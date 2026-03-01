Russian Army Launches Over 780 Strikes On Zaporizhzhia Region Over Past Day
According to him, Russian forces carried out 11 airstrikes on Malokaterynivka, Bilenke, Zirnytsia, Novoukrainka, Huliaipilske, Charivne, Hirke, Dolynka, and Tsvitkove.
A total of 519 UAVs of various types (mostly FPV drones) attacked Vilniansk, Novomykolaivka, Novohupalivka, Chervonodniprovka, Hrizne, Mykhailivske, Bilenke, Volodymyrivske, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Myrne, Sviatopetrivka, Krynychne, Varvarivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.Read also: Russian drones attack Vilniansk near Zaporizhzhia, injuring two
Six MLRS strikes were recorded on Lukianivske, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Huliaipilske, Hirke, and Kosivtseve.
Another 245 artillery strikes targeted Chervonodniprovka, Stepnohirsk, Prymorske, Pavlivka, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Staroukrainka, Krynychne, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.
Authorities received 80 reports of damage to homes, vehicles, and infrastructure facilities.
Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration
