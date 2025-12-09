Aya Gold & Silver Reports High-Grade Silver Results At Zgounder

| Benoit La Salle, FCPA, MBA
President & CEO
...
| Alex Ball
VP, Corporate Development & IR
...
Forward-Looking Statements
This press release contains certain statements that constitute forward-looking information within the meaning of applicable securities laws (“forward-looking statements”), which reflects management's expectations regarding Aya's future growth and business prospects (including the timing and development of new deposits and the success of exploration activities) and other opportunities. Wherever possible, words such as“potential”,“plan”,“additional”,“grow”,“significant”, and similar expressions or statements that certain actions, events or results“may”,“could”,“would”,“might”,“will”, or are“likely” to be taken, occur or be achieved, have been used to identify such forward-looking information. Specific forward-looking statements in this press release include, but are not limited to, statements and information with respect to the continuity of the mineralization and its grade, the potential to meaningfully grow near-mine resources, to follow up aggressively with additional drilling, to execute on planned drilling in the area through the remainder of 2025, the potential to significantly increase high-grade ounces within and near the open pit area, expanding open-pit operations in the near term, enhancing the resource and better understanding the deposit as well as exploration results in the open-pit and underground areas. Although the forward-looking information contained in this press release reflect management's current beliefs based upon information currently available to management and based upon what management believes to be reasonable assumptions, Aya cannot be certain that actual results will be consistent with such forward-looking information. Such forward-looking statements are based upon assumptions, opinions and analysis made by management in light of its experience, current conditions, and its expectations of future developments that management believe to be reasonable and relevant but that may prove to be incorrect. These assumptions include, among other things, the ability to obtain any requisite governmental approvals, obtaining regulatory permits for on-site work, importing goods and machinery and employment permits, the accuracy of Mineral Reserve and Mineral Resource Estimates (including, but not limited to, ore tonnage and ore grade estimates), the price of silver, the price of gold, exchange rates, fuel and energy costs, future economic conditions, anticipated future estimates of free cash flow, and courses of action. Aya cautions you not to place undue reliance upon any such forward-looking statements.
The risks and uncertainties that may affect forward-looking statements include, among others: the inherent risks involved in exploration and development of mineral properties, including government approvals and permitting, changes in economic conditions, changes in the worldwide price of silver gold and other key inputs, changes in mine plans (including, but not limited to, throughput and recoveries being affected by metallurgical characteristics) and other factors, such as project execution delays, many of which are beyond the control of Aya, as well as other risks and uncertainties which are more fully described in Aya's 2024 Annual Information Form dated March 31, 2025, and in other filings of Aya with securities and regulatory authorities which are available on SEDAR+ at Aya does not undertake any obligation to update forward-looking statements should assumptions related to these plans, estimates, projections, beliefs, and opinions change. Nothing in this document should be construed as either an offer to sell or a solicitation to buy or sell Aya securities. All references to Aya include its subsidiaries unless the context requires otherwise.
Appendix 1 - Mineral Intercepts from Drilling at Zgounder (core lengths)
| Hole ID
| From
| To
| Ag
| Length (m)*
| Ag x width
| (g/t)
|
| Surface DDH
| ZG-25-159
| 300.5
| 301.0
| 84
| 0.5
| 42
| ZG-25-161
| 275.5
| 277.0
| 100
| 1.5
| 150
| ZG-25-162
| 235.7
| 236.7
| 95
| 1.0
| 95
| ZG-25-165
| 223.0
| 224.5
| 221
| 1.5
| 332
| ZG-25-167
| 373.8
| 374.5
| 608
| 0.7
| 426
| Underground DDH
| ZG-SF-24-199
| 129.5
| 131.5
| 395
| 2.0
| 790
| ZG-SF-25-321
| 224.5
| 226.0
| 931
| 1.5
| 1,397
| ZG-SF-25-321
| 277.0
| 278.5
| 432
| 1.5
| 648
| ZG-SF-25-321
| 307.3
| 309.7
| 219
| 2.4
| 526
| ZG-SF-25-321
| 319.0
| 320.5
| 799
| 1.5
| 1,199
| ZG-SF-25-321
| 330.5
| 331.5
| 542
| 1.0
| 542
| ZG-SF-25-321
| 344.2
| 345.2
| 443
| 1.0
| 443
| ZG-SF-25-321
| 388.6
| 392.3
| 199
| 3.7
| 736
| ZG-SF-25-324
| 226.4
| 227.5
| 210
| 1.1
| 231
| ZG-SF-25-324
| 268.0
| 270.3
| 1,350
| 2.3
| 3,106
| ZG-SF-25-324
| 326.0
| 328.2
| 118
| 2.2
| 260
| ZG-SF-25-324
| 350.0
| 350.5
| 269
| 0.5
| 135
| ZG-SF-25-324
| 355.3
| 359.2
| 206
| 3.9
| 802
| ZG-SF-25-325
| 272.0
| 273.5
| 77
| 1.5
| 116
| ZG-SF-25-325
| 276.0
| 280.1
| 358
| 4.1
| 1,469
| ZG-SF-25-325
| 295.0
| 296.0
| 110
| 1.0
| 110
| ZG-SF-25-325
| 302.0
| 306.0
| 127
| 4.0
| 508
| ZG-SF-25-325
| 335.0
| 336.5
| 86
| 1.5
| 129
| ZG-SF-25-328
| 121.0
| 122.0
| 1,235
| 1.0
| 1,235
| ZG-SF-25-330
| 82.8
| 84.0
| 183
| 1.2
| 220
| ZG-SF-25-330
| 125.0
| 126.0
| 166
| 1.0
| 166
| ZG-SF-25-335
| 122.0
| 122.5
| 306
| 0.5
| 153
| ZG-SF-25-335
| 122.0
| 123.0
| 285
| 1.0
| 285
| ZG-SF-25-335
| 218.5
| 220.0
| 922
| 1.5
| 1,383
| ZG-SF-25-335
| 281.5
| 282.5
| 89
| 1.0
| 89
| ZG-SF-25-336
| 333.0
| 334.0
| 181
| 1.0
| 181
| ZG-SF-25-336
| 382.5
| 383.5
| 230
| 1.0
| 230
| ZG-SF-25-336
| 389.0
| 390.3
| 2,718
| 1.3
| 3,533
| ZG-SF-25-337
| 321.7
| 323.7
| 98
| 2.0
| 196
| ZG-SF-25-338
| 260.1
| 261.2
| 92
| 1.1
| 101
| ZG-SF-25-338
| 265.5
| 267.0
| 92
| 1.5
| 138
| ZG-SF-25-339
| 250.5
| 253.0
| 988
| 2.5
| 2,470
| ZG-SF-25-339
| 261.0
| 264.0
| 168
| 3.0
| 504
| ZG-SF-25-339
| 282.0
| 286.5
| 200
| 4.5
| 900
| ZG-SF-25-339
| 305.0
| 305.5
| 1,536
| 0.5
| 768
| DZG-SF-25-634
| 37.5
| 39.0
| 174
| 1.5
| 261
| DZG-SF-25-636
| 24.5
| 25.2
| 126
| 0.7
| 88
| DZG-SF-25-636
| 55.0
| 55.5
| 170
| 0.5
| 85
| DZG-SF-25-636
| 56.5
| 59.0
| 334
| 2.5
| 835
| DZG-SF-25-668
| 36.4
| 37.5
| 94
| 1.1
| 103
| DZG-SF-25-669
| 35.1
| 37.5
| 440
| 2.4
| 1,055
| DZG-SF-25-670
| 15.0
| 17.0
| 1,400
| 2.0
| 2,800
| DZG-SF-25-670
| 21.5
| 27.0
| 368
| 5.5
| 2,022
| DZG-SF-25-671
| 39.0
| 40.0
| 142
| 1.0
| 142
| DZG-SF-25-674
| 13.5
| 16.0
| 656
| 2.5
| 1,641
| DZG-SF-25-674
| 19.0
| 20.5
| 85
| 1.5
| 128
| DZG-SF-25-675
| 12.0
| 15.0
| 442
| 3.0
| 1,326
| DZG-SF-25-675
| 22.0
| 22.5
| 160
| 0.5
| 80
| DZG-SF-25-676
| 27.0
| 30.0
| 212
| 3.0
| 635
| DZG-SF-25-676
| 38.0
| 39.0
| 223
| 1.0
| 223
| DZG-SF-25-678
| 8.9
| 19.8
| 125
| 10.9
| 1,362
| DZG-SF-25-681
| 59.2
| 60.6
| 80
| 1.4
| 112
| DZG-SF-25-682
| 28.5
| 29.5
| 147
| 1.0
| 147
| DZG-SF-25-682
| 37.0
| 37.7
| 116
| 0.7
| 81
| DZG-SF-25-683
| 4.7
| 5.4
| 110
| 0.7
| 77
| DZG-SF-25-683
| 8.0
| 10.0
| 519
| 2.0
| 1,038
| DZG-SF-25-684
| 40.0
| 41.0
| 608
| 1.0
| 608
| DZG-SF-25-684
| 45.0
| 47.0
| 152
| 2.0
| 304
| DZG-SF-25-688
| 14.0
| 15.0
| 1,830
| 1.0
| 1,830
| DZG-SF-25-688
| 18.0
| 19.5
| 151
| 1.5
| 227
| DZG-SF-25-710
| 8.2
| 9.0
| 180
| 0.8
| 144
| DZG-SF-25-710
| 36.0
| 37.5
| 150
| 1.5
| 225
| DZG-SF-25-711
| 6.6
| 7.2
| 152
| 0.6
| 91
| DZG-SF-25-711
| 13.9
| 14.5
| 84
| 0.6
| 50
| DZG-SF-25-712
| 4.3
| 5.5
| 183
| 1.2
| 220
| DZG-SF-25-713
| 13.5
| 19.2
| 159
| 5.7
| 906
| DZG-SF-25-713
| 30.2
| 30.4
| 150
| 0.2
| 30
| DZG-SF-25-714
| 16.7
| 19.0
| 257
| 2.3
| 592
| DZG-SF-25-715
| 3.8
| 7.0
| 1,972
| 3.2
| 6,311
| DZG-SF-25-715
| 21.0
| 22.0
| 90
| 1.0
| 90
| DZG-SF-25-729
| 5.2
| 6.5
| 152
| 1.3
| 198
| DZG-SF-25-729
| 43.0
| 44.1
| 252
| 1.1
| 277
| DZG-SF-25-730
| 38.1
| 39.0
| 415
| 0.9
| 373
| DZG-SF-25-730
| 42.5
| 43.0
| 108
| 0.5
| 54
| DZG-SF-25-730
| 58.0
| 59.4
| 102
| 1.4
| 143
| DZG-SF-25-732
| 14.5
| 15.6
| 148
| 1.1
| 163
| DZG-SF-25-752
| 38.3
| 39.0
| 115
| 0.7
| 81
| DZG-SF-25-752
| 40.4
| 41.8
| 76
| 1.4
| 106
| DZG-SF-25-754
| 24.8
| 29.4
| 159
| 4.6
| 731
| DZG-SF-25-755
| 24.0
| 25.0
| 402
| 1.0
| 402
| DZG-SF-25-755
| 26.1
| 26.6
| 164
| 0.5
| 82
| DZG-SF-25-755
| 53.5
| 56.0
| 202
| 2.5
| 506
| DZG-SF-25-758
| 68.0
| 69.0
| 126
| 1.0
| 126
| DZG-SF-25-759
| 48.0
| 48.8
| 114
| 0.8
| 91
| DZG-SF-25-761
| 14.5
| 15.5
| 81
| 1.0
| 81
| DZG-SF-25-762
| 10.5
| 12.0
| 203
| 1.5
| 305
| DZG-SF-25-762
| 38.0
| 41.0
| 496
| 3.0
| 1,488
| DZG-SF-25-765
| 44.0
| 45.0
| 1,550
| 1.0
| 1,550
| DZG-SF-25-782
| 30.0
| 31.5
| 94
| 1.5
| 141
| DZG-SF-25-783
| 6.0
| 7.5
| 148
| 1.5
| 222
| DZG-SF-25-786
| 64.0
| 67.2
| 935
| 3.2
| 2,993
| DZG-SF-25-787
| 25.5
| 27.0
| 88
| 1.5
| 132
| DZG-SF-25-790
| 8.5
| 10.0
| 776
| 1.5
| 1,164
| DZG-SF-25-790
| 31.1
| 31.6
| 144
| 0.5
| 72
| DZG-SF-25-790
| 59.5
| 62.0
| 163
| 2.5
| 408
| DZG-SF-25-790
| 83.5
| 86.5
| 122
| 3.0
| 366
| DZG-SF-25-791
| 7.5
| 8.0
| 131
| 0.5
| 66
| DZG-SF-25-791
| 90.0
| 91.0
| 532
| 1.0
| 532
| DZG-SF-25-792
| 4.0
| 6.5
| 1,449
| 2.5
| 3,622
| DZG-SF-25-793
| 4.5
| 6.0
| 112
| 1.5
| 168
| DZG-SF-25-799
| 51.0
| 54.0
| 118
| 3.0
| 354
| DZG-SF-25-819
| 26.8
| 29.3
| 280
| 2.5
| 700
| DZG-SF-25-838
| 11.0
| 13.0
| 278
| 2.0
| 555
| Surface RC
| ZG-RC-25-458
| 3.0
| 4.0
| 133
| 1.0
| 133
| ZG-RC-25-458
| 37.0
| 38.0
| 95
| 1.0
| 95
| ZG-RC-25-460
| 25.0
| 26.0
| 118
| 1.0
| 118
| ZG-RC-25-462
| 1.0
| 5.0
| 546
| 4.0
| 2,185
| ZG-RC-25-462
| 11.0
| 22.0
| 502
| 11.0
| 5,527
| Including
| 14.0
| 16.0
| 1,105
| 2.0
| 2,210
| ZG-RC-25-462
| 48.0
| 49.0
| 113
| 1.0
| 113
| ZG-RC-25-462
| 63.0
| 69.0
| 322
| 6.0
| 1,930
| ZG-RC-25-474
| 47.0
| 57.0
| 190
| 10.0
| 1,902
| ZG-RC-25-478
| 3.0
| 18.0
| 677
| 15.0
| 10,155
| Including
| 3.0
| 6.0
| 2,138
| 3.0
| 6,415
| ZG-RC-25-478
| 51.0
| 54.0
| 402
| 3.0
| 1,205
| ZG-RC-25-492
| 0.0
| 1.0
| 89
| 1.0
| 89
| ZG-RC-25-492
| 5.0
| 7.0
| 141
| 2.0
| 282
| ZG-RC-25-492
| 20.0
| 21.0
| 103
| 1.0
| 103
| ZG-RC-25-492
| 40.0
| 42.0
| 146
| 2.0
| 291
| ZG-RC-25-506
| 10.0
| 11.0
| 79
| 1.0
| 79
| ZG-RC-25-506
| 12.0
| 14.0
| 107
| 2.0
| 214
| ZG-RC-25-506
| 20.0
| 21.0
| 81
| 1.0
| 81
| ZG-RC-25-506
| 23.0
| 24.0
| 94
| 1.0
| 94
| ZG-RC-25-517
| 15.0
| 16.0
| 89
| 1.0
| 89
| ZG-RC-25-517
| 18.0
| 23.0
| 271
| 5.0
| 1,357
| ZG-RC-25-558
| 0.0
| 3.0
| 167
| 3.0
| 501
| ZG-RC-25-558
| 13.0
| 14.0
| 256
| 1.0
| 256
| ZG-RC-25-714
| 4.0
| 5.0
| 185
| 1.0
| 185
| ZG-RC-25-726
| 0.0
| 2.0
| 126
| 2.0
| 252
| ZG-RC-25-745
| 1.0
| 4.0
| 308
| 3.0
| 924
| ZG-RC-25-746
| 5.0
| 6.0
| 397
| 1.0
| 397
| ZG-RC-25-746
| 47.0
| 48.0
| 133
| 1.0
| 133
| ZG-RC-25-757
| 3.0
| 4.0
| 198
| 1.0
| 198
| ZG-RC-25-757
| 16.0
| 17.0
| 362
| 1.0
| 362
| ZG-RC-25-758
| 2.0
| 5.0
| 97
| 3.0
| 290
| ZG-RC-25-758
| 24.0
| 26.0
| 1,339
| 2.0
| 2,678
| ZG-RC-25-759
| 0.0
| 1.0
| 101
| 1.0
| 101
| ZG-RC-25-759
| 3.0
| 4.0
| 142
| 1.0
| 142
| ZG-RC-25-759
| 29.0
| 31.0
| 358
| 2.0
| 715
| ZG-RC-25-759
| 39.0
| 40.0
| 77
| 1.0
| 77
| ZG-RC-25-759
| 46.0
| 47.0
| 156
| 1.0
| 156
| ZG-RC-25-759
| 56.0
| 59.0
| 257
| 3.0
| 772
| ZG-RC-25-760
| 11.0
| 12.0
| 289
| 1.0
| 289
| ZG-RC-25-760
| 23.0
| 24.0
| 84
| 1.0
| 84
| ZG-RC-25-772
| 1.0
| 2.0
| 381
| 1.0
| 381
| ZG-RC-25-801
| 4.0
| 6.0
| 566
| 2.0
| 1,132
| ZG-RC-25-807
| 14.0
| 15.0
| 334
| 1.0
| 334
| ZG-RC-25-807
| 33.0
| 34.0
| 127
| 1.0
| 127
| ZG-RC-25-807
| 40.0
| 42.0
| 167
| 2.0
| 334
| ZG-RC-25-808
| 5.0
| 6.0
| 391
| 1.0
| 391
| ZG-RC-25-809
| 0.0
| 1.0
| 112
| 1.0
| 112
| ZG-RC-25-809
| 8.0
| 11.0
| 678
| 3.0
| 2,035
| ZG-RC-25-813
| 42.0
| 43.0
| 779
| 1.0
| 779
| ZG-RC-25-813
| 48.0
| 51.0
| 1,500
| 3.0
| 4,499
| ZG-RC-25-814
| 5.0
| 6.0
| 1,595
| 1.0
| 1,595
| ZG-RC-25-814
| 22.0
| 24.0
| 259
| 2.0
| 517
| ZG-RC-25-814
| 31.0
| 33.0
| 116
| 2.0
| 231
| ZG-RC-25-815
| 52.0
| 53.0
| 90
| 1.0
| 90
| ZG-RC-25-816
| 3.0
| 4.0
| 99
| 1.0
| 99
| ZG-RC-25-816
| 20.0
| 25.0
| 925
| 5.0
| 4,627
| Including
| 20.0
| 22.0
| 2,188
| 2.0
| 4,375
| ZG-RC-25-816
| 48.0
| 50.0
| 564
| 2.0
| 1,128
| ZG-RC-25-816
| 58.0
| 59.0
| 212
| 1.0
| 212
| ZG-RC-25-817
| 35.0
| 41.0
| 241
| 6.0
| 1,444
| ZG-RC-25-817
| 64.0
| 65.0
| 433
| 1.0
| 433
| ZG-RC-25-818
| 57.0
| 58.0
| 755
| 1.0
| 755
| ZG-RC-25-819
| 14.0
| 15.0
| 247
| 1.0
| 247
| ZG-RC-25-819
| 42.0
| 45.0
| 290
| 3.0
| 870
| ZG-RC-25-819
| 49.0
| 51.0
| 109
| 2.0
| 217
| ZG-RC-25-820
| 51.0
| 52.0
| 614
| 1.0
| 614
| ZG-RC-25-823
| 15.0
| 16.0
| 698
| 1.0
| 698
| ZG-RC-25-824
| 38.0
| 40.0
| 222
| 2.0
| 443
| ZG-RC-25-825
| 3.0
| 5.0
| 941
| 2.0
| 1,882
| ZG-RC-25-826
| 3.0
| 4.0
| 469
| 1.0
| 469
| ZG-RC-25-827
| 5.0
| 8.0
| 1,386
| 3.0
| 4,158
| ZG-RC-25-828
| 14.0
| 15.0
| 78
| 1.0
| 78
| ZG-RC-25-830
| 34.0
| 35.0
| 432
| 1.0
| 432
| ZG-RC-25-831
| 0.0
| 1.0
| 1,745
| 1.0
| 1,745
| ZG-RC-25-831
| 6.0
| 9.0
| 1,537
| 3.0
| 4,610
| ZG-RC-25-831
| 27.0
| 28.0
| 119
| 1.0
| 119
| ZG-RC-25-832
| 30.0
| 31.0
| 87
| 1.0
| 87
| ZG-RC-25-833
| 52.0
| 56.0
| 656
| 4.0
| 2,624
| ZG-RC-25-834
| 48.0
| 53.0
| 400
| 5.0
| 2,001
| ZG-RC-25-836
| 28.0
| 29.0
| 146
| 1.0
| 146
| ZG-RC-25-836
| 49.0
| 50.0
| 742
| 1.0
| 742
| ZG-RC-25-836
| 66.0
| 67.0
| 558
| 1.0
| 558
| ZG-RC-25-837
| 9.0
| 11.0
| 936
| 2.0
| 1,872
| ZG-RC-25-837
| 28.0
| 29.0
| 1,345
| 1.0
| 1,345
| ZG-RC-25-837
| 35.0
| 36.0
| 316
| 1.0
| 316
| ZG-RC-25-837
| 70.0
| 73.0
| 918
| 3.0
| 2,754
| ZG-RC-25-838
| 22.0
| 23.0
| 137
| 1.0
| 137
| ZG-RC-25-838
| 63.0
| 64.0
| 474
| 1.0
| 474
| ZG-RC-25-864
| 39.0
| 40.0
| 76
| 1.0
| 76
| ZG-RC-25-866
| 18.0
| 20.0
| 183
| 2.0
| 365
| ZG-RC-25-866
| 29.0
| 45.0
| 277
| 16.0
| 4,428
| Including
| 29.0
| 31.0
| 921
| 2.0
| 1,841
| ZG-RC-25-867
| 9.0
| 23.0
| 340
| 14.0
| 4,766
| Including
| 13.0
| 15.0
| 1,566
| 2.0
| 3,132
| ZG-RC-25-867
| 43.0
| 48.0
| 341
| 5.0
| 1,703
| ZG-RC-25-869
| 27.0
| 28.0
| 282
| 1.0
| 282
| ZG-RC-25-869
| 32.0
| 33.0
| 77
| 1.0
| 77
| Underground T28
| T28-25-763
| 6.0
| 7.2
| 88
| 1.2
| 106
| T28-25-763
| 8.4
| 9.6
| 132
| 1.2
| 158
| T28-25-780
| 4.8
| 6.0
| 84
| 1.2
| 101
| T28-25-780
| 9.6
| 10.8
| 102
| 1.2
| 122
| T28-25-781
| 3.6
| 4.8
| 175
| 1.2
| 210
| T28-25-781
| 8.4
| 9.6
| 213
| 1.2
| 256
| T28-25-830
| 20.4
| 26.4
| 541
| 6.0
| 3,245
| Including
| 20.4
| 24.0
| 835
| 3.6
| 3,006
| T28-25-832
| 8.4
| 10.8
| 210
| 2.4
| 503
| T28-25-832
| 19.2
| 21.6
| 123
| 2.4
| 295
| T28-25-835
| 6.0
| 7.2
| 77
| 1.2
| 92
| T28-25-836
| 0.0
| 1.2
| 84
| 1.2
| 101
| T28-25-836
| 8.4
| 15.6
| 133
| 7.2
| 960
| T28-25-841
| 0.0
| 3.6
| 941
| 3.6
| 3,386
| T28-25-843
| 0.0
| 2.4
| 85
| 2.4
| 203
| T28-25-844
| 7.2
| 8.4
| 115
| 1.2
| 138
| T28-25-846
| 13.2
| 14.4
| 3,870
| 1.2
| 4,644
| T28-25-846
| 16.8
| 18.0
| 88
| 1.2
| 106
| T28-25-856
| 24.0
| 25.2
| 153
| 1.2
| 184
| T28-25-860
| 22.8
| 26.4
| 235
| 3.6
| 847
| T28-25-861
| 2.4
| 3.6
| 82
| 1.2
| 98
| T28-25-871
| 0.0
| 3.6
| 1,010
| 3.6
| 3,637
| T28-25-872
| 14.4
| 20.4
| 281
| 6.0
| 1,686
| T28-25-874
| 9.6
| 16.8
| 481
| 7.2
| 3,464
| T28-25-878
| 7.2
| 12.0
| 161
| 4.8
| 772
| T28-25-882
| 10.8
| 15.6
| 473
| 4.8
| 2,272
| T28-25-893
| 8.4
| 12.0
| 120
| 3.6
| 432
| T28-25-894
| 7.2
| 13.2
| 1,339
| 6.0
| 8,035
| T28-25-897
| 21.6
| 22.8
| 128
| 1.2
| 154
| T28-25-899
| 8.4
| 14.4
| 885
| 6.0
| 5,312
| Including
| 12.0
| 14.4
| 1,848
| 2.4
| 4,434
| T28-25-900
| 6.0
| 7.2
| 82
| 1.2
| 98
| T28-25-904
| 8.4
| 15.6
| 1,631
| 7.2
| 11,744
| Including
| 8.4
| 12.0
| 3,100
| 3.6
| 11,160
| T28-25-907
| 4.8
| 8.4
| 127
| 3.6
| 457
| T28-25-909
| 0.0
| 2.4
| 164
| 2.4
| 392
| T28-25-910
| 0.0
| 3.6
| 85
| 3.6
| 306
| T28-25-922
| 15.6
| 18.0
| 298
| 2.4
| 714
| T28-25-923
| 16.8
| 18.0
| 286
| 1.2
| 343
| T28-25-926
| 20.4
| 21.6
| 101
| 1.2
| 121
| T28-25-927
| 16.8
| 20.4
| 265
| 3.6
| 953
| T28-25-938
| 4.8
| 6.0
| 89
| 1.2
| 107
| T28-25-938
| 13.2
| 14.4
| 180
| 1.2
| 216
| T28-25-938
| 15.6
| 16.8
| 79
| 1.2
| 95
| T28-25-938
| 18.0
| 22.8
| 259
| 4.8
| 1,244
| T28-25-939
| 0.0
| 2.4
| 85
| 2.4
| 204
| T28-25-942
| 10.8
| 13.2
| 514
| 2.4
| 1,234
| T28-25-942
| 20.4
| 26.4
| 1,947
| 6.0
| 11,682
| Including
| 21.6
| 26.4
| 2,359
| 4.8
| 11,324
| T28-25-943
| 2.4
| 4.8
| 362
| 2.4
| 869
| T28-25-944
| 3.6
| 4.8
| 933
| 1.2
| 1,120
| T28-25-944
| 13.2
| 21.6
| 114
| 8.4
| 955
| T28-25-944
| 25.2
| 26.4
| 79
| 1.2
| 95
| T28-25-945
| 6.0
| 7.2
| 79
| 1.2
| 95
| T28-25-945
| 15.6
| 20.4
| 120
| 4.8
| 577
| T28-25-946
| 12.0
| 21.6
| 561
| 9.6
| 5,383
| Including
| 12.0
| 14.4
| 1,650
| 2.4
| 3,960
| T28-25-946
| 25.2
| 26.4
| 90
| 1.2
| 108
| T28-25-961
| 9.6
| 12.0
| 2,465
| 2.4
| 5,916
| Underground YAK
| YAK-25-328
| 16.8
| 24.0
| 409
| 7.2
| 2,947
| Including
| 16.8
| 19.2
| 934
| 2.4
| 2,242
| YAK-25-328
| 40.8
| 48.0
| 107
| 7.2
| 768
| YAK-25-328
| 49.2
| 50.4
| 76
| 1.2
| 91
| YAK-25-338
| 7.2
| 9.6
| 88
| 2.4
| 211
| YAK-25-367
| 20.4
| 21.6
| 2,400
| 1.2
| 2,880
| YAK-25-369
| 0.0
| 2.4
| 293
| 2.4
| 702
| YAK-25-375
| 38.4
| 39.6
| 488
| 1.2
| 586
| YAK-25-377
| 20.4
| 24.0
| 706
| 3.6
| 2,542
| YAK-25-382
| 24.0
| 26.4
| 118
| 2.4
| 282
| YAK-25-382
| 34.8
| 36.0
| 88
| 1.2
| 106
| YAK-25-383
| 9.6
| 13.2
| 87
| 3.6
| 313
| YAK-25-383
| 24.0
| 25.2
| 118
| 1.2
| 142
| YAK-25-383
| 28.8
| 30.0
| 133
| 1.2
| 160
| YAK-25-384
| 4.8
| 6.0
| 81
| 1.2
| 97
| YAK-25-384
| 10.8
| 24.0
| 400
| 13.2
| 5,275
| Including
| 10.8
| 13.2
| 1,473
| 2.4
| 3,534
| YAK-25-384
| 32.4
| 34.8
| 97
| 2.4
| 233
| YAK-25-385
| 3.6
| 7.2
| 124
| 3.6
| 445
| YAK-25-385
| 10.8
| 12.0
| 119
| 1.2
| 143
| YAK-25-385
| 21.6
| 28.8
| 885
| 7.2
| 6,372
| Including
| 21.6
| 24.0
| 1,693
| 2.4
| 4,062
| YAK-25-386
| 9.6
| 15.6
| 2,021
| 6.0
| 12,127
| Including
| 13.2
| 15.6
| 4,880
| 2.4
| 11,712
| YAK-25-386
| 31.2
| 33.6
| 800
| 2.4
| 1,920
| YAK-25-386
| 42.0
| 48.0
| 128
| 6.0
| 766
| YAK-25-387
| 1.2
| 7.2
| 581
| 6.0
| 3,488
| YAK-25-387
| 15.6
| 18.0
| 1,343
| 2.4
| 3,222
| YAK-25-387
| 25.2
| 26.4
| 83
| 1.2
| 100
| YAK-25-387
| 39.6
| 40.8
| 1,995
| 1.2
| 2,394
| YAK-25-387
| 44.4
| 46.8
| 109
| 2.4
| 262
| YAK-25-388
| 0.0
| 4.8
| 547
| 4.8
| 2,626
| YAK-25-389
| 1.2
| 3.6
| 117
| 2.4
| 280
| YAK-25-389
| 9.6
| 10.8
| 129
| 1.2
| 155
| YAK-25-392
| 10.8
| 16.8
| 738
| 6.0
| 4,428
| Including
| 13.2
| 14.4
| 2,680
| 1.2
| 3,216
| YAK-25-392
| 26.4
| 27.6
| 135
| 1.2
| 162
| YAK-25-392
| 32.4
| 33.6
| 124
| 1.2
| 149
| YAK-25-393
| 8.4
| 10.8
| 113
| 2.4
| 270
| YAK-25-393
| 20.4
| 30.0
| 458
| 9.6
| 4,398
| Including
| 20.4
| 22.8
| 1,250
| 2.4
| 3,000
| YAK-25-394
| 20.4
| 26.4
| 256
| 6.0
| 1,536
| YAK-25-394
| 32.4
| 33.6
| 296
| 1.2
| 355
| YAK-25-395
| 12.0
| 19.2
| 311
| 7.2
| 2,238
| YAK-25-396
| 9.6
| 10.8
| 84
| 1.2
| 101
| YAK-25-396
| 13.2
| 18.0
| 497
| 4.8
| 2,387
| YAK-25-397
| 0.0
| 3.6
| 645
| 3.6
| 2,321
| YAK-25-397
| 31.2
| 33.6
| 326
| 2.4
| 782
| YAK-25-398
| 0.0
| 3.6
| 143
| 3.6
| 515
| YAK-25-402
| 25.2
| 26.4
| 111
| 1.2
| 133
* True widths are undetermined; all values are uncut.
Appendix 2 – Drillhole Coordinates of Zgounder Drill Hole with Significant Results
| DDH No.
| Easting
| Northing
| Elevation
| Azimuth
| Dip
| Length (m)
| Surface DDH
| ZG-25-159
| 621103
| 3404398
| 2231
| 135
| -55
| 323
| ZG-25-161
| 621102
| 3404365
| 2234
| 135
| -55
| 297
| ZG-25-162
| 621187
| 3404406
| 2217
| 135
| -55
| 253
| ZG-25-165
| 621072
| 3404393
| 2234
| 135
| -55
| 329
| ZG-25-167
| 620424
| 3403631
| 2069
| 347
| -70
| 586
| Underground DDH
| ZG-SF-24-199
| 620910
| 3403989
| 1970
| 0
| -89
| 190
| ZG-SF-25-321
| 620382
| 3403898
| 1945
| 180
| -84
| 396
| ZG-SF-25-324
| 620379
| 3403901
| 1945
| 290
| -85
| 384
| ZG-SF-25-325
| 620334
| 3403899
| 1946
| 0
| -79
| 384
| ZG-SF-25-328
| 620334
| 3403900
| 1947
| 0
| -44
| 161
| ZG-SF-25-330
| 620334
| 3403900
| 1947
| 0
| -26
| 150
| ZG-SF-25-335
| 620455
| 3403914
| 1943
| 0
| -67
| 337
| ZG-SF-25-336
| 620308
| 3403893
| 1946
| 0
| -86
| 427
| ZG-SF-25-337
| 620455
| 3403914
| 1945
| 180
| -82
| 376
| ZG-SF-25-338
| 620333
| 3403897
| 1946
| 0
| -87
| 316
| ZG-SF-25-339
| 620455
| 3403914
| 1945
| 228
| -87
| 351
| DZG-SF-25-634
| 620989
| 3404037
| 1997
| 67
| 17
| 60
| DZG-SF-25-636
| 620987
| 3404050
| 1995
| 67
| -12
| 60
| DZG-SF-25-668
| 621125
| 3404056
| 2094
| 106
| 11
| 44
| DZG-SF-25-669
| 621125
| 3404056
| 2095
| 108
| 28
| 60
| DZG-SF-25-670
| 621126
| 3404063
| 2092
| 97
| -14
| 60
| DZG-SF-25-671
| 621127
| 3404063
| 2093
| 97
| -1
| 60
| DZG-SF-25-674
| 621127
| 3404066
| 2092
| 78
| -16
| 60
| DZG-SF-25-675
| 621127
| 3404066
| 2092
| 80
| -1
| 60
| DZG-SF-25-676
| 621127
| 3404066
| 2093
| 79
| 17
| 60
| DZG-SF-25-678
| 621124
| 3404084
| 2090
| 8
| -9
| 60
| DZG-SF-25-681
| 621198
| 3404032
| 2072
| 250
| -9
| 62
| DZG-SF-25-682
| 621202
| 3404040
| 2072
| 260
| -15
| 60
| DZG-SF-25-683
| 621202
| 3404040
| 2072
| 260
| 15
| 50
| DZG-SF-25-684
| 621202
| 3404040
| 2072
| 260
| 30
| 60
| DZG-SF-25-688
| 621203
| 3404043
| 2072
| 283
| 30
| 50
| DZG-SF-25-710
| 621212
| 3404040
| 2073
| 100
| 15
| 65
| DZG-SF-25-711
| 621212
| 3404040
| 2074
| 101
| 33
| 65
| DZG-SF-25-712
| 621210
| 3404038
| 2072
| 128
| -15
| 70
| DZG-SF-25-713
| 621210
| 3404038
| 2072
| 129
| 2
| 70
| DZG-SF-25-714
| 621210
| 3404038
| 2073
| 128
| 18
| 70
| DZG-SF-25-715
| 621210
| 3404038
| 2074
| 125
| 31
| 70
| DZG-SF-25-729
| 620744
| 3404060
| 2051
| 28
| 17
| 60
| DZG-SF-25-730
| 620732
| 3404070
| 2049
| 20
| -8
| 60
| DZG-SF-25-732
| 620977
| 3404059
| 1968
| 321
| -10
| 60
| DZG-SF-25-752
| 621084
| 3404031
| 1972
| 350
| -15
| 110
| DZG-SF-25-754
| 621082
| 3404031
| 1972
| 335
| -30
| 100
| DZG-SF-25-755
| 621082
| 3404031
| 1972
| 335
| -15
| 100
| DZG-SF-25-758
| 621080
| 3404030
| 1972
| 320
| -20
| 80
| DZG-SF-25-759
| 621080
| 3404030
| 1972
| 320
| 0
| 80
| DZG-SF-25-761
| 620981
| 3404081
| 1994
| 359
| 0
| 60
| DZG-SF-25-762
| 620981
| 3404081
| 1995
| 359
| 29
| 60
| DZG-SF-25-765
| 620664
| 3404116
| 2048
| 298
| 13
| 60
| DZG-SF-25-782
| 620551
| 3404010
| 1917
| 3
| 15
| 75
| DZG-SF-25-783
| 620551
| 3404010
| 1908
| 3
| 10
| 70
| DZG-SF-25-786
| 620549
| 3404009
| 1908
| 338
| 15
| 80
| DZG-SF-25-787
| 620549
| 3404009
| 1908
| 338
| 0
| 80
| DZG-SF-25-790
| 620547
| 3404008
| 1908
| 315
| -15
| 88
| DZG-SF-25-791
| 620547
| 3404008
| 1908
| 315
| 0
| 97
| DZG-SF-25-792
| 620547
| 3404008
| 1908
| 315
| 15
| 97
| DZG-SF-25-793
| 620547
| 3404008
| 1908
| 315
| 27
| 97
| DZG-SF-25-799
| 620799
| 3404048
| 1936
| 46
| 0
| 59
| DZG-SF-25-819
| 620795
| 3404031
| 1938
| 306
| 0
| 60
| DZG-SF-25-838
| 620776
| 3404089
| 2069
| 75
| -20
| 60
| Surface RC
| ZG-RC-25-458
| 620935
| 3404103
| 2206
| 135
| -70
| 45
| ZG-RC-25-460
| 620951
| 3404089
| 2216
| 135
| -70
| 28
| ZG-RC-25-462
| 620963
| 3404075
| 2226
| 135
| -70
| 70
| ZG-RC-25-474
| 620971
| 3404051
| 2236
| 135
| -70
| 65
| ZG-RC-25-478
| 620911
| 3404094
| 2206
| 135
| -70
| 55
| ZG-RC-25-492
| 620923
| 3404065
| 2221
| 135
| -70
| 45
| ZG-RC-25-506
| 620912
| 3404056
| 2222
| 135
| -70
| 30
| ZG-RC-25-517
| 620886
| 3404064
| 2212
| 135
| -60
| 40
| ZG-RC-25-558
| 620792
| 3404069
| 2180
| 135
| -70
| 20
| ZG-RC-25-714
| 621070
| 3404199
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-726
| 621076
| 3404171
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-745
| 621101
| 3404141
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-746
| 621110
| 3404149
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-757
| 621137
| 3404156
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-758
| 621127
| 3404148
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-759
| 621118
| 3404140
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-760
| 621109
| 3404132
| 2207
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-772
| 621163
| 3404162
| 2206
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-801
| 621189
| 3404151
| 2206
| 135
| -70
| 60
| ZG-RC-25-807
| 621335
| 3404249
| 2207
| 91
| -58
| 70
| ZG-RC-25-808
| 621330
| 3404237
| 2206
| 89
| -62
| 80
| ZG-RC-25-809
| 621324
| 3404228
| 2206
| 117
| -50
| 85
| ZG-RC-25-813
| 621312
| 3404210
| 2205
| 135
| -50
| 105
| ZG-RC-25-814
| 621311
| 3404228
| 2206
| 135
| -50
| 100
| ZG-RC-25-815
| 621304
| 3404200
| 2206
| 135
| -50
| 90
| ZG-RC-25-816
| 621303
| 3404219
| 2244
| 135
| -50
| 110
| ZG-RC-25-817
| 621296
| 3404190
| 2206
| 135
| -50
| 90
| ZG-RC-25-818
| 621296
| 3404208
| 2206
| 135
| -50
| 100
| ZG-RC-25-819
| 621289
| 3404180
| 2206
| 135
| -50
| 80
| ZG-RC-25-820
| 621288
| 3404198
| 2207
| 135
| -50
| 90
| ZG-RC-25-823
| 621275
| 3404161
| 2207
| 135
| -50
| 70
| ZG-RC-25-824
| 621273
| 3404179
| 2206
| 135
| -50
| 85
| ZG-RC-25-825
| 621268
| 3404151
| 2207
| 135
| -50
| 70
| ZG-RC-25-826
| 621266
| 3404170
| 2206
| 135
| -50
| 80
| ZG-RC-25-827
| 621260
| 3404141
| 2206
| 135
| -50
| 70
| ZG-RC-25-828
| 621258
| 3404160
| 2206
| 135
| -50
| 85
| ZG-RC-25-830
| 621241
| 3404160
| 2207
| 136
| -49
| 75
| ZG-RC-25-831
| 621249
| 3404169
| 2207
| 133
| -49
| 75
| ZG-RC-25-832
| 621257
| 3404179
| 2207
| 133
| -48
| 75
| ZG-RC-25-833
| 621264
| 3404187
| 2207
| 135
| -53
| 58
| ZG-RC-25-834
| 621271
| 3404197
| 2206
| 136
| -49
| 75
| ZG-RC-25-836
| 621287
| 3404216
| 2207
| 135
| -48
| 75
| ZG-RC-25-837
| 621295
| 3404227
| 2207
| 136
| -47
| 75
| ZG-RC-25-838
| 621303
| 3404236
| 2207
| 134
| -50
| 75
| ZG-RC-25-864
| 621323
| 3404262
| 2206
| 135
| -70
| 150
| ZG-RC-25-866
| 621338
| 3404262
| 2206
| 135
| -73
| 150
| ZG-RC-25-867
| 621331
| 3404272
| 2206
| 135
| -70
| 136
| ZG-RC-25-869
| 621346
| 3404273
| 2206
| 135
| -74
| 150
| Underground T28
| T28-25-763
| 620938
| 3404049
| 2115
| 304
| 21
| 18
| T28-25-780
| 620737
| 3404016
| 1997
| 269
| 11
| 11
| T28-25-781
| 620738
| 3404017
| 1997
| 294
| 9
| 16
| T28-25-830
| 621176
| 3404050
| 2039
| 128
| 32
| 26
| T28-25-832
| 621177
| 3404057
| 2039
| 119
| 32
| 26
| T28-25-835
| 621178
| 3404072
| 2038
| 106
| 12
| 26
| T28-25-836
| 621177
| 3404072
| 2038
| 104
| 28
| 26
| T28-25-841
| 621146
| 3404087
| 2044
| 72
| 15
| 26
| T28-25-843
| 621144
| 3404095
| 2044
| 55
| 18
| 26
| T28-25-844
| 621144
| 3404095
| 2045
| 67
| 30
| 26
| T28-25-846
| 621137
| 3404103
| 2045
| 54
| 29
| 19
| T28-25-856
| 620695
| 3404079
| 2002
| 160
| 10
| 26
| T28-25-860
| 620913
| 3404126
| 2086
| 81
| 9
| 26
| T28-25-861
| 620912
| 3404132
| 2086
| 69
| 8
| 26
| T28-25-871
| 620862
| 3404124
| 2087
| 279
| 12
| 26
| T28-25-872
| 620866
| 3404123
| 2086
| 190
| 7
| 20
| T28-25-874
| 620876
| 3404117
| 2086
| 193
| 9
| 17
| T28-25-878
| 620904
| 3404099
| 2085
| 154
| 13
| 26
| T28-25-882
| 620934
| 3404104
| 2086
| 305
| 23
| 16
| T28-25-893
| 620951
| 3404076
| 2084
| 191
| 8
| 18
| T28-25-894
| 620951
| 3404076
| 2085
| 191
| 17
| 13
| T28-25-897
| 620939
| 3404109
| 2086
| 40
| 10
| 25
| T28-25-899
| 620895
| 3404047
| 1999
| 355
| 12
| 14
| T28-25-900
| 620895
| 3404047
| 1999
| 358
| 22
| 23
| T28-25-904
| 620917
| 3404054
| 2000
| 358
| 27
| 18
| T28-25-907
| 620933
| 3404063
| 2000
| 30
| 13
| 25
| T28-25-909
| 620934
| 3404061
| 2000
| 80
| 14
| 20
| T28-25-910
| 620934
| 3404061
| 2001
| 78
| 28
| 26
| T28-25-922
| 620711
| 3404103
| 2022
| 131
| 19
| 18
| T28-25-923
| 620711
| 3404103
| 2022
| 132
| 27
| 23
| T28-25-926
| 620931
| 3404045
| 2016
| 93
| 11
| 24
| T28-25-927
| 620931
| 3404037
| 2017
| 98
| 12
| 20
| T28-25-938
| 620735
| 3404096
| 2013
| 210
| 20
| 26
| T28-25-939
| 620751
| 3404125
| 2014
| 120
| 7
| 26
| T28-25-942
| 620745
| 3404108
| 2014
| 130
| 16
| 26
| T28-25-943
| 620745
| 3404108
| 2014
| 130
| 25
| 26
| T28-25-944
| 620742
| 3404101
| 2013
| 135
| 20
| 26
| T28-25-945
| 620741
| 3404101
| 2014
| 133
| 30
| 23
| T28-25-946
| 620739
| 3404091
| 2013
| 129
| 11
| 26
| T28-25-961
| 621191
| 3404026
| 2025
| 80
| 20
| 26
| Underground YAK
| YAK-25-328
| 620978
| 3404046
| 2026
| 223
| 7
| 50
| YAK-25-338
| 620778
| 3404048
| 2068
| 297
| 11
| 50
| YAK-25-367
| 620838
| 3404117
| 2023
| 126
| 30
| 48
| YAK-25-369
| 620651
| 3404049
| 2022
| 41
| 14
| 50
| YAK-25-375
| 620659
| 3404092
| 1972
| 48
| 33
| 46
| YAK-25-377
| 620644
| 3404101
| 1972
| 48
| 23
| 43
| YAK-25-382
| 620730
| 3403997
| 1948
| 340
| 8
| 50
| YAK-25-383
| 620730
| 3403997
| 1948
| 339
| 21
| 50
| YAK-25-384
| 620721
| 3404000
| 1948
| 96
| 1
| 50
| YAK-25-385
| 620721
| 3404000
| 1948
| 336
| 11
| 46
| YAK-25-386
| 620705
| 3404001
| 1949
| 265
| 11
| 49
| YAK-25-387
| 620705
| 3404001
| 1949
| 264
| 27
| 47
| YAK-25-388
| 620698
| 3404008
| 1948
| 331
| 13
| 50
| YAK-25-389
| 620698
| 3404008
| 1949
| 330
| 26
| 42
| YAK-25-392
| 620691
| 3404007
| 1949
| 272
| 19
| 41
| YAK-25-393
| 620709
| 3404005
| 1948
| 335
| 7
| 30
| YAK-25-394
| 620709
| 3404004
| 1948
| 336
| 12
| 41
| YAK-25-395
| 620681
| 3404011
| 1948
| 261
| 9
| 50
| YAK-25-396
| 620680
| 3404011
| 1948
| 260
| 20
| 41
| YAK-25-397
| 620683
| 3404015
| 1948
| 301
| 10
| 34
| YAK-25-398
| 620683
| 3404015
| 1948
| 301
| 20
| 41
| YAK-25-402
| 620746
| 3404000
| 1949
| 60
| 38
| 41
