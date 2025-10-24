National Holidays In Panama From November 2025 -
4 Nov Tuesday – National Symbols Day/Flag Day
5 Nov Wednesday – Colón Day
10 Nov Monday – First Cry of Freedom in Villa de los Santos
28 Nov Friday – Independence from Spain
8 Dec Monday – Mother's Day
20 Dec Saturday – National Day of Mourning
24 Dec Wednesday – Christmas Eve
25 Dec Thursday – Christmas Day
31 Dec Wednesday – New Year's Eve
