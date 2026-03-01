Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Russian Army Launches Over 780 Strikes On Zaporizhzhia Region Over Past Day

2026-03-01 02:09:03
(MENAFN- UkrinForm) Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, said this in a post on Telegram, Ukrinform reports.

According to him, Russian forces carried out 11 airstrikes on Malokaterynivka, Bilenke, Zirnytsia, Novoukrainka, Huliaipilske, Charivne, Hirke, Dolynka, and Tsvitkove.

A total of 519 UAVs of various types (mostly FPV drones) attacked Vilniansk, Novomykolaivka, Novohupalivka, Chervonodniprovka, Hrizne, Mykhailivske, Bilenke, Volodymyrivske, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Myrne, Sviatopetrivka, Krynychne, Varvarivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.

Read also: Russian drones attack Vilniansk near Zaporizhzhia, injuring two

Six MLRS strikes were recorded on Lukianivske, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Huliaipilske, Hirke, and Kosivtseve.

Another 245 artillery strikes targeted Chervonodniprovka, Stepnohirsk, Prymorske, Pavlivka, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Staroukrainka, Krynychne, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.

Authorities received 80 reports of damage to homes, vehicles, and infrastructure facilities.

Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration

UkrinForm

