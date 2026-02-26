Antenna, Transducer, And Radome Industry Report 2026-2035: A $19.69 Billion Market By 2030 With L3harris, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Thales Leading
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|250
|Forecast Period
|2026 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$14.2 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$19.69 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|8.5%
|Regions Covered
|Global
Global Antenna, Transducer, and Radome Market Trends and Strategies
- Internet of Things (Iot), Smart Infrastructure & Connected Ecosystems Digitalization, Cloud, Big Data & Cybersecurity Autonomous Systems, Robotics & Smart Mobility Industry 4.0 & Intelligent Manufacturing Electric Mobility & Transportation Electrification Increasing Deployment of High-Frequency Communication Antennas Rising Adoption of Lightweight and Weather-Resistant Radomes Growing Integration of Multi-Band and Multi-Function Transducers Expansion of Radar and Sonar System Upgrades Enhanced Focus on Signal Accuracy and Reliability
Companies Featured
- L3Harris Technologies Inc. Cobham Limited Raytheon Technologies Lockheed Martin Corporation General Dynamics Mission Systems Inc. Northrop Grumman Corporation Honeywell International Inc. Astronics Corporation BAE Systems Thales Group The NORDAM group CPI International Inc. Pacific Radomes Inc. Airbus Harbin Topfrp Composite Co. Ltd Saab Group. Kratos Defense & Security Solutions Inc. Qorvo Inc. Esterline Technologies Corporation Terma A/S RADA Electronic Industries Ltd. Comtech Telecommunications Corp. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Diehl Defence. Cobham Advanced Electronic Solutions Ultra Electronics Holdings PLC Mercury Systems Inc. Antenna Products Corporation Rantec Microwave Systems TCI International Inc.
Antenna, Transducer, and Radome Market
