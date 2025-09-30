Alternative IQ Announces The Top Contenders For The 2025 Canadian Hedge Fund Awards
|Canoe Energy Alpha Fund LP
|AIP Convertible Private Debt Fund LP
|HGC Fund LP (The)
|Kipling Global Enhanced Growth Fund
|Lumen Long Short Equity Fund
|Pathfinder Partners' Fund
|Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
|Portland Focused Plus Fund LP
|SMI Defensive LP
|SMI Opportunities LP
2025 CHFAwards - Top Contenders - Equity Focused:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| DKAM Capital Ideas Fund
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Lynwood Opportunities Fund
Optimist Fund
Palos-Mitchell Alpha Fund
Pathfinder Resource Fund
Portland Focused Plus Fund LP
Primevestfund
ROMC Fund
Viking Global Value Fund
| Agilith North American Diversified Fund
Bedford Park Opportunities Fund
DKAM Capital Ideas Fund
Focus International Equity Fund
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Oasis Growth Fund
Optimist Fund
Palos-Mitchell Alpha Fund
ROMC Fund
Viking Global Value Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Agilith North American Diversified Fund
Bedford Park Opportunities Fund
Calrossie Partners Fund
Canoe Energy Alpha Fund LP
MMCap Canadian Fund
Palos-Mitchell Alpha Fund
ROMC Fund
Viking Global Value Fund
Wealhouse Lions Bay Fund
XIB Fund
| Calrossie Partners Fund
Canoe Energy Alpha Fund LP
GFI Good Opportunities Fund
Groundlayer Alpha Fund LP
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
Pathfinder Partners' Fund
Portland Focused Plus Fund LP
Primevestfund
ROMC Fund
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Agilith North American Diversified Fund
Focus International Equity Fund
Groundlayer Alpha Fund LP
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
Optimist Fund
Pathfinder Conviction Fund
PICTON Long Short Equity Fund
ROMC Fund
SMI Defensive LP
| Calrossie Partners Fund
Canoe Energy Alpha Fund LP
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
PICTON Long Short Equity Fund
ROMC Fund
SMI Defensive LP
Timelo Strategic Opportunities Fund
Viking Global Value Fund
Wealhouse Lions Bay Fund
|Best 10 Year Sharpe Ratio
| Canoe Energy Alpha Fund LP
Forge First Long Short LP
Groundlayer Alpha Fund LP
Kipling Global Enhanced Dividend Fund
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
Pathfinder Partners' Fund
PICTON Long Short Equity Fund
SMI Defensive LP
Waratah Performance
2025 CHFAwards - Top Contenders - Credit Focused:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
BMO AM Global Absolute Return Bond Fund
Celernus Credit Opportunities Fund
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Goodwood Milford Fund
Kipling Strategic Income Fund
PICTON Credit Opportunities Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
Davis Rea Enhanced Income Fund
East Coast Strategic Credit Trust
Ewing Morris Flexible Fixed Income Fund LP
Focus Credit Opportunities Fund
Kipling Strategic Income Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Goodwood Milford Fund
Kipling Strategic Income Fund
PICTON Credit Opportunities Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
Davis Rea Enhanced Income Fund
East Coast Strategic Credit Trust
Goodwood Milford Fund
Ninepoint Credit Income Opportunities Fund
PICTON Long Short Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Access Private Income Fund
Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Kipling Strategic Income Fund
PICTON Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Kipling Strategic Income Fund
PICTON Credit Opportunities Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 10 Year Sharpe Ratio
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
Davis Rea Enhanced Income Fund
East Coast Strategic Credit Trust
Goodwood Milford Fund
Ninepoint Credit Income Opportunities Fund
PICTON Long Short Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
2025 CHFAwards - Top Contenders - Market Neutral:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
Formula Growth Alpha Fund
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
CC&L Market Neutral Fund
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Altema Diversified Equity Market Neutral Fund
Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
| CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Market Neutral Fund
Formula Growth Alpha Fund
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
CC&L Market Neutral Fund
Formula Growth Alpha Fund
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One
Waratah One X
|Best 10 Year Sharpe Ratio
| CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Market Neutral Fund
Formula Growth Alpha Fund
HGC Fund LP (The)
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One
2025 CHFAwards - Top Contenders - Global Macro/Managed Futures/Multi-Strategy:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| CC&L Absolute Return Fund
Fieldhouse Global Managed Futures
Forge First Multi Strategy LP
K2 Principal Fund LP (The)
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
MFG Alternative Strategies Fund
Palos Income Fund, LP
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
SIA ML Global Tactical Pool
SMI Opportunities LP
| CC&L Absolute Return Fund
Forge First Multi Strategy LP
Level 3 Total Return Opportunities Fund
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
MFG Alternative Strategies Fund
Palos Income Fund, LP
PH&N Absolute Return Fund
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
Viewpoint Enhanced Global Multi-Asset
Viewpoint Global Multi-Asset Trust
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| CC&L Absolute Return Fund
Fieldhouse Enhanced Pension Plus
Forge First Multi Strategy LP
Level 3 Total Return Opportunities Fund
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
PH&N Absolute Return Fund
SIA ML Global Tactical Pool
SMI Opportunities LP
Westcourt Performance Portfolio
| AIP Convertible Private Debt Fund LP
CC&L Absolute Return Fund
Forge First Multi Strategy LP
K2 Principal Fund LP (The)
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
PH&N Absolute Return Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SMI Opportunities LP
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| CC&L Absolute Return Fund
Forge First Multi Strategy LP
IP Alternative Strategies Fund
Level 3 Total Return Opportunities Fund
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
PH&N Absolute Return Fund
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
Westcourt Performance Portfolio
| CC&L Absolute Return Fund
Fieldhouse Enhanced Pension Plus
Forge First Multi Strategy LP
Level 3 Total Return Opportunities Fund
Northfront Alternative Asset Fund
PH&N Absolute Return Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SMI Opportunities LP
Westcourt Performance Portfolio
|Best 10 Year Sharpe Ratio
| AIP Convertible Private Debt Fund LP
Capstone Non-Traditional Equity Pool Fund
CC&L Absolute Return Fund
Forge First Multi Strategy LP
K2 Principal Fund LP (The)
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SMI Opportunities LP
2025 CHFAwards – Top Contneders - Private Debt:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| AGF SAF Private Credit LP
Celernus Pivot Private Credit Fund
Evergreen GAP Debt LP
KIWI Business Credit Fund LP
Merchant Opportunities Fund LP
Nicola Private Debt Fund
Vault High Yield Credit Fund
Westbridge Capital Partners Income Trust
Westmount Alternative Income Fund
Yorkville Private Lending LP
| Celernus Pivot Private Credit Fund
Cortland Credit Strategies LP
Evergreen GAP Debt LP
Kinsted Strategic Income Pool
KIWI Business Credit Fund LP
Merchant Opportunities Fund LP
Nicola Private Debt Fund
Westbridge Capital Partners Income Trust
Westmount Alternative Income Fund
Yorkville Private Lending LP
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Bridgeport Alternative Income Fund
Celernus Pivot Private Credit Fund
Cortland Credit Strategies LP
Invico Diversified Income Fund
Kinsted Strategic Income Pool
Merchant Opportunities Fund LP
Nicola Private Debt Fund
Ninepoint TEC Private Credit Fund
Portland Private Income Fund
Westbridge Capital Partners Income Trust
| Cortland Credit Strategies LP
Invico Diversified Income Fund
Merchant Opportunities Fund LP
Portland Private Income Fund
2025 CHFAwards - Top Contenders - Private Equity
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Bridgeport Private Equity Opportunities Fund
Caldwell Growth Opportunities Fund
Canoe Global Private Equity Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
MacNicol & Associates Emergence Fund
Morningside Vintage Secondary 2022 LP
Morningside Vintage Secondary 2023 LP
Portland Global Sustainable Evergreen LP
Starlight Global Private Equity Pool
TURN8 Opportunity Fund LP
| Bridgeport Private Equity Opportunities Fund
Caldwell Growth Opportunities Fund
Canoe Global Private Equity Fund
Kensington Private Equity Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
MacNicol & Associates Emergence Fund
Morningside Vintage Secondary 2022 LP
Portland Global Sustainable Evergreen LP
Yorkville Pre-IPO Equity LP
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Caldwell Growth Opportunities Fund
Kensington Private Equity Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
MacNicol & Associates Emergence Fund
Portland Global Sustainable Evergreen LP
| Caldwell Growth Opportunities Fund
Kensington Private Equity Fund
MacNicol & Associates Emergence Fund
2025 CHFAwards - Top Contenders - Mortgage Funds
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust
Capital Direct 1 Income Trust
Capstone First Mortgage Fund LP
Celernus Mortgage and Income Trust Fund
CMLS Mortgage Fund
Sterling Mortgage Income Fund
Vault Commercial Mortgage Fund
Vault Real Property Secured Debt Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
| Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust
Capital Direct 1 Income Trust
Capstone First Mortgage Fund LP
Celernus Mortgage and Income Trust Fund
CMLS Mortgage Fund
Sterling Mortgage Income Fund
Vault Commercial Mortgage Fund
Vault Real Property Secured Debt Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust
Capital Direct 1 Income Trust
Capstone First Mortgage Fund LP
Capstone Mortgage Pool
Celernus Mortgage and Income Trust Fund
CMLS Mortgage Fund
Sterling Mortgage Income Fund
Vault Real Property Secured Debt Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
| ACM Commercial Mortgage Fund
Alitis Private Mortgage Fund
Antrim Balanced Mortgage Fund
Capital Direct 1 Income Trust
Capstone Mortgage Opportunities Fund LP
Capstone Mortgage Pool
Celernus Mortgage and Income Trust Fund
Romspen Mortgage Investment Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
YTM Capital Mortgage Income Fund
The 18 th Annual Canadian Hedge Fund Awards Gala Dinner will be held on Tuesday, October 28, 2025 in the Grand Banking Hall at One King West Hotel, Toronto
The 2025 Canadian Hedge Fund Awards will be announced, and trophies presented to the Winners, at the Annual Gala Awards Dinner. A networking Cocktail Reception begins at 5:00pm. The dinner will commence at 6:30pm with a Keynote Address by Jay Bala, CEO & Senior Portfolio Manager, and John Cooper, Advisor & Director, of AIP Asset Management. AIP received the 2024 Best Overall Canadian Hedge Fund Award.
Fundata Canada is the Principal Sponsor of the 2025 Canadian Hedge Fund Awards program. This year's CHFA Program and its Gala Awards Dinner would simply not be possible without their generous support and that of all the sponsors and event partners including National Bank, Newsfile, SGGG Fund Services and TD Securities.
Interested fund managers, investors, and industry experts can find out more information and purchase tickets here: , or contact:
