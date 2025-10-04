Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
Azerbaijan Awards Presidential Scholarship To Following University Entrants - Decree

Azerbaijan Awards Presidential Scholarship To Following University Entrants - Decree


2025-10-04 05:06:11
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, October 4.​ The following students admitted to higher education institutions will be awarded Presidential scholarships, Trend reports.

President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, has signed an order granting Presidential scholarships to students entering higher education institutions in Azerbaijan for the 2025-2026 academic year.

The order stipulates that students who achieved the highest results in the entrance exams within their respective fields of study and gained admission to Azerbaijani higher education institutions will receive Presidential scholarships:

Abdiyeva Ayla

Abduleeva Ayan

Abduleeva Maryam

Abdulsamadli Orkhan

Abdurahmanova Guhat

Aghamammadova Zeynab

Aghayev Aliakbar

Alizade Ziya

Allahyarlı Farid

Babarabov Nijat

Babashli Aysel

Babayev Anar

Babayeva Jamila

Baghirov Raul

Bakhshaliyeva Aytaj

Bayramzade Gunay

Bakhtiyarova Royale

Jafarova Sehrin

Jannatov Fuad

Efendi Zahra

Ahmed Aisha

Ahmedzade Laman

Akberov Eljan

Akberova Nigar

Alili Mushfig

Aliyeva Fidan

Aliyeva Nazrin

Aliyeva Tamella

Alizade Sevinj

Alizade Sureyya

Ansarli Güler

Asgar Ilham

Azizli Sema

Fareczade Rahim

Hajiyeva Narmin

Hajizade Nihad

Hagverdi Ilham

Habibullazade Gulay

Halim Aydan

Hasanli Osman

Hasanov Fizuli

Hashimov Chingiz

Hummetli Chichek

Huseynli Arif

Huseynli Enes

Huseynova Aysu

Khalilova Aylin

Ibrahimli Gulay

Ibrahimov Emin

Ibrahimov Ali

Ismayilov Ali

Ismayilov Altay

Ismayilova Sema

Ismayilzade Khadija

Karimov Rajab

Garayev Rafael

Garibov Shukran

Goshgarov Muzaffar

Guluzade Nazrin

Gurbanli Kamaladdin

Gurbanov Mursel

Mahmudova Samra

Mansurov Eldar

Mammadli Mehri

Mammadov Abulhasan

Mammadov Ismayil

Mammadov Shahin

Mammadova Fidan

Mammadova Maryam

Mammadova Nazrin

Mirzazade Gunduz

Muradlı Adil

Muradlı Nuray

Musayev Shahin

Musazade Samad

Mustafayev Ibrahim

Mustafayeva Emiliya

Murshudlu Aykhan

Murvetova Gulay

Nadirli Tunar

Nasirov Kamran

Nazarzade Zaur

Nurmammedli Sona

Omar Jabir

Ramizli Zahra

Rahimli Oruj

Rahimova Khadija

Rustamov Nijat

Sadikhov Nijat

Sariyev Murad

Safarov Yusif

Safarova Aysel

Samadov Metin

Shabanova Rayyan

Shamilova Vusala

Sharifli Fidan

Shirinov Royal

Tahirli Zaman

Velizade Aygun

Velizade Babek

Yusifova Nazrin

Zeynalli Nilufer

The Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan is tasked with addressing the implementation of matters arising from this decree.

MENAFN04102025000187011040ID1110149353

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search