Jubilant Life Sciences Jumpcan Pharmaceutical Juno Therapeutics Junshi Biosciences Jupiter Bioventures Jupiter Wellness Juventas Therapeutics Juyou Biotechnology JW Pharmaceutical Kadmon Pharmaceuticals Kainos Medicines Kaken Pharmaceutical Kalbe Genexine Biologics KalVista Pharmaceuticals Karuna Therapeutics Karveer Meditech Karyopharm Therapeutics Kashiv BioSciences Kastle Therapeutics Kazia Therapeutics Kelonia Therapeutics KemPharm Keros Therapeutics KeyBioScience Keymed Biosciences Kezar Life Sciences Kiadis Pharma Kindred Bio Kineta Kiniksa Pharmaceuticals Kintor Kiq Kiromic Biopharma Kissei Pharmaceutical Kite Pharma Kitov Pharma Klaria Klinge Biopharma Knighton Foods Knight Therapeutics Kodiak Sciences Kolon Life Science Korea Pharma Kowa Kowa Pharmaceuticals America KPM Tech Kuhnil Pharmaceuticals Kukbo Kura Oncology KVK-Tech Kwangdong Pharmaceutical Kwang Dong Pharmaceutical Kymera Therapeutics Kyn Therapeutics Kyowa Hakko Kirin Kyverna Therapeutics L1 Systems Laboratoires Thea Laboratories Acbel LadRx La Jolla Pharmaceutical Landos Biopharma LaNova Medicines Lantheus Holding Lantheus Medical Imaging Launch Therapeutics Lava Therapeutics Lee's Pharmaceutical Lee Moffitt Cancer Center Legend Biotech LegoChem Biosciences Leiden University Leman SKL SA LENZ Therapeutics LEO Pharma Lepu Biopharma Les Laboratoires Servier Level Brands Lexicon Pharmaceuticals LG Life Sciences LianBio Lifestyle Delivery Systems Ligand Pharmaceuticals Lighthouse Pharmaceuticals LimmaTech Biologics Lindy Biosciences Lineage Cell Therapeutics Link Health LIPAC Oncology Lipidor Lipocine Lixte Biotechnology Lobesity Pharma LogicBio Therapeutics Lorna Linda University Lotus Pharmaceuticals Loxo Oncology Lubrizol Lucideon Lundbeck Lung Therapeutics Lycia Therapeutics Lyell Immunopharma Lynk Pharmaceuticals Lyra Therapeutics Lytix Biopharma MaaT Pharma MabCare Therapeutics Mabwell Bioscience Macrogenics Madrigal Pharmaceuticals Magenta Therapeutics MagnaPharm Group MainPointe Mainz University Medical Centre Mallinckrodt Pharmaceuticals Mammoth Biosciences Marathon Pharmaceuticals Marina Biotech Marinus Pharmaceuticals Maruho Massachusetts General Hospital Massachusetts Institute of Technology Matrix Biomed Mawson Infrastructure Mayne Pharma Mayo Clinic MC2 Therapeutics McQuade Center for Strategic Research and Development MD Anderson Cancer Center Medac Medexus Pharmaceuticals Mediar Therapeutics Medice Arzneimittel Putter Medicines Patent Pool Foundation Medicox Medicure MediGene Medigus MedImmune MedinCell Medison Pharma Medivir MediWound Medix MedRhythms Medshine Discovery Meiji Seika MEI Pharma MeiraGTx Melinta Therapeutics Melior Pharmaceuticals Memorial Sloan Kettering Cancer Center Memo Therapeutics Menarini Mercer University Merck and Co Merck KGaA Merck Sharpe & Dohme Mereo BioPharma Mersana Therapeutics Merus Mesoblast Metacrine Metavant Methodist Hospital Houston Microbio Shanghai MiMedx Mimi's Rock MiNA Therapeutics MindBio Therapeutics Mindset Pharma Minghui Pharmaceutical MiNK Therapeutics Miralogx Mira Pharmaceuticals Mirati Therapeutics Miravo Healthcare Mirna Therapeutics Miromatrix Medical Mirum Pharmaceuticals Mithra Pharmaceuticals Mitobridge Mitsubishi Tanabe Pharma Moderna ModeX Therapeutics Modis Therapeutics Molecular Partners Moleculin Biotech Molipharma Mologen Molteni Farmaceutici Momenta Pharmaceuticals Monash University Monopar Therapeutics Monte Rosa Therapeutics Morgan Stanley Morningside Ventures Morphic Therapeutic MorphoSys Mount Sinai Health System MultiCell Immunotherapeutics Multitude Therapeutics Mundipharma MycoMedica Life Sciences Mylan Laboratories Mylan Pharmaceuticals MyoKardia Myovant Sciences Nabriva Therapeutics Nanjing Leads Biolabs Nanobiotix NanoCarrier NanoVibronix NanoViricides NantCell NantKwest Nantong Jinghua Pharmaceutical NantWorks Nanyang Technological University National Cancer Institute National Green Biomed National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Resilience National University Hospital National University of Singapore Navidea Biopharmaceuticals Nektar Therapeutics Neoleukin Therapeutics Neomorph Neovacs Nestle Health Science Neuraxpharm Neuren Pharmaceuticals Neurimmune Therapeutics Neurizon Therapeutics Neuro Bio NeuroBo Pharmaceuticals Neurocrine Biosciences NeuroRx NeuroSense Therapeutics NeuroTrauma NeuroVive Pharmaceutical Nevakar NewAmsterdam Pharma NewG Lab NewLeaf Brands Newron Pharmaceuticals Newsoara Biopharma NextCure Nextleaf Solutions NGM Biopharmaceuticals Nicox Nicoya Nimble Therapeutics Nimbus Therapeutics Nippon Shinyaku NitricGen Nkarta Therapeutics NLC Pharma NLS Pharmaceutics Noile-Immune Biotech Nona Biosciences Norgine North Star Holdings NorthStar Medical Radioisotopes Northwest Biotherapeutics Northwestern University Notable Labs Notch Therapeutics Novan Novan Therapeutics Novartis Novavax NoveCite Novellus Therapeutics NovoCodex Novocure Novo Nordisk NRx Pharmaceuticals NT Pharma Nuance Pharma Nucorion Numab Nunzi Pharmaceutical Nurix Therapeutics Nuvation Bio Nuvo Research Nxera Pharma NXTGEN Nykode Therapeutics Oberland Capital ObsEva Oceanus Bio Ocugen Ocular Therapeutics Oculus Innovative Sciences Ocumension Therapeutics Ocuphire Pharma Ohio State Innovation Foundation OKYO Pharma Olema Oncology Omega Therapeutics Omeros OMERS OmniAb Ona Therapeutics OncoArendi Therapeutics OncoCyte Oncologie Oncolytics Biotech Onconova Therapeutics OncoSec Medical OncoX BioPharma Onegevity Oneness Biotech One Way Liver Genomics (OWL) ONK Therapeutics Ono Pharmaceutical Onxeo OPKO Health Opsis Therapeutics Opthea OptiBiotix Optieum Biotechnologies OptiNose Opus Genetics Oramed Pharmaceuticals Orchard Therapeutics Orexia Therapeutics Orexigen Therapeutics Orexo Organon Organovo Orgenesis ORIC Pharmaceuticals Orion OSE Immunotherapeutics OSI Pharmaceuticals OTR Therapeutics Otsuka Outpost Medicine Ovid Therapeutics Oxford BioMedica Oxis Biotech Oyster Point Pharma Paion Paladin Labs Palatin Technologies Palvella Therapeutics Pandion Therapeutics PANTHERx Specialty Pharmacy Paragon Biosciences Paratek Pharmaceuticals Par Pharmaceutical Partner Therapeutics Passage Bio Patagonia Pharmaceuticals PDS Biotechnology Pediatrix Therapeutics PellePharm Pepper Bio PeptiDream Perception Neuroscience Pernix Therapeutics Pfenex Pfizer PharmaCyte Biotech PharmaEssentia PharmaMar Pharmanovia Pharmastrip PharmaTher Pharming Group PhaseBio Pharmaceuticals Pheon Therapeutics Philochem Philogen Phosphagenics Piedmont Pharmaceuticals Pieris Pharmaceuticals Pierre Fabre Pint Pharma Plexium Plexxikon Pliant Therapeutics POINT Biopharma Polyphor PolyPid Polyrizon Portola Pharmaceuticals Poseida Therapeutics Poxel Praxis Precision Medicines Precigen Precision BioSciences Prelude Therapeutics Presage Biosciences Pressure BioSciences Prevail Therapeutics Prilenia Therapeutics PRIMA BioMed Primevera Therapeutics Principia Biopharma PRISM BioLab Processa Pharmaceuticals Profound Medical ProGen Co Progenics Pharmaceuticals Prokaryotics Proliant Health and Biologicals Promedico Prometheus Biosciences ProNAi Therapeutics ProQR Therapeutics Protagonist Therapeutics Protalix BioTherapeutics ProteoMediX Proteostasis Therapeutics Proteovant Therapeutics ProtoKinetix Provectus Biopharmaceuticals Provention Bio Providence Therapeutics Psyence Therapeutics PTC Therapeutics PT Etana Biotechnologies Pulmatrix Puma Biotechnology Purdue Pharma PureTech Health Purnovate Pyramid Biosciences Pyxis Oncology QED Therapeutics Qilu Pharmaceutical Qualigen Queensland University of Technology Quellis Biosciences Quince Therapeutics Quoin Pharmaceuticals Race Oncology Radius Health Rafael Pharmaceuticals Rain Oncology Rani Therapeutics Ra Pharmaceuticals Rasayana Therapeutics Rayner Surgical RayzeBio Recludix Pharma Recordati Recursion RedHill Biopharma Redx Pharma Reedy Creek Investments Regeneron Pharmaceuticals Regenity Biosciences Regenxbio Regnum Regor Therapeutics Relay Therapeutics Relief Therapeutics Relife Relmada Therapeutics RemeGen RenalytixAI ReNeuron Renovacor Repair Biotechnologies Repare Therapeutics Replicel Life Sciences Repligen Reprise Biomedical Resarci Therapeutics Res Nova Bio Respira Therapeutics Restoration Biologics resTORbio Resverlogix Revance Therapeutics ReveraGen BioPharma reViral Revitope Oncology Revive Therapeutics Revolution Medicines Rexahn Pharmaceuticals Rezolute Rgene Rhinomed Rhizen Pharmaceuticals Rhythm Pharmaceuticals Ribon Therapeutics Rigel Pharmaceuticals Ripple Therapeutics Roche Rockefeller University Rocket Pharmaceuticals RogCon Biosciences Roivant Sciences Rosetta Genomics Roswell Park Cancer Institute ROTOP Pharmaka Royalty Pharma RQ Biotechnology RTW Investments Rubius Therapeutics Ryvu Therapeutics SACCO Sagard Healthcare Royalty Partners Sage Therapeutics Salk Institute SAMIL Pharmiceuticals Sanara MedTech SanBio Sandoz Sangamo Therapeutics Saniona Sanofi Sanofi-Pasteur Sanpellegrino Cosmetics SanReno Therapeutics Santen Pharmaceutical Santhera Pharmaceuticals Sanuwave Health Sapientia Pharmaceuticals Sarepta Therapeutics Sato Pharmaceutical Satsuma Pharmaceuticals Sayre Therapeutics Scancell Scholar Rock Schrodinger SciBase SciClone Pharmaceuticals Scintomics SciSparc Scopus BioPharma Scorpion Therapeutics Scribe Therapeutics Scripps Research Institute Scynexis Seagen Searchlight Pharma Seattle Genetics Sebela Pharmaceuticals Second Genome Secura Bio Seelos Therapeutics Seer Sekris Biomedical Selecta Biosciences SELLAS Life Sciences Group SemaThera Senior Paradise Senju Pharmaceutical Sensory Cloud Sentynl Therapeutics Seqirus Seres Therapeutics Serina Therapeutics Sermonix Pharmaceutical Serum Institute of India Sesen Bio SevenScore Pharmaceuticals Shandong Luoxin Pharma Shanghai Haohai Biological Technology Shanghai Pharmaceuticals Holdings Shattuck Labs Shenzhen BioScien Pharmaceuticals Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Shield Therapeutics Shin Nippon Biomedical Laboratories Shionogi Sierra Oncology Sigilon Therapeutics Silence Therapeutics Silo Pharma Simcere Pharmaceuticals Simcere Zaiming Singlomics Biopharmaceuticals Sino Biopharmaceutical SinoMab Bioscience Sinopharm Sinovant Sciences Sio Gene Therapies Sirion Biotech Sirius Therapeutics Sirtex Medical Sitryx SK Biopharmaceuticals Skye Bioscience SkyePharma SmartCella Smith & Nephew Sol-Gel Solarvest BioEnergy Solasia Pharma Solid Biosciences Sona Nanotech Sonnet BioTherapeutics Sonoma BioTherapeutics Sorrento Therapeutics Sosei Sosei Heptares SOTIO Spark Therapeutics Specialised Therapeutics Spectrum Pharmaceuticals Spero Therapeutics Spring Bank Pharmaceuticals SpringWorks Therapeutics Sprint Biosciences Spruce Biosciences STADA Arzneimittel Staidson (Beijing) BioPharmaceuticals Stanford University Starton Therapeutics Stealth BioTherapeutics Stemline Therapeutics StemSynergy Stoke Therapeutics Strongbridge Biopharma Structure Therapeutics Sucampo AG SUDA Pharmaceuticals Sumitomo Dainippon Pharma Sumitomo Pharmaceuticals Summit Therapeutics Sunovion Pharmaceuticals Sun Pharmaceutical Sunshine Lake Pharma Surface Oncology Surrozen Sutro Biopharma Suzhou Connect Biopharmaceuticals Suzhou Sinovent Pharmaceuticals Swedish Orphan Biovitrum Sydys Corporation SymBio Pharmaceuticals Synaffix Syndax Pharmaceuticals Synergy Strips Synthon Syros Pharmaceuticals Systec T-Cell Protect Hellas Tactical Relief Taiba TaiGen Biotechnology Taiho Takeda Pharmaceutical Takeda Pharmaceuticals U.S.A Talaris Therapeutics Talem Therapeutics Tango Therapeutics Target Group Targovax Tarsus Pharmaceuticals Tarveda Therapeutics Tasly Pharmaceuticals Tauriga Sciences Tavros Therapeutics Taysha Gene Therapies TearLab Technion Research and Development Foundation Teijin Tela Bio Telcon RF Pharmaceuticals Telix Pharmaceuticals Telomir Pharmaceuticals Temple University Tenacia Biotechnology TeneoBio Terns Pharmaceuticals TerSera Therapeutics Terumo Tesaro Tessera Therapeutics Tetra Bio-Pharma TetraLogic Pharmaceuticals Tetraphase Pharmaceuticals Teva Pharmaceutical Industries TFF Pharmaceuticals TG Therapeutics Tharimmune The Medicines Company Therakine Theramex Theranexus TherapeuticsMD Therapeutic Solutions International Therapharm Therapyx Theratechnologies Theravance Theravance Biopharma The Regents of the University of California Theriva Biologics Theseus Pharmaceuticals Thorne Research TiGenix Tilray Titan Pharmaceuticals TiumBio Tizona Therapeutics TLC BioSciences Todos Medical Tonghua Dongbao Pharma TONIX Pharmaceuticals Torch Biosciences Torii Pharmaceutical TRACON Pharmaceuticals Transcenta Transgene Transition Bio Translate Bio Travere Therapeutics TreeFrog Therapeutics Trek Therapeutics Trevena TriSalus Life Sciences TScan Therapeutics Tubulis Tufts Medical Center Tufts University Turing Pharmaceuticals Turning Point Therapeutics Turnstone Biologics Twist Bioscience Tyme Technologies Ubix Therapeutics Ultragenyx Pharmaceuticals Undisclosed Company Union Springs Pharmaceuticals UNION Therapeutics UniQure United Therapeutics Universal Cells University College Dublin University of Alberta University of Arizona University of Basel University of California San Francisco University of Chicago University of Connecticut University of Geneva University of Heidelberg University of Louisville University of Massachusetts Medical School University of Miami University of Missouri University of North Carolina University of Pennsylvania University of Southampton University of Texas University of Tubingen University of Washington Unnatural Products Uppsalagruppen Medical UroGen Pharma Urovant Sciences Vaccibody Vaccinex Vactech Valeant Pharmaceuticals Valneva Vanda Pharmaceuticals Vasomune Therapeutics Vaxart VaxEquity VAYA Pharma VBI Vaccines VBL Therapeutics Vectura Verastem Vera Therapeutics Veraxa Biotech Vericel VerImmune Verity Pharmaceuticals Verrica Pharmaceuticals Vertex Pharmaceuticals Verve Therapeutics Viatris VIB Vida Concepts Vifor-Fresenius Medical Care Renal Pharma Vifor Pharma ViiV Healthcare Vincera Pharma Vir Biotechnology Viridian Therapeutics Vivelix Pharmaceuticals Vividion Therapeutics Vivus Voronoi Voyager Therapeutics vTv Therapeutics Vyera Pharmaceuticals Vyluma VYNE Therapeutics Warp Drive Bio WAVE Life Sciences Wellcome Trust Werewolf Therapeutics Whitehead Institute Wigen Biomedicine Wilex Windtree Therapeutics Winhealth Pharma Group World Class Extractions WPD Pharmaceuticals WUGEN WuXi Biologics WY Biotech X4 Pharmaceuticals Xbiome Xbrane Biopharma Xencor Xenetic Biosciences Xenon Pharmaceuticals XERIS Pharmaceuticals Xilio Therapeutics Xlife Sciences Xoma XPhyto Therapeutics Xspray Pharma Xuanzhu Biopharma XWPharma XyloCor Therapeutics Xynomic Pharmaceuticals Xyphos Biosciences Y-Biologics Y-mAbs Therapeutics Yakult Honsha Yale University Yarrow Bioscience Yissum Research Development Yuhan Corporation Yungjin Pharmaceutical ZAI Laboratory Zealand Pharma Zenas BioPharma Zenith Epigenetics Zentalis Pharmaceuticals Zenyaku Kogyo Ziopharm Oncology Zogenix Zydus Cadila Zydus Lifesciences Zylo Therapeutics Zymeworks
For more information about this report visit
About is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.
Attachment
-
Royalty Rates in Pharmaceutical and Biotechnology Deals 2010-2025- Product Image Royalty Rates in Pharmaceutical and Biotechnology Deals
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
-
Independent Legal Opinion Confirms Salvium Is A Privacy Coin That Is Compliant For EU Mica Regulated Exchanges
CommentsNo comment