National Holidays In Panama From November 2025 -

2025-10-24 11:05:33
(MENAFN- Newsroom Panama) 3 Nov Monday – Independence Day from Colombia

4 Nov Tuesday – National Symbols Day/Flag Day

5 Nov Wednesday – Colón Day

10 Nov Monday – First Cry of Freedom in Villa de los Santos

28 Nov Friday – Independence from Spain

8 Dec Monday – Mother's Day

20 Dec Saturday – National Day of Mourning

24 Dec Wednesday – Christmas Eve

25 Dec Thursday – Christmas Day

31 Dec Wednesday – New Year's Eve

Newsroom Panama

