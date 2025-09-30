EBC Financial Group Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Risiko Di Tengah Fluktuasi Harga Emas Oleh Tiga Faktor

EINPresswire/ -- Harga emas masih berada di dekat rekor tertingginya seiring para investor menimbang ketidakpastian arah kebijakan moneter, risiko inflasi yang terus membayangi, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Pada Rabu, harga emas spot naik 0,4% ke posisi US$3.778,78 per ons, hanya sedikit di bawah rekor tertinggi US$3.790,82. Namun, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember yang paling aktif justru ditutup melemah 1,2% di US$3.768,10. Penurunan itu menandakan adanya aksi ambil untung dan pandangan bahwa reli harga emas bisa mulai melambat, meski level harga spot masih bertahan sangat dekat dengan rekor tertinggi.

Stimulus Kebijakan Moneter Menjadi Pemicu Reli Emas

The Federal Reserve masih menjadi penentu utama arah pergerakan harga emas. Pekan ini, Ketua Jerome Powell menekankan sikap hati-hati terhadap langkah pelonggaran moneter lebih lanjut, dengan menimbang melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sekaligus tekanan inflasi yang masih persisten. Berdasarkan data CME FedWatch, pelaku pasar tetap memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin pada tahun ini — satu pada Oktober dengan probabilitas 94% dan satu lagi pada Desember dengan peluang sekitar 77%.

“Emas mendapat dorongan ketika biaya pendanaan di AS turun, tetapi ketidakpastian soal seberapa cepat The Fed akan bertindak justru menambah gejolak,” ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Suku bunga yang lebih rendah membuat peluang keuntungan dari aset lain berkurang, sehingga emas menjadi pilihan lebih menarik di tengah periode pelonggaran moneter. Namun, investor perlu waspada karena harga bisa bergerak tajam setiap kali ekspektasi pasar tidak sejalan dengan arah sinyal yang diberikan The Fed.”

Risiko Geopolitik Dongkrak Permintaan Emas Safe Haven

Risiko geopolitik semakin meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset pelindung nilai atau safe haven. Situasi global saat ini semakin menegaskan peran emas dalam melindungi kekayaan. Pekan ini, NATO memperingatkan Rusia bahwa mereka siap menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membela diri, sementara Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Ukraina memiliki peluang untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai. Ketegangan seperti ini, ditambah dengan ketidakstabilan global yang lebih luas, seringkali membuat investor beralih ke emas karena nilainya yang cenderung stabil selama krisis dan tidak terlalu bergantung pada risiko kredit pemerintah.

"Pasar sering kali melihat guncangan geopolitik sebagai indikasi harga emas yang akan terus naik, namun sejarah menunjukkan bahwa lonjakan tajam sering diikuti oleh koreksi ketika ketegangan mereda," kata Barrett. "Permintaan akan emas sebagai aset safe haven memang kuat, namun bisa sangat fluktuatif, seperti yang terlihat pada 2022 ketika harga emas melonjak akibat konflik Ukraina, namun segera turun kembali."

Proyeksi: Harga Tinggi, Volatilitas Meningkat

Analis memperkirakan harga emas berpeluang bertahan di atas level US$3.750 dalam waktu dekat, dengan potensi menghadapi area resistansi di kisaran US$3.900. Kenaikan juga terlihat pada logam mulia lainnya, di mana perak menguat 0,5% ke US$44,23 per ons, platinum naik ke US$1.483,53, dan paladium mencapai US$1.225,46.

"Emas tetap berada dalam posisi yang menguntungkan dengan suku bunga rendah, ketegangan geopolitik, dan kehati-hatian investor terhadap saham," jelas Barrett. "Namun, kombinasi faktor-faktor ini juga yang membuat pasar semakin tidak dapat diprediksi. Saat ini, yang lebih penting adalah disiplin dalam mengelola risiko, bukan sekadar mengejar rekor kenaikan harga.”



Disclaimer: Artikel ini mencerminkan pengamatan EBC Financial Group (SVG) LLC dan hanya untuk referensi. Ini bukan nasihat keuangan atau investasi. Perdagangan Contracts for Difference (CFD) dan valuta asing (FX) membawa risiko kerugian signifikan, yang dapat melebihi investasi awal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, pertimbangkan kondisi keuangan, tujuan investasi, keahlian, dan toleransi risiko Anda, serta konsultasikan dengan penasihat keuangan independen jika perlu. EBC Financial Group dan entitas globalnya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi ini.

